Электроблюз...

Tengu Просмотров: 352 Комментарии: 13 +7 Сегодня, 15:34 by

Кто читал старые посты, тот в курсе, что я пару лет прожила в странноватой питерской квартире. Так вот, я с нее наконец съехала. Все, что там кануло в подпространство - так и не нашлось, хочу я вам сказать... хотя вещи мы выгребли все. И отовсюду.В новой квартире в целом спокойней и проще жить. Если встать попить воды в три часа ночи, не возникает желания немедленно включить везде свет. "Пони" по стеллажам не бегают.Но вот проблемы с электричеством... переехали со мной. Такое чувство, что они меня просто преследуют по городам и весям.На легендарной питерской квартире горели лампочки и электроприборы. Фены, зарядки... Одна сгорела эпично - я воткнула ее в розетку и хотела вставить другой конец шнура в телефон, но нечаянно задела им пластиковый корпус вилки. Хлопок, вспышка. Розетка вся в копоти, руки все в копоти, на вилке - проплавленный след(!) точно по размеру Lightning-штекера. Зарядку выбросить пришлось, конечно.Другие две перегорели без приключений, тихо. За что им большое спасибо.Сама по себе включалась и выключалась вытяжка на кухне. Пару раз вылетали пробки. Я всю эту свистопляску списывала на полы с подогревом, которые там нельзя было отключить. То есть можно, но замерзнешь нафиг - в кухонной зоне эти полы служили обогревом вместо отключенной батареи. Такой вот дизайн.А уж как там все электризовалось... Повесишь шарф на спинку стула, например, а он тяяяянется к тебе бахромой, когда мимо проходишь, грациозно, как медуза. Током бились стены, столы и стулья. Точнее, видимо, это я их била током...Ну и вот, переехала я оттуда. Обустроила гнездо и сижу довольная.Сначала я увидела, как мигнул свет на лестничной клетке и подумала: ого! Потом оказалось, что мигает он и в квартире. Иногда. Потом перегорели, уже традиционно, очередная зарядка от телефона и очередная лампочка в ванной. Потом слегка заискрила одна из многочисленных розеток в комнате. А в один прекрасный момент я протянула руку к комнатному выключателю - и, едва прикоснувшись, увидела легкую синюю вспышку, такую яркую в темноте. Да и почувствовала! Это все за одну неделю. Ок...Звоню мужу, спрашиваю - слушай, а в этой квартире тоже, что ли, проблемы с проводкой? Снял-то ее он, и наездами в ней бывал - еще до того, как я сюда въехала. Не, не замечал. Не было таких проблем. Смеется: ну ты сама как шаровая молния... меньше эмоций!Статическое электричество никуда не делось, хотя его тут поменьше, чем на прошлой квартире. Причем это не просто другая квартира - это другой город и климат. А искрит все равно. Один раз я видела, как слегка сдвинулась синтетическая резинка для волос, к которой я потянулась, но взять не успела. На сквозняк было непохоже.Меня в принципе не очень любит техника. Муж сначала ворчал, что я с ней недостаточно бережно обращаюсь. А потом сказал: сдаюсь - она тебя действительно просто не любит! Эта мысль его посетила после того, как он дважды пытался подарить мне айфон. Первый спустя пару дней после покупки просто умер. Обменяли по гарантии. Второй, купленный спустя несколько лет, когда первый превратился в тыкву, оказался поудачнее... в том смысле, что он хотя бы работает. Зато с первого же включения раскаляется как сковородка, я по нему разговариваю только в наушниках, иначе невозможно. Покупались они не просто в разных магазинах - в разных странах. Точно не паленые. А что делает мой любимый ноутбук, промолчу. Короче - хочешь купить бракованный гаджет, спроси меня, как.Пока писала, вспомнила мелкий случай, которым меня в свое время удивила мама. Она была технарем до мозга костей, и техника ее любила и слушалась, любая. Кроме смартфонов. Их она не любила. Сказала однажды, мол, плохо слушаются. Я подумала, ну, может, зрение подводит или жмет на экран как-то не так. А она сказала: "Смотри, ну неудобно же ужасно!", поднесла руку к экрану - и я увидела, как он среагировал на минимальном расстоянии, без касания. Больше я такого не замечала в ее исполнении, и даже не уверена, что не ошиблась тогда. Вообще, работа современных экранов на том и основана, что наши руки - вполне себе электропроводник. Может, этот финт ушами (руками) не так уж и нелогичен.Короче, у меня странные отношения с электричеством. Подруга спрашивала, может, я его боюсь? Нет. Не боюсь, наоборот - завораживает. С детства люблю грозы. Однажды, когда была юная и глупая, вышла в грозу на открытый балкон двадцатого этажа. Молнии вспыхивали прямо перед глазами, прошивали полотно ливня. Хорошо, что никто меня не видел.Огонь тоже люблю, и очень.Ну что, есть среди прочитавших мои собратья по электространностям? Как боролись? Или вы с этим не боретесь, вы этим наслаждаетесь, как Пеппи Длинныйчулок - своими веснушками?))

Ключевые слова: Электричество сбои техника авторская история

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