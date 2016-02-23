Копыта

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:01

Причина: Авторская стилистика сохранена

ben4ik31 Просмотров: 657 Комментарии: 5 +14 Сегодня, 18:01 by

Эта история произошла с моей бабушкой в далёкие 60-е года или 70-е - точно я не вспомню, а бабушки моей уже нет в живых.В общем, жила она со своей семьёй в Нижегородской области, в том же посёлке, в котором сейчас живу и я, сейчас его название Неклюдово. Сам посёлок не сильно уж и многолюдный, а в те времена - и подавно.На дворе тогда стояла холодная зима, и вот одной такой зимней ночью моей бабушке приспичило в туалет по-маленькому. Жила она в деревянной двухэтажке (как барак), и туалет, естественно, находился на улице, примерно метрах в двадцати от дома.Бабушка моя была человеком набожным и из дома ночью всегда выходила с молитвой, а тут, говорит, совсем забыла, и в голову-то спросонья не пришло.В общем, добежала она до туалета, закрыла дверь на крючок и только присела, как вдруг слышит: сзади туалета отчётливый звук тяжёлых шагов по сугробам, как будто копыта стучат по хрустящему от мороза снегу.Дикий страх и ужас охватил тогда мою бабушку! По её словам, было похоже, будто мимо туалета проходит лошадь или какая-нибудь корова. Но откуда бы ей там взяться зимой, да ещё и ночью?!Одной рукой бабушка вцепилась в дверь, а другой стала креститься.Так она сидела и молилась, пока шаги не стихли, удалившись в сторону огородов.Затем, выждав ещё немного, она распахнула дверь и кинулась домой без оглядки.И спустя много лет моя бабушка помнила этот случай, как будто это было вчера. Никаких следов на снегу на следующий день найдено не было.Что же это было такое на самом деле? Можно только гадать.

Ключевые слова: Копыта снег ночь авторская история

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