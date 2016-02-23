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Истории из жизни

Копыта

Эта история произошла с моей бабушкой в далёкие 60-е года или 70-е - точно я не вспомню, а бабушки моей уже нет в живых.

В общем, жила она со своей семьёй в Нижегородской области, в том же посёлке, в котором сейчас живу и я, сейчас его название Неклюдово. Сам посёлок не сильно уж и многолюдный, а в те времена - и подавно.

На дворе тогда стояла холодная зима, и вот одной такой зимней ночью моей бабушке приспичило в туалет по-маленькому. Жила она в деревянной двухэтажке (как барак), и туалет, естественно, находился на улице, примерно метрах в двадцати от дома.
Бабушка моя была человеком набожным и из дома ночью всегда выходила с молитвой, а тут, говорит, совсем забыла, и в голову-то спросонья не пришло.
В общем, добежала она до туалета, закрыла дверь на крючок и только присела, как вдруг слышит: сзади туалета отчётливый звук тяжёлых шагов по сугробам, как будто копыта стучат по хрустящему от мороза снегу.
Дикий страх и ужас охватил тогда мою бабушку! По её словам, было похоже, будто мимо туалета проходит лошадь или какая-нибудь корова. Но откуда бы ей там взяться зимой, да ещё и ночью?!
Одной рукой бабушка вцепилась в дверь, а другой стала креститься.

Так она сидела и молилась, пока шаги не стихли, удалившись в сторону огородов.
Затем, выждав ещё немного, она распахнула дверь и кинулась домой без оглядки.

И спустя много лет моя бабушка помнила этот случай, как будто это было вчера. Никаких следов на снегу на следующий день найдено не было.
Что же это было такое на самом деле? Можно только гадать.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:01
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 18:01 by ben4ik31Просмотров: 657Комментарии: 5
+14

Ключевые слова: Копыта снег ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 18:05
+7
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3749|0)
Публикаций: 482
Комментариев: 2 189
Нечисть у нас везде. Извините, поср*ть даже нельзя, ну или по-маленькому, как в истории.

Я сомневаюсь, что мистическое что-то. Скорее всего, скрипело что-то от перепадов температуры, но в темноте и я бы испугалась.
Все мое детство в частном доме жили, я зимой очень трусила ходить в туалет - обратно неслась, забывая штаны надеть. А зимой морозец, дверь-то примерзнет. Со страху накрутил себе, ломишься в дверь, орешь: "Мама, открой!!!", думаешь, что скоро второй раз уже в туалет сходишь, по-большому уже, и тут мама открывает, и ты счастливый домой бежишь - бабайка не сцапала))))
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#2 написал: Gatta_Black
Сегодня, 18:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 487
Вот как раз в деревне могла быть и лошадь, и корова. Если уж даже в городе у меня под окнами пятиэтажки кони копытами цокали всю ночь (у цыган сбежали).
Хотя, согласна - ночью, на улице, это действительно страшно.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#3 написал: conjure one
Сегодня, 18:46
+2
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 165
Либо местный колдун прикинулся конем, говорят, они это могут, либо дух, нагоняющий ужас. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#4 написал: Eulalia
Сегодня, 18:50
+2
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 278
А что, может и вправду лошадь или корова убежала у кого-нибудь, а что следов не было видно - возможно затоптали или много снега выпало
Зарегистрирован: 11.05.2014
#5 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 22:15
+2
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 315
Цитата: Lynx
Нечисть у нас везде. Извините, поср*ть даже нельзя, ну или по-маленькому, как в истории.
)


cогласна полностью.Даже поср*ать спокойно не дадут!Ну не с*ки,а?)
Да,история интересная.Плюс!
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
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