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Истории из жизни

Привет из вентиляции

Доброго времени суток, дорогие читатели 4stor.
Довольно продолжительное время читал истории сайта в качестве гостя (да-да, прошу строго не судить, я - заядлый лентяй) и так хотелось рассказать свою историю в месте, где на меня точно не посмотрят «косо», но все не доходили руки по тем же самым причинам, что я указал выше.
Собравшись, наконец, с силами, думаю, что могу поведать Вам то, с чем мне пришлось столкнуться в непростой для всех 2020 год.

На тот момент являясь студентом юридического факультета Удмуртского государственного университета (УдГУ), мне пришлось столкнуться с неприятной для себя новостью - половина из наших местных ребят, что проживали вместе со мной на территории общежития, заболели COVID-19, и было решено, что общежитие закрывают на карантин, вводились строгие правила, которые ни как не вязались с моим разгульным образом жизни

На семейном совете в WhatSApp, было принято решение, что я вполне могу позволить себе снять недорогую квартирку, разумеется, не без помощи родителей и, разумеется, с соседом было дешевле.
Нужно сказать, что соседа я выбирал тщательно. Мне бы не хотелось жить с человеком, который разбрасывает повсюду свои носки, громко рубится в доту и матерится на чем свет стоит, а именно такими людьми и были все мои друзья-парни. Разумеется, у них были и свои интересы, которые делали их особенными и интересными личностями, но уж поверьте - в быту нам было не по пути, а потому и был принят своеобразный консенсус - ко мне переезжает младшая сестра.

Та уже давно хотела начать самостоятельную жизнь, а предки все никак не отпускали бедную, маленькую, девятнадцатилетнюю малышку, которая, на секундочку, была опытнее меня во многом, если не во всем.
Разумеется, раз там был я - взрослый, самостоятельный брат (ну да, ну да) ей было безопаснее, и расчёт был на то, что я смогу о ней позаботиться.
Кристина, или как она любила когда ее называют - Крис, только рада была упорхнуть от родителей, и вместе мы решили, что не будем мешать друг другу жить.

Выбор наш пал на довольно дешевый, но уютный вариант в старенькой хрущевке, зато недалеко от центра и соседи, по отзывам, были довольно приличные, а рядом находился опорный пункт участкового, плюс магазин был прямо в доме и остановка в двух шагах, словом - идеально.

Первые две недели прошли без приключений, мы освоились и даже успели закатить вечеринку на новоселье.
Вот только потом начали происходить какие-то странности.
Имею пагубную привычку в виде курения и, ввиду своей лени, никогда не выхожу в туалет, а делаю это в ванной, где запах сигарет быстро выветривается из-за обильного запаха разного рода химии, типа шампуней и ему подобного.
И вот в один чудесный майский вечер пришло мне в голову, что я хочу курить. Прикурил сигарету и стал листать новостную ленту, особо не заморачиваясь за жизнь, и тут услышал какой-то смех.
Как оказалось, он исходил из дырки в стене или воздушной вентиляции, как будет правильнее.
Я прислушался - всегда любил подслушивать разговоры соседей, иногда они бывают очень интересными.

Тут снова раздался смех, и до меня дошло, что он явно был детский. Я уже было потушил сигарету и собрался идти к себе в комнату, потеряв к хихиканью всякий интерес, как вдруг услышал явно:
- Привет.
Я остановился и прислушался. Ну не может же быть такого, что незнакомый ребёнок каким-то неведомым образом узнал, что я стою тут и поздоровался со мной.
Тут снова послышалось хихиканье
- Тут нечем дышать.

Я решил, что это дети разговаривают между собой и поспешно удалился, хотя стоит сказать, что мне стало жутко в тот момент, хотя я и не хотел этого признавать.
Второй раз я услышал этот голос, когда принимал ванную.
- Привет.

Тогда мне показалось, что кто-то включил магнитофон с детским голосом, который заело.
Голос был неестественным. Не такой, как у остальных детей, а какой-то прерывистый, как бывает на старых кассетах, когда их начинает «жевать», некоторые буквы просто проглатывались, звучало это примерно, как «прит, прие, приет»
Затем я услышал то, что никак не хотел бы услышать.
- Почему ты со мной не здороваешься?
Не знаю, что тогда произошло, скорее всего я просто себя накрутил, но я не жалею, что в тот момент пулей вылетел из ванны.

Весь оставшийся день мне было не по себе находиться дома.
Вечером, когда домой вернулась Крис и начала расспросы о том, почему я себя так странно веду, я помню, как улыбнулся и посоветовал ей сходить поздороваться.
Она скептически отнеслась к моему предложению и решила, что я дурик, но любопытство, оставшееся из детства, взяло верх над ней.
Она отправилась в ванную, из которой вылетела спустя минуту, вся красная и недовольная. Такой я ее видел впервые.
- Ну что? - спросил я, глядя на свою сестру, - поздоровалась?
- Ага, - она взяла стакан воды, и я подметил, как дрожали от злости ее руки, - я сейчас этого сопляка уму разуму научу, а за одно и с родителями его пообщаюсь.

Как оказалось, неведомый ребёнок поведал ей о том, что она девица легкого поведения и что она пустая в буквальном смысле, что он с ней позабавился бы, хотя все начиналось довольно мило. Он сказал, что мёрзнет там.
- Не детское у него поведение. Не бывает в детях столько злости.
Тогда я не мог с ней не согласиться.

Нужно заметить, что никто из «дыры» со мной больше не здоровался, хотя я по самый момент переезда прислушивался к этой дыре.
Однажды Крис пришла домой и рассказала о том, что пообщалась с местными бабульками на тему невоспитанности местных детей.
Те посмотрели на неё как на прокаженную и заявили, что не ребёнок это был. Нет у них в подъезде детей и никогда не было. Одни пенсионеры, чьи дети уже давно уехали, пара подростков, которые приезжали к бабушкам время от времени, и молодая пара, которая несколько лет назад похоронила своего сына.

Конечно, может быть, что кому-то приезжали гости, но ведь тогда незнакомый ребёнок не стал бы разговаривать с нами через дыру в вентиляции, да и откуда ему было знать, что в другой квартире кто-то находится и слышит его?
Я не знаю что это было, но я так и не нашёл ему объяснения.
Ваше мнение? Что это было?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:57
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:57 by DrunkПросмотров: 1 114Комментарии: 13
+18

Ключевые слова: Призраки духи голос существо в квартире страх жуть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Сегодня, 00:44
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1904|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 1 899
Наверное чей-то ребенок залез в вентиляцию и застрял там. А от нечего делать начал со всеми подряд здороваться, потому что вежливый. А когда понял что его не спешат вытаскивать - начал уже наезды осуществлять.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#2 написал: Kinigos
Сегодня, 03:41
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 578
Цитата: Arhip
Наверное чей-то

Как вариант - хозяйские штучки. Развлечение на камеру. А вообще история меня чем-то зацепила, подобных не припоминаю.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:08
+3
Группа: Посетители
Репутация: (96|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 355
Читал, скучал, ленился, страдал, что с ним ничего не случается, наконец придумал. Думаю, выдумка. Дело в следующем, если мистика идёт на контакт, почему бы не продолжить? А если ванная комната всего на пару раз в год, то накой фиг туда ходить постоянно? Постоянство предполагает регулярность, а регулярность предполагает привычку к собственным эмоциям, даже к отрицательным. Пацан хорошо пишет, но, к сожалению, логика автора оставляет желать лучшего. Если уж придумал, то делай это с учётом причины-следствия. Банальность в виде реакции сестры, да бабулек у подъезда - не пройдёт. Удивил комментарий Кинигос, я почему-то не думал, что она до такой степени женственна.
Мой вариант, что это было - скука обыденной жизни. Без оценки.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: Tinка
Сегодня, 09:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 64
По моему самые страшные истории те, которые связаны с детьми.Или про тех, кто под них косит.
История понравилась +
А быль это и выдумка не важно.
Зарегистрирован: 1.08.2021
#5 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 10:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 563
Цитата: Arhip
Наверное чей-то ребенок залез в вентиляцию и застрял там. А от нечего делать начал со всеми подряд здороваться, потому что вежливый. А когда понял что его не спешат вытаскивать - начал уже наезды осуществлять.

ага, а судя по тому, что он по-взрослому нахамил сестре автора, то этот ребенок там еще и вырос и познал бренности жизни))

История криповая. Даже если верен вариант Kinigos про хозяйские приколы со скрытой камерой.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#6 написал: bali
Сегодня, 10:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 22
Может какой извращенец камеру незаметно пристроил, я вспомнила как на одном сайте все друг друга учили как заходить в камеры, большинство были в Китае. Было очень смешно наблюдать за реакцией людей когда камера начинала петь или говорить, они были и в доме и в магазинах и на производстве. Код был простой и не изменен владельцем.
А здесь я не думаю что барабашка разговаривать начал.
Зарегистрирован: 30.12.2016
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 10:30
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2913|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 986
Я тоже сомневаюсь в правдивости потому что сестра не стала распрашивать ребенка, а выбежала красная)) на обзывательства от детей так не оскорбляются обычно, тем более она не была напугана и должна была как истинная любопытная женщина распросить шалуна, перехетрив его. Ну и ягодка на торте - умерший ребенок жильцов, и как же мы думаем кто это был в вентиляции?)) Написано хорошо, страшно представить такую говорилку в дыре в стене +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#8 написал: svv43
Сегодня, 10:50
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 79
а что курили в ванной комнате?
Зарегистрирован: 1.02.2016
#9 написал: Jako tako
Сегодня, 12:34
+3
Группа: Посетители
Репутация: (221|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 079
всегда любил подслушивать разговоры соседей, иногда они бывают очень интересными
Оригинально.
Ничего, начнётся взрослая жизнь, неинтересно станет, у кого там и что.
Будут мысли только о том, как решить свои проблемы заботы.
Тоже думаю, что история выдумка.
Непонятно, как и сколько автор жил потом после этого. Как в принципе можно жить в таком соседстве. Почему не попытался узнать, кто это. А может там реально застрял ребёнок. Но соглашусь, история криповая.
Про застрявших детей.. смотрела видео о том, как много детей застревает в каминных трубах старых домов. Застревает и умирает.
Вот это жесть..
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#10 написал: Goose3D
Сегодня, 14:04
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 10
Хочется верить, но верится с трудом.
+++
Зарегистрирован: 1.03.2022
#11 написал: Mandor
Сегодня, 14:58
0
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Репутация: (434|0)
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Комментариев: 535
Городская байка. Разговоры соседей по вентиляции никто не отменял)
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#12 написал: Kinigos
Сегодня, 15:00
0
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Репутация: (357|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 578
Цитата: Mandor
Городская байка. Разговоры соседей по вентиляции никто не отменял)

И подсматривание тоже.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#13 написал: Drunk
Сегодня, 21:37
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Цитата: Jako tako
всегда любил подслушивать разговоры соседей, иногда они бывают очень интересными
Оригинально.
Ничего, начнётся взрослая жизнь, неинтересно станет, у кого там и что.
Будут мысли только о том, как решить свои проблемы заботы.
Тоже думаю, что история выдумка.
Непонятно, как и сколько автор жил потом после этого. Как в принципе можно жить в таком соседстве. Почему не попытался узнать, кто это. А может там реально застрял ребёнок. Но соглашусь, история криповая.
Про застрявших детей.. смотрела видео о том, как много детей застревает в каминных трубах старых домов. Застревает и умирает.
Вот это жесть..

Здравствуйте, дорогая) Если бы я расписывал всю свою жизнь после этого - было бы не менее интересно, хоть и без мистики, но думаю читать пришлось бы много ?
А про застрявших детей - хотелось бы поподробнее. Вы натолкнули меня на идею. Что за видео? Остался ли источник?
Заранее спасибо)

Цитата: Eifersucht
Читал, скучал, ленился, страдал, что с ним ничего не случается, наконец придумал. Думаю, выдумка. Дело в следующем, если мистика идёт на контакт, почему бы не продолжить? А если ванная комната всего на пару раз в год, то накой фиг туда ходить постоянно? Постоянство предполагает регулярность, а регулярность предполагает привычку к собственным эмоциям.

Мне не совсем понятен Ваш комментарий. Почему ванная комната «пару раз в год»? Я вообще-то очень даже слежу за своей гигиеной и посещаю сию комнату на ежедневной основе…
На счёт мистики и того, что можно пойти с ней на контакт - согласен целиком и полностью. Но это уже сейчас я жалею, что не стал выяснять что это такое было и была ли это мистика, а на тот момент мне просто было жутко. В любом случае это была загадка и я жалею, что упустил возможность ее разгадать.
Была идея постучаться по соседям, но это было бы странно.
Вообще - ваше мнение имеет место существовать и это нормально. Хотелось бы сказать отдельное спасибо за «хорошо пишет», приятно.
Зарегистрирован: 29.03.2022
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