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Истории из жизни

DRL 36

Что же, эта история произошла почти два года назад, два года пройдет буквально через месяц. Не могу сказать точно, когда она закончилась, да и закончилась ли? Думаю, что это все не важно, ведь никто не воспримет эту историю всерьёз.

Начать стоит с предыстории.

Решил я с друзьями пойти кататься на скейте, для нас это была нормальная практика, мы часто выходили кататься. В один момент, как бы это глупо не звучало, у одного из нашей компании порвались штаны, назовем его Кирилл, настоящие имена называть не станем. В общем, было принято решение доехать да него, так как мы были относительно недалеко, чтобы тот переоделся.

Путь был не долгим, однако сократить через дворы, показалось нам чертовски хорошей идеей. И вот, проходя через дворы, мы заметили четырехэтажное заброшенное здание. Нет, оно нас не манило, нет, мы не слышали там странных звуков, и нет, из окон на нас не смотрела чупакабра, мы просто прошли мимо. Однако, здание нас все же зацепило, нам вообще тогда всем заброшки очень нравились, и мы подумали, что было бы круто туда когда-нибудь сходить. Как подумали, так и забыли, потому что Кирилл зашёл переодеваться, а мы тренировали трюки в его отсутствие, здание перестало быть интересным.

Через неделю кому-то из нас взбрело в голову туда сходить, и конечно же все согласились. Собрались у фонтана в парке, пошли туда, смеялись, шутили, веди себя как обычные подростки, ничего сверхъестественного. Добравшись туда, мы тоже не нашли следов чего-либо необычного, да и не искали, если честно. Лестницы в здании были спилены, скорее всего жильцами дома, чтобы дети не шастали, но нам это конечно же не помешало, так как вскоре мы нашли способ пробраться выше. Просмотрев четыре этажа и крышу, мы испытали кучу положительных эмоций, это было чертовски весело, почти так же, как и убегать от полиции, которая приехала за нами, потому что мы конечно же гоготали и мешали людям, живущим поблизости. На следующий день все повторилось, да и на третий было почти так же. И нет, нам не надоедало, мы собирались провести так и четвертый день. Собирались, да только не вышло.

Я опаздывал на встречу, и мы решили, что они подождут меня уже на месте. Однако, предыстория закончилась.

Через полчаса мне звонят и говорят, что там кто-то есть. Я воспринял эти слова совершенно спокойно, мало ли кто там может быть, однако потом мне сказали, что там жгут костры и в окнах периодически видно странных людей. Да, знаю о чем вы подумали, "Сатанисты???", вероятно да, по крайней мере мы их прозвали так, достаточно удобное слово. Я пришел через полчаса после звонка, на пацанах лица нет, очень напуганы, хоть никто и не заходил. Мы долго решались, но все же оказались внутри. Прошли первый этаж, но мы уже не ходили смеясь, мы старались не шуметь. В прочем, у нас был не только дикий страх, но и детское любопытство, поэтому мы поднялись на второй, и даже хотели на третий. Кирилл решил залезть первый, останавливать его никто не стал, и, когда он полез, он почти сразу спрыгнул с лаза и закричал: "БЕЖИМ!". После того, как мы убежали, Кирилл рассказал, что увидел: "Поднимаюсь, страшно жесть, решил осмотреть комнату, к которой ведёт лаз, а в нее заходят два человека в черном, взрослые, у одного что-то вроде серебренное было в руке, я подумал - нож. Честно говоря, я действительно очень сильно перепугался, я не знаю, что это сейчас было." Естественно от такого рассказа мы были в ступоре. В последствии мы долго ходили вокруг заброшки и наблюдали за кострами. Да, страшно, но любопытно, и, к сожалению, не только нам. Когда уже стемнело на первом этаже появился фонарик. Это не мог быть кто-то из тех, кого мы видели, потому что они все были у костра, а если кто-то отошёл, то спуститься без фонарика точно бы не смог, а значит мы бы увидели его раньше. Да, вероятно, это был какой-нибудь школьник, или недосталкер, в любом случае, он поднялся на второй этаж, а костер на третьем. Естественно мы испугалась, крикнули что-то по типу "Пацан, беги!", но сразу после нашего кирка костер затух, фонарик светился, но в один момент пропал из поля зрения, и гробовая тишина. Ни о каком следующем дне не шло даже речи, всем надо было перевести дух, однако одному придурку пришло в голову пойти туда снова.

Конечно же все согласились, хотя ему пришлось поуговаривать. В любом случае, мы зашли в здание, когда в нем не было никого, и это очень радовало. Начав присматриваться к граффити, мы находили самые разнообразные и пугающие даты, включая теракт на вокзале "Волгоград 1", однако самое страшное - надпись "А зебра ходит, ест людей, и насытия не ждать." Зебры там фигурируют не один раз, поэтому мы сделали вывод, что это возможно шумеры, так как у них зебры тоже занимали не последнее место.

Да, после этого события я конкретно ударился в религиозные книжки, чтобы узнать что к чему. Ещё мы нашли затухшие костры и бутылку вина, пустую, на четвертом этаже. Поднявшись на крышу, мы заметили, что у здания замурована часть проходов, и в некоторые места попасть гораздо сложнее. На крыше был проход в такую "закрытую часть" четвертого этажа, но если спуститься, то будет крайне тяжело залезть обратно. Однако в этот проход можно было просунуть голову. Так сделали я и Кирилл, и увидели в дверном проёме комнаты чью-то руку. Там кто-то лежал. От шока мы закричали, и зря, потому что почти сразу после этого на территорию здания зашли двое мужчин. Мы быстро побежали вниз, а спускаясь с третьего, мы обвалили залаз, и, видимо, придавили их, потому что нашему побегу не препятствовали. Но так как нас было много, мы спускались достаточно долго, и хрен знает, что они делали пока вы спускались, но когда мы убегали к забору, чтобы его перелезть, я чуть не упал в яму, которой там не было, яма была достаточно глубокой, так что вполне могла быть нашей будущей могилой. Ситуация неприятная, можно сказать, что я был одной ногой в могиле, хотя, думаю юмор тут не уместен.

Я в последствии стал периодически ходить туда и наблюдать за тем, что происходит. Периодически на территории я находил черепа животных, кости, предположительно людей, лужи крови в здании. Старался вызывать полицию, но ей было как-то плевать, это что-то серьезное, а не шумные подростки, зачем им таким заниматься? Старался сам прогонять оттуда людей, периодически, кстати, с друзьями.

Последние несколько месяцев я там не появлялся, но недавно у своего дома я нашел палку, такую же, которую несколько месяцев назад видел примотанной к черепу.

Кто-то скажет, что эта история очень детская, лживая, но я и сам не уверен в том, что все на 100% именно так, естественно я мог найти похожую палку, а все остальное - череда совпадений и где-то, что-то привилось. Я уверен только в одном, что-то такое действительно может существовать, и сам факт этого уже страшит. Плевать на вампиров и оборотней, самый страшный монстр - это человек.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:09
Вчера, 16:09 by Eric CrowleyПросмотров: 670Комментарии: 14
+5

Ключевые слова: Человек заброшка сатанисты подростки ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:00
+1
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Комментариев: 6 662
Как название бьётся с текстом?
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Jako tako
Вчера, 17:17
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Публикаций: 2
Комментариев: 937
Да, знаю о чем вы подумали, "Сатанисты???
Да нет уж. Я подумала про лиц без определенного места жительства.
Честно, вот есть же у вашей компании отличное увлечение - скейты… а в остальном: «не нужна тебе, Вовка, такая машина».
По заброшенным зданиям опасно лазить. Мало ли кто там живет. А если правда сатанисты? Принесут в жертву ваши молодые и наверняка красивые тела. И все.

Зебры там фигурируют не один раз, поэтому мы сделали вывод, что это возможно шумеры, так как у них зебры тоже занимали не последнее место
Ничего не поняла.
belay
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: Eulalia
Вчера, 18:53
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Комментариев: 525
Теперь понятно, почему по статистике женский пол живет дольше))

Ну сходили раз, ну наложили кирпичей, нет, надо туда лазить и еще, и еще, и еще))
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#4 написал: daytaler
Вчера, 21:16
+2
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Комментариев: 2 197
Ситуация неприятная, можно сказать, что я был одной ногой в могиле, хотя, думаю юмор тут не уместен.

А почему был? Мы все одной ногой в могиле. Просто многим ссыкотно об этом думать, прячут свое сознание в пучину бытовой суеты.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#5 написал: daytaler
Вчера, 21:56
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Комментариев: 2 197
Думаю, что это все не важно, ведь никто не воспримет эту историю всерьёз.

Цивилизации гибли, и нынешним людям не до этого, а то интерпретация картинок перед взором автора должна нас поколебать.

Важность должна присутствовать только в подготовке ко встречи с собственной смерти, а все остальное это так, отвлекающие шумы.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#6 написал: daytaler
Вчера, 22:09
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 2 197
...это было чертовски весело, почти так же, как и убегать от полиции, которая приехала за нами, потому что мы конечно же гоготали и мешали людям, живущим поблизости. На следующий день все повторилось, да и на третий было почти так же.

Три дня мешали людям живущим поблизости. Сатанисты вели себя как подобает, потому и полиция не приезжала, а эти...
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#7 написал: daytaler
Вчера, 23:05
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 2 197
...мы сделали вывод, что это возможно шумеры...
Да, после этого события я конкретно ударился в религиозные книжки, чтобы узнать что к чему.

Интересно, а почему в религиозные, а не в труды Захария Ситчина, и других известных археологов?
В археологии присутствует совокупность методов, применяемых в исторических, антропологических, искусствоведческих, географических и некоторых иных исследованиях. Археология использует материальные свидетельства в получении информации, и применяет к ней методологический анализ.
Книга "Люди города Ура" (Дьяконов Игорь Михайлович)
Интересно, а что именно читал автор, может Эпос о Гильгамеше?
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#8 написал: Arhip
Вчера, 23:35
+3
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Комментариев: 1 751
Пришли, что-то увидели - убежали. Снова пришли, что-то увидели - убежали. С такими нервами лучше вообще к заброшкам не подходить.

А быть там мог кто угодно. От бомжей до сатанистов. Помню лезли мы как-то в одно бомбоубежище в одном из подвалов жилого дома. Другие мы уже облазили - там простой крамальерный замок в виде штурвала. А тут сложный - по инструкции надо взять ручку с шестеренкой, засунуть в паз и крутить. Ручку мы так и не нашли и полезли по вентиляции. По дороге обнаружили кучу тряпья. Кто то предложил по ней выстрелить и тут эта куча резко от нас уползает. Лезем за ней следом и в итоге попадаем в бомбоубежище. Причем не такое, в каких до этого побывали. Это было как трехкомнатная квартира с кухней, ванной и туалетом. По планировке как одна из квартир несколькими этажами выше. Водопровод работал, электричество было. Газа только не было.
Зато было куча ящиков тушенки, которыми был заставлен весь коридор и половина холла. А еще в холле было непонятное устройство с ручкой. Крутишь ручку и оно начинает дико реветь. То ли сирена то ли принудительная вентиляция.
Ну еще бомжей там обнаружили. Они, как и мы, по вентиляции пролезли, нашли тушенку и остались там жить.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#9 написал: Eric Crowley
Сегодня, 00:47
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Комментариев: 1
Цитата: зелёное яблочко
Как название бьётся с текстом?


В смысле как? На кулаках, 1 на 1, чесьное пап.
Зарегистрирован: 30.09.2021
#10 написал: daytaler
Сегодня, 03:23
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Цитата: Eric Crowley
чесьное

Честный автор, а подскажите название книг о религиозных мировоззрениях жителей Древней Месопотамии?
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#11 написал: daytaler
Сегодня, 04:04
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Комментариев: 2 197
"А зебра ходит, ест людей, и насытия не ждать." Зебры там фигурируют не один раз, поэтому мы сделали вывод, что это возможно шумеры, так как у них зебры тоже занимали не последнее место.

С голубкой в руке изображалась богиня Иштар. С образом Иштар связаны также львы, тигры, бык. В шумерском сказании о
Гильгамеше фигурирует небесный бык, которого богиня
насылает на героя. Она изображалась также стоящей на
льве. Древнейшее изображение переднеазиатской богини
плодородия рисует ее стоящей на горе в окружении львов
и тигров.
Соколова З.П. Культ животных в религиях. Москва: Издательство «Наука», 1972

Шумеры. Забытый мир
Белицкий Мариан
https://history.wikireading.ru/110373
Целая статья о роли животных в жизни шумер, и ни слова о зебре.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#12 написал: Talisha
Сегодня, 07:38
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А почему не вызвали полицию в тот день, когда руку увидели и не заявили об этом. Или, если не верят подросткам, рассказали бы родителям и те вызвали? Труп - это серьезно. А вдруг человек еще живой был?
Дом постепенно открыл вам свою инферно-сторону, вы же этого ждали, когда лезли туда снова и снова?
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#13 написал: daytaler
Сегодня, 07:55
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Цитата: Talisha
А почему не вызвали полицию в тот день, когда руку увидели и не заявили об этом.

убегать от полиции, которая приехала за нами, потому что мы конечно же гоготали и мешали людям, живущим поблизости
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#14 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:59
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Комментариев: 6 662
Цитата: Eric Crowley
Цитата: зелёное яблочко
Как название бьётся с текстом?


В смысле как? На кулаках, 1 на 1, чесьное пап.

При чём тут кулаки, в этом наборе букв?
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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