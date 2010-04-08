Существо

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:55

Guimplen Просмотров: 314 Комментарии: 6 +3 Сегодня, 14:55 by

Всем привет! Давно не заходил на сайт, но вот решил опубликовать историю.Дело было в 2015-м году, в сентябре.Во время отпуска я отдыхал на даче. И вот вечером я с женой затушили мангал и решили отправиться спать (ну, как спать... Я думаю, вы меня понимаете).И вот уже был третий час ночи, жена спала, а я собрался в туалет (туалет был на улице, деревня же).Выйдя в прохладную осеннюю ночь, я постоял чуть-чуть на крылечке, посмотрел на звезды.Вдруг я услышал, что в малиновых кустах что-то зашелестело. Присмотрелся, но ничего особо не увидел, ну и пошёл по своим делам. А когда выходил из уборной, то почувствовал, как кто-то толкнул меня в спину, причем не так сильно. Но я почувствовал толчок, очень схожий с сильным порывом ветра.Я резко обернулся и заметил, что некая фигура скользнула на крышу туалета, как будто бы она вспорхнула туда.Естественно, я очканул, ринулся к дому, но тут меня сбило с ног нечто. Я резко нырнул в кусты, а пока приходил в себя, глядя на крышу дома, заметил на фоне темного неба и звёзд очертания существа. Это было нечто, похожее на худую серую и горбатую собаку, но которая ходит на двух лапах.Она скрылась за трубой, только шелест листьев остался в звуке ночи.

Ключевые слова: Монстр существо ночь дача нечто авторская история

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