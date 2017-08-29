Как вы думаете? Что это могло быть? Не упокоенная душа Галлюцинации Чей-то ребёнок? Существо далекое от нашего понимания



Привет из вентиляции

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Drunk Просмотров: 1 114 Комментарии: 13 +18 Вчера, 22:57 by

Доброго времени суток, дорогие читатели 4stor.Довольно продолжительное время читал истории сайта в качестве гостя (да-да, прошу строго не судить, я - заядлый лентяй) и так хотелось рассказать свою историю в месте, где на меня точно не посмотрят «косо», но все не доходили руки по тем же самым причинам, что я указал выше.Собравшись, наконец, с силами, думаю, что могу поведать Вам то, с чем мне пришлось столкнуться в непростой для всех 2020 год.На тот момент являясь студентом юридического факультета Удмуртского государственного университета (УдГУ), мне пришлось столкнуться с неприятной для себя новостью - половина из наших местных ребят, что проживали вместе со мной на территории общежития, заболели COVID-19, и было решено, что общежитие закрывают на карантин, вводились строгие правила, которые ни как не вязались с моим разгульным образом жизниНа семейном совете в WhatSApp, было принято решение, что я вполне могу позволить себе снять недорогую квартирку, разумеется, не без помощи родителей и, разумеется, с соседом было дешевле.Нужно сказать, что соседа я выбирал тщательно. Мне бы не хотелось жить с человеком, который разбрасывает повсюду свои носки, громко рубится в доту и матерится на чем свет стоит, а именно такими людьми и были все мои друзья-парни. Разумеется, у них были и свои интересы, которые делали их особенными и интересными личностями, но уж поверьте - в быту нам было не по пути, а потому и был принят своеобразный консенсус - ко мне переезжает младшая сестра.Та уже давно хотела начать самостоятельную жизнь, а предки все никак не отпускали бедную, маленькую, девятнадцатилетнюю малышку, которая, на секундочку, была опытнее меня во многом, если не во всем.Разумеется, раз там был я - взрослый, самостоятельный брат (ну да, ну да) ей было безопаснее, и расчёт был на то, что я смогу о ней позаботиться.Кристина, или как она любила когда ее называют - Крис, только рада была упорхнуть от родителей, и вместе мы решили, что не будем мешать друг другу жить.Выбор наш пал на довольно дешевый, но уютный вариант в старенькой хрущевке, зато недалеко от центра и соседи, по отзывам, были довольно приличные, а рядом находился опорный пункт участкового, плюс магазин был прямо в доме и остановка в двух шагах, словом - идеально.Первые две недели прошли без приключений, мы освоились и даже успели закатить вечеринку на новоселье.Вот только потом начали происходить какие-то странности.Имею пагубную привычку в виде курения и, ввиду своей лени, никогда не выхожу в туалет, а делаю это в ванной, где запах сигарет быстро выветривается из-за обильного запаха разного рода химии, типа шампуней и ему подобного.И вот в один чудесный майский вечер пришло мне в голову, что я хочу курить. Прикурил сигарету и стал листать новостную ленту, особо не заморачиваясь за жизнь, и тут услышал какой-то смех.Как оказалось, он исходил из дырки в стене или воздушной вентиляции, как будет правильнее.Я прислушался - всегда любил подслушивать разговоры соседей, иногда они бывают очень интересными.Тут снова раздался смех, и до меня дошло, что он явно был детский. Я уже было потушил сигарету и собрался идти к себе в комнату, потеряв к хихиканью всякий интерес, как вдруг услышал явно:- Привет.Я остановился и прислушался. Ну не может же быть такого, что незнакомый ребёнок каким-то неведомым образом узнал, что я стою тут и поздоровался со мной.Тут снова послышалось хихиканье- Тут нечем дышать.Я решил, что это дети разговаривают между собой и поспешно удалился, хотя стоит сказать, что мне стало жутко в тот момент, хотя я и не хотел этого признавать.Второй раз я услышал этот голос, когда принимал ванную.- Привет.Тогда мне показалось, что кто-то включил магнитофон с детским голосом, который заело.Голос был неестественным. Не такой, как у остальных детей, а какой-то прерывистый, как бывает на старых кассетах, когда их начинает «жевать», некоторые буквы просто проглатывались, звучало это примерно, как «прит, прие, приет»Затем я услышал то, что никак не хотел бы услышать.- Почему ты со мной не здороваешься?Не знаю, что тогда произошло, скорее всего я просто себя накрутил, но я не жалею, что в тот момент пулей вылетел из ванны.Весь оставшийся день мне было не по себе находиться дома.Вечером, когда домой вернулась Крис и начала расспросы о том, почему я себя так странно веду, я помню, как улыбнулся и посоветовал ей сходить поздороваться.Она скептически отнеслась к моему предложению и решила, что я дурик, но любопытство, оставшееся из детства, взяло верх над ней.Она отправилась в ванную, из которой вылетела спустя минуту, вся красная и недовольная. Такой я ее видел впервые.- Ну что? - спросил я, глядя на свою сестру, - поздоровалась?- Ага, - она взяла стакан воды, и я подметил, как дрожали от злости ее руки, - я сейчас этого сопляка уму разуму научу, а за одно и с родителями его пообщаюсь.Как оказалось, неведомый ребёнок поведал ей о том, что она девица легкого поведения и что она пустая в буквальном смысле, что он с ней позабавился бы, хотя все начиналось довольно мило. Он сказал, что мёрзнет там.- Не детское у него поведение. Не бывает в детях столько злости.Тогда я не мог с ней не согласиться.Нужно заметить, что никто из «дыры» со мной больше не здоровался, хотя я по самый момент переезда прислушивался к этой дыре.Однажды Крис пришла домой и рассказала о том, что пообщалась с местными бабульками на тему невоспитанности местных детей.Те посмотрели на неё как на прокаженную и заявили, что не ребёнок это был. Нет у них в подъезде детей и никогда не было. Одни пенсионеры, чьи дети уже давно уехали, пара подростков, которые приезжали к бабушкам время от времени, и молодая пара, которая несколько лет назад похоронила своего сына.Конечно, может быть, что кому-то приезжали гости, но ведь тогда незнакомый ребёнок не стал бы разговаривать с нами через дыру в вентиляции, да и откуда ему было знать, что в другой квартире кто-то находится и слышит его?Я не знаю что это было, но я так и не нашёл ему объяснения.Ваше мнение? Что это было?

Ключевые слова: Призраки духи голос существо в квартире страх жуть авторская история

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