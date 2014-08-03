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Истории из жизни

Электроблюз...

Кто читал старые посты, тот в курсе, что я пару лет прожила в странноватой питерской квартире. Так вот, я с нее наконец съехала. Все, что там кануло в подпространство - так и не нашлось, хочу я вам сказать... хотя вещи мы выгребли все. И отовсюду.

В новой квартире в целом спокойней и проще жить. Если встать попить воды в три часа ночи, не возникает желания немедленно включить везде свет. "Пони" по стеллажам не бегают.

Но вот проблемы с электричеством... переехали со мной. Такое чувство, что они меня просто преследуют по городам и весям.

На легендарной питерской квартире горели лампочки и электроприборы. Фены, зарядки... Одна сгорела эпично - я воткнула ее в розетку и хотела вставить другой конец шнура в телефон, но нечаянно задела им пластиковый корпус вилки. Хлопок, вспышка. Розетка вся в копоти, руки все в копоти, на вилке - проплавленный след(!) точно по размеру Lightning-штекера. Зарядку выбросить пришлось, конечно.

Другие две перегорели без приключений, тихо. За что им большое спасибо.

Сама по себе включалась и выключалась вытяжка на кухне. Пару раз вылетали пробки. Я всю эту свистопляску списывала на полы с подогревом, которые там нельзя было отключить. То есть можно, но замерзнешь нафиг - в кухонной зоне эти полы служили обогревом вместо отключенной батареи. Такой вот дизайн.

А уж как там все электризовалось... Повесишь шарф на спинку стула, например, а он тяяяянется к тебе бахромой, когда мимо проходишь, грациозно, как медуза. Током бились стены, столы и стулья. Точнее, видимо, это я их била током...

Ну и вот, переехала я оттуда. Обустроила гнездо и сижу довольная.

Сначала я увидела, как мигнул свет на лестничной клетке и подумала: ого! Потом оказалось, что мигает он и в квартире. Иногда. Потом перегорели, уже традиционно, очередная зарядка от телефона и очередная лампочка в ванной. Потом слегка заискрила одна из многочисленных розеток в комнате. А в один прекрасный момент я протянула руку к комнатному выключателю - и, едва прикоснувшись, увидела легкую синюю вспышку, такую яркую в темноте. Да и почувствовала! Это все за одну неделю. Ок...

Звоню мужу, спрашиваю - слушай, а в этой квартире тоже, что ли, проблемы с проводкой? Снял-то ее он, и наездами в ней бывал - еще до того, как я сюда въехала. Не, не замечал. Не было таких проблем. Смеется: ну ты сама как шаровая молния... меньше эмоций!

Статическое электричество никуда не делось, хотя его тут поменьше, чем на прошлой квартире. Причем это не просто другая квартира - это другой город и климат. А искрит все равно. Один раз я видела, как слегка сдвинулась синтетическая резинка для волос, к которой я потянулась, но взять не успела. На сквозняк было непохоже.

Меня в принципе не очень любит техника. Муж сначала ворчал, что я с ней недостаточно бережно обращаюсь. А потом сказал: сдаюсь - она тебя действительно просто не любит! Эта мысль его посетила после того, как он дважды пытался подарить мне айфон. Первый спустя пару дней после покупки просто умер. Обменяли по гарантии. Второй, купленный спустя несколько лет, когда первый превратился в тыкву, оказался поудачнее... в том смысле, что он хотя бы работает. Зато с первого же включения раскаляется как сковородка, я по нему разговариваю только в наушниках, иначе невозможно. Покупались они не просто в разных магазинах - в разных странах. Точно не паленые. А что делает мой любимый ноутбук, промолчу. Короче - хочешь купить бракованный гаджет, спроси меня, как.

Пока писала, вспомнила мелкий случай, которым меня в свое время удивила мама. Она была технарем до мозга костей, и техника ее любила и слушалась, любая. Кроме смартфонов. Их она не любила. Сказала однажды, мол, плохо слушаются. Я подумала, ну, может, зрение подводит или жмет на экран как-то не так. А она сказала: "Смотри, ну неудобно же ужасно!", поднесла руку к экрану - и я увидела, как он среагировал на минимальном расстоянии, без касания. Больше я такого не замечала в ее исполнении, и даже не уверена, что не ошиблась тогда. Вообще, работа современных экранов на том и основана, что наши руки - вполне себе электропроводник. Может, этот финт ушами (руками) не так уж и нелогичен.

Короче, у меня странные отношения с электричеством. Подруга спрашивала, может, я его боюсь? Нет. Не боюсь, наоборот - завораживает. С детства люблю грозы. Однажды, когда была юная и глупая, вышла в грозу на открытый балкон двадцатого этажа. Молнии вспыхивали прямо перед глазами, прошивали полотно ливня. Хорошо, что никто меня не видел.

Огонь тоже люблю, и очень.

Ну что, есть среди прочитавших мои собратья по электространностям? Как боролись? Или вы с этим не боретесь, вы этим наслаждаетесь, как Пеппи Длинныйчулок - своими веснушками?))

Сегодня, 15:34 by TenguПросмотров: 352Комментарии: 13
+7

Ключевые слова: Электричество сбои техника авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 15:42
+4
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12435|-4)
Публикаций: 1 047
Комментариев: 9 709
Давным-давно, ещё в студенческие годы, в моём присутствии сбоила вычислительная техника, электронные/кварцевые часы, ещё разное по мелочи.
Это особенно смешно в связи с тем, что училась я на радиофаке. В дипломе написано "радиотехника". Потом как-то само рассосалось. А когда работала, меня всё к испытаниям старались припахать - если было, чему отказывать в приборе - отказывало обязательно в первый же день, сильно экономя время.
Но давно уже ничего подобного не происходит, о чём я нисколько не печалюсь.
Грозу люблю. И огонь.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: Estellan
Сегодня, 15:54
+3
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 261
Комментариев: 2 950
Цитата: Летяга
Давным-давно, ещё в студенческие годы, в моём присутствии сбоила вычислительная техника, электронные/кварцевые часы, ещё разное по мелочи.

Добро пожаловать в клуб)
У меня такая же фигня. Но зависит от настроения. Если настроение фиговое, то станки прямо с ума сходят.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#3 написал: Летяга
Сегодня, 16:02
+3
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 1 047
Комментариев: 9 709
Цитата: Estellan
Но зависит от настроения.

Да, зависело. Но не в смысле хорошее/плохое, а спокойное или не очень. Сейчас уже не помню подробностей, но в радостно-приподнятом настроении для ЭВМ СМ-4 я была просто опасна)) Если велись расчёты, меня в лабораторию не пускали))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#4 написал: Helen-101
Сегодня, 16:37
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 5
проводка может старая, дома старинные, давно без ремонта
Зарегистрирован: 26.02.2022
#5 написал: Tengu
Сегодня, 17:05
+3
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Цитата: Helen-101
проводка может старая, дома старинные, давно без ремонта


Новые. Оба. И квартиры с хорошим ремонтом, хотя и не вчера сделанным. Особенно первая, которая странная.

Цитата: Летяга
Цитата: Estellan
Но зависит от настроения.

Да, зависело. Но не в смысле хорошее/плохое, а спокойное или не очень. Сейчас уже не помню подробностей, но в радостно-приподнятом настроении для ЭВМ СМ-4 я была просто опасна)) Если велись расчёты, меня в лабораторию не пускали))


Ооо) Получается, вы создавали помехи… интересно, что фонит. Мы ведь ничего, кроме э/м поля, тут предположить и не можем. Остальное - ?
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#6 написал: Eifersucht
Сегодня, 17:40
0
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Публикаций: 23
Комментариев: 2 327
Интересное явление вы подметили. Плюсанул. У меня немножко всё по другому. Заметил, что на работе между мной и какой-либо женщиной, или дома с женой с определённой регулярностью видна искра (естественно, при условии не яркого освещения в помещении) с характерным треском, естественно при определённом прикосновении или передаче предмета. Но это объяснимо с позиции статического электричества, только почему у противоположного пола другой потенциал - мне не понятно.
С электротехникой у меня всё в порядке.
Хотя несколько раз наблюдал одно очень нехорошее соответствие с эмоцией. Однажды заметил, что при определённом чувстве в лифте, он останавливается между этажами. Поскольку на работе я часто "катаюсь" на лифте и так получалось, что с определённой частотой испытывал в этом пространстве одинаковое чувство (причиной служили какие-либо рабочие отношения, обстановка или даже обычные размышления), всегда лифт глючил и меня оттуда выковыривали мои напарники. Об этой эмоции не скажу, но стараюсь избегать этого чувства, когда поднимаюсь на этажи с помощью лифта.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#7 написал: слон и слоненок
Сегодня, 17:54
+3
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Репутация: (46|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 66
На меня часто не реагируют раздвижные автоматические двери. Перед добрыми людьми открываются, а я иду и лбом в стекло. Попрыгаю, ручками помашу- раздвигаются. Люди , конечно, смотрят на мой цирк с удивлением. Однажды я хотела проскочить за входящим. Он вошел, а меня дверью прищемило. Я завизжала, а работник магазина сказал, что у них такого никогда не было и долго дверь осматривал и туда-сюда входил.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#8 написал: Estellan
Сегодня, 18:59
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Публикаций: 261
Комментариев: 2 950
Цитата: Летяга
Если велись расчёты, меня в лабораторию не пускали))

Моим девизом стала фраза операторов: Сколько тут работаю, такое впервые. О_о
Хуже всего приходится телефону. Он всегда рядом))
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#9 написал: Tanusha13666
Сегодня, 19:18
+1
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Репутация: (134|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 776
Я вроде уже где-то в комментах писала, у моей мамы наручные часы не выживают, никакие. Телефоны, телевизоры, вся бытовая техника - держится годами, но не наручные часы. Ей сейчас за шестьдесят, лет до 50 она их пыталась покупать, а потом плюнула на это дело, да и легче стало время узнать - мобильники вошли в жизнь. Я иногда думаю, может в качестве эксперимента часы ей купить? Аж самой интересно!
Кто-то говорит "такая энергетика", может оно и так)
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#10 написал: Arhip
Сегодня, 19:48
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Я знал подобного человека, который всю электронику убивал. Причем в его присутствии ничего не ломалось. Ломалось только когда он до нее дотронется.
Ввинтит новую лампочку - она тут же перегорает. Возьмет в руки мобильник - тот либо зависнет, либо заглючит, либо сдохнет (как повезет). Так же с компьютерами. Правда компьютеры или мобильники получалось реанимировать, уже когда у него отбирали.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#11 написал: Молния
Сегодня, 20:11
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Комментариев: 108
У меня не было странностей с электричеством (а жаль, хотелось бы иметь какую-нибудь электрическую способность), но вот я прочитала ваш текст и улыбнулась, вспомнив. У меня дома есть синтетическое покрывало, так оно очень сильно электризуется. Один раз так наэлектризовалось, что меня аж "встряхнуло" от прикосновения к нему. А не просто укололо в руку)
И сенсорный экран как-то среагировал на расстоянии, было дело. Но думаю, это как раз вполне нормально.
Зарегистрирован: 30.05.2015
#12 написал: Jako tako
Сегодня, 20:26
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Особенность интересная у Вас.
У меня подобное было только (почти) на каждой работе. Как только я приходила в первый день и садилась за своё рабочее место, компьютеры начинали тупить или ломаться. Я не знаю, с чем это было связано. Мне тогда казалось, что компьютер меня отказывался принимать.
На тех работах, где такого не было, я долго не задерживалась. Возможно была в этом связь.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#13 написал: Летяга
Сегодня, 21:24
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Комментариев: 9 709
Цитата: Estellan
Хуже всего приходится телефону

А вот телефоны у меня живут долго. И аккумуляторы.
Цитата: Tengu
интересно, что фонит.

Да. Мне тоже очень интересно. Я не понимаю.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
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