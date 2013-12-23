DRL 36

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:09

Eric Crowley Просмотров: 670 Комментарии: 14 +5 Вчера, 16:09 by

Что же, эта история произошла почти два года назад, два года пройдет буквально через месяц. Не могу сказать точно, когда она закончилась, да и закончилась ли? Думаю, что это все не важно, ведь никто не воспримет эту историю всерьёз.Начать стоит с предыстории.Решил я с друзьями пойти кататься на скейте, для нас это была нормальная практика, мы часто выходили кататься. В один момент, как бы это глупо не звучало, у одного из нашей компании порвались штаны, назовем его Кирилл, настоящие имена называть не станем. В общем, было принято решение доехать да него, так как мы были относительно недалеко, чтобы тот переоделся.Путь был не долгим, однако сократить через дворы, показалось нам чертовски хорошей идеей. И вот, проходя через дворы, мы заметили четырехэтажное заброшенное здание. Нет, оно нас не манило, нет, мы не слышали там странных звуков, и нет, из окон на нас не смотрела чупакабра, мы просто прошли мимо. Однако, здание нас все же зацепило, нам вообще тогда всем заброшки очень нравились, и мы подумали, что было бы круто туда когда-нибудь сходить. Как подумали, так и забыли, потому что Кирилл зашёл переодеваться, а мы тренировали трюки в его отсутствие, здание перестало быть интересным.Через неделю кому-то из нас взбрело в голову туда сходить, и конечно же все согласились. Собрались у фонтана в парке, пошли туда, смеялись, шутили, веди себя как обычные подростки, ничего сверхъестественного. Добравшись туда, мы тоже не нашли следов чего-либо необычного, да и не искали, если честно. Лестницы в здании были спилены, скорее всего жильцами дома, чтобы дети не шастали, но нам это конечно же не помешало, так как вскоре мы нашли способ пробраться выше. Просмотрев четыре этажа и крышу, мы испытали кучу положительных эмоций, это было чертовски весело, почти так же, как и убегать от полиции, которая приехала за нами, потому что мы конечно же гоготали и мешали людям, живущим поблизости. На следующий день все повторилось, да и на третий было почти так же. И нет, нам не надоедало, мы собирались провести так и четвертый день. Собирались, да только не вышло.Я опаздывал на встречу, и мы решили, что они подождут меня уже на месте. Однако, предыстория закончилась.Через полчаса мне звонят и говорят, что там кто-то есть. Я воспринял эти слова совершенно спокойно, мало ли кто там может быть, однако потом мне сказали, что там жгут костры и в окнах периодически видно странных людей. Да, знаю о чем вы подумали, "Сатанисты???", вероятно да, по крайней мере мы их прозвали так, достаточно удобное слово. Я пришел через полчаса после звонка, на пацанах лица нет, очень напуганы, хоть никто и не заходил. Мы долго решались, но все же оказались внутри. Прошли первый этаж, но мы уже не ходили смеясь, мы старались не шуметь. В прочем, у нас был не только дикий страх, но и детское любопытство, поэтому мы поднялись на второй, и даже хотели на третий. Кирилл решил залезть первый, останавливать его никто не стал, и, когда он полез, он почти сразу спрыгнул с лаза и закричал: "БЕЖИМ!". После того, как мы убежали, Кирилл рассказал, что увидел: "Поднимаюсь, страшно жесть, решил осмотреть комнату, к которой ведёт лаз, а в нее заходят два человека в черном, взрослые, у одного что-то вроде серебренное было в руке, я подумал - нож. Честно говоря, я действительно очень сильно перепугался, я не знаю, что это сейчас было." Естественно от такого рассказа мы были в ступоре. В последствии мы долго ходили вокруг заброшки и наблюдали за кострами. Да, страшно, но любопытно, и, к сожалению, не только нам. Когда уже стемнело на первом этаже появился фонарик. Это не мог быть кто-то из тех, кого мы видели, потому что они все были у костра, а если кто-то отошёл, то спуститься без фонарика точно бы не смог, а значит мы бы увидели его раньше. Да, вероятно, это был какой-нибудь школьник, или недосталкер, в любом случае, он поднялся на второй этаж, а костер на третьем. Естественно мы испугалась, крикнули что-то по типу "Пацан, беги!", но сразу после нашего кирка костер затух, фонарик светился, но в один момент пропал из поля зрения, и гробовая тишина. Ни о каком следующем дне не шло даже речи, всем надо было перевести дух, однако одному придурку пришло в голову пойти туда снова.Конечно же все согласились, хотя ему пришлось поуговаривать. В любом случае, мы зашли в здание, когда в нем не было никого, и это очень радовало. Начав присматриваться к граффити, мы находили самые разнообразные и пугающие даты, включая теракт на вокзале "Волгоград 1", однако самое страшное - надпись "А зебра ходит, ест людей, и насытия не ждать." Зебры там фигурируют не один раз, поэтому мы сделали вывод, что это возможно шумеры, так как у них зебры тоже занимали не последнее место.Да, после этого события я конкретно ударился в религиозные книжки, чтобы узнать что к чему. Ещё мы нашли затухшие костры и бутылку вина, пустую, на четвертом этаже. Поднявшись на крышу, мы заметили, что у здания замурована часть проходов, и в некоторые места попасть гораздо сложнее. На крыше был проход в такую "закрытую часть" четвертого этажа, но если спуститься, то будет крайне тяжело залезть обратно. Однако в этот проход можно было просунуть голову. Так сделали я и Кирилл, и увидели в дверном проёме комнаты чью-то руку. Там кто-то лежал. От шока мы закричали, и зря, потому что почти сразу после этого на территорию здания зашли двое мужчин. Мы быстро побежали вниз, а спускаясь с третьего, мы обвалили залаз, и, видимо, придавили их, потому что нашему побегу не препятствовали. Но так как нас было много, мы спускались достаточно долго, и хрен знает, что они делали пока вы спускались, но когда мы убегали к забору, чтобы его перелезть, я чуть не упал в яму, которой там не было, яма была достаточно глубокой, так что вполне могла быть нашей будущей могилой. Ситуация неприятная, можно сказать, что я был одной ногой в могиле, хотя, думаю юмор тут не уместен.Я в последствии стал периодически ходить туда и наблюдать за тем, что происходит. Периодически на территории я находил черепа животных, кости, предположительно людей, лужи крови в здании. Старался вызывать полицию, но ей было как-то плевать, это что-то серьезное, а не шумные подростки, зачем им таким заниматься? Старался сам прогонять оттуда людей, периодически, кстати, с друзьями.Последние несколько месяцев я там не появлялся, но недавно у своего дома я нашел палку, такую же, которую несколько месяцев назад видел примотанной к черепу.Кто-то скажет, что эта история очень детская, лживая, но я и сам не уверен в том, что все на 100% именно так, естественно я мог найти похожую палку, а все остальное - череда совпадений и где-то, что-то привилось. Я уверен только в одном, что-то такое действительно может существовать, и сам факт этого уже страшит. Плевать на вампиров и оборотней, самый страшный монстр - это человек.

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