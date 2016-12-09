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Стихи

Новой эры заря

Мрачным всадником Время летит,
Рубит головы острым мечом!
Зрю из Тьмы, как всегда ядовит.
Хронос, был ты всегда палачом.

Выдыхаю из пасти огонь.
Золотые монеты звенят.
Я, в раздумьях плывущий Дракон,
Потушил опечаленно взгляд.

Новый круг Адских, диких страстей -
Для тебя развлеченье, мой друг.
Много новых событий-детей.
Нанял новых ты, преданных слуг.

Креативен, мой Хронос, ты стал.
Испытания в моде твои.
Я, возможно, подобное ждал,
Сочиняя Вселенной огни...

Только стал ты какой-то другой,
Приземлённый и хитрый скупец.
По расчёту общаясь со мной,
Воздвигаешь роскошный дворец.

Слуги верные, злые твои
Грабят всех, даже тех, кто бедняк!
В цели новые бьют корабли.
И дитя стало всем лютый враг!

Позабыл ты счастливый полёт.
И стихи не читаешь мои.
Хронос, так избегаешь ты нот,
Что будили красОты Земли!

... Новый круг и лихие года.
Вопреки я мечтаю, творю.
Друг, Поэзии вечна Звезда.
Разгляди новой эры зарю!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:29 by ЭвиллсПросмотров: 18Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Дракон Хронос друг авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 13:55
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