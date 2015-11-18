Мельница

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:44

Segodnya Просмотров: 95 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 14:44 by

История из жизни, когда был ещё ребёнком. У меня в деревне была мельница: с виду нормальная, целая, стены не поцарапаны, дверь немного поломана, только без окон и, как выяснилось в конце, без пола.Ну, так вот, когда я и мои друзья были детьми, кто-то рассказал некую страшилку об этой мельнице, чтобы мы там больно не лазили, вдруг что-то с нами случится.«Давно, когда мельница работала, было там два мужика, никто их уже не помнит. В один день оттуда доносились крики девочки, мимо проходивший мальчик увидел, как эти мужчины изнасиловали ее, а после вовсе расчленили. Он испугался и убежал. Сидя дома, он не звал на помощь, боялся, вдруг заметили, вдруг его найдут и сделают с ним что-то. Жил с этим секретом дальше, пока не замучила совесть.Через какое-то время, спустя годы, он вырос, стал подростком и вспомнил тот страшный день. Проходя мимо этой мельницы, захотел посмотреть, что там. Тогда на мельнице уже не работал никто, и на тот момент она уже была заброшенная. Мальчик залез туда, он не увидел кровавых следов, каких-либо частей одежды или тела человека, только дыру в полу, где было что-то закопано. Побоявшись посмотреть, что там и от странного ощущения присутствия кого-то рядом, каких-то странных звуков на подобие скрипа досок, падения предметов, шагов за спиной при мертво тишине, он убежал оттуда.Через несколько дней, как его страх прошёл, проходя снова мимо, он посмотрел в отверстие, где должно было быть окно, и увидел, как кто-то или что-то промелькнуло. Услышав чей-то голос, в страхе мальчик ускорил свой ход и уже издали обернулся и посмотрел в то же окно. Он увидел силуэт маленькой девочки, стоявший лицом к нему, издали он услышал крик, как в тот ужасный день.Страх и совесть его замучили, и он уехал из этой деревни жить в другое место. Что случилось с той девочкой, кроме него, никто больше не знал».Кто первый рассказал эту историю, никто не помнит или вовсе уже не знает, откуда она, тех мужчин и девочку забыли, про эту историю помнят лишь единицы и уже не верят.Мельница сгорела и стоит до сих пор сгоревшая.Когда мы с друзьями были детьми, не знаю, разыгрывалась ли у нас фантазия от страха или мы вправду тоже видели силуэт маленькой девочки. Страшилка для детей это или правда?!Даже сейчас, находясь рядом с этой мельницей, ощущение присутствия кого-то, и странные звуки есть, хотя уже много времени прошло и, кроме углей, ничего не осталось.

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