Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Существо

Всем привет! Давно не заходил на сайт, но вот решил опубликовать историю.
Дело было в 2015-м году, в сентябре.

Во время отпуска я отдыхал на даче. И вот вечером я с женой затушили мангал и решили отправиться спать (ну, как спать... Я думаю, вы меня понимаете).
И вот уже был третий час ночи, жена спала, а я собрался в туалет (туалет был на улице, деревня же).

Выйдя в прохладную осеннюю ночь, я постоял чуть-чуть на крылечке, посмотрел на звезды.
Вдруг я услышал, что в малиновых кустах что-то зашелестело. Присмотрелся, но ничего особо не увидел, ну и пошёл по своим делам. А когда выходил из уборной, то почувствовал, как кто-то толкнул меня в спину, причем не так сильно. Но я почувствовал толчок, очень схожий с сильным порывом ветра.
Я резко обернулся и заметил, что некая фигура скользнула на крышу туалета, как будто бы она вспорхнула туда.

Естественно, я очканул, ринулся к дому, но тут меня сбило с ног нечто. Я резко нырнул в кусты, а пока приходил в себя, глядя на крышу дома, заметил на фоне темного неба и звёзд очертания существа. Это было нечто, похожее на худую серую и горбатую собаку, но которая ходит на двух лапах.
Она скрылась за трубой, только шелест листьев остался в звуке ночи.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55 by GuimplenПросмотров: 314Комментарии: 6
+3

Ключевые слова: Монстр существо ночь дача нечто авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Адель
Сегодня, 15:01
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 739
То есть их несколько было что ли?
Зарегистрирован: 8.04.2010
      
#2 написал: VENDETTA
Сегодня, 15:08
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (24|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 5 835
Цитата: Адель
То есть их несколько было что ли?

Нет, оно было одно, но вездесущее наверное.
Страшненько, если такое представить. А следы Вы потом проверяли?
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#3 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 15:15
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (880|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 720
В кустах собакен или кошколдак шуршал, в спину действительно ветер порыв был скорее всего, а на крыше клозета силуэт серого цвета.... Хм... Может соседи прикололись... ВездеСсущие))))
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 15:30
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (196|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 771
И что же он только потолкаться приходил?) даже не покусал чуток.
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#5 написал: Snejnay
Сегодня, 16:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (499|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 273
Первое что пришло в голову - я бы в кустах не сидела если бы рядом близкие были. За них страшнее чем за себя. Ну а второе - чупокабра???
Зарегистрирован: 14.10.2016
#6 написал: Летяга
Сегодня, 16:23
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (6486|-1)
Публикаций: 90
Комментариев: 5 371
Автор, "собака" похожа?
http://intermedia.ge/uploads/article_images/small/254521360865234.jpg
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.