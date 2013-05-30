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Истории из жизни

Комната с ярким светом

В раннем детстве меня, бывало, оставляли с родной сестрой моей прабабушки - её дом был по соседству с нашим. Обычный частный дом 30-х годов постройки - снаружи деревянный, внутри беленый, с печкой, заслонками и полами из досок, крашеных противным красно-коричневым цветом.
У бабы Клавы мне очень нравилось, в том числе и потому, что одна из комнат в доме была совсем не такой как другие. В неё вела отдельная белая дверь из кухни, как раз рядом с печкой (остальные две комнаты были расположены "паровозиком", вход в них был с противоположной стороны), и всегда, когда меня приводили к бабушке, эта дверь была открыта.

В этой комнате все было не так, как в остальных. На полу лежал паркет, на стенах поклеены обои, рядом со входом стоял огромный, под потолок, шкаф с закруглёнными углами, да и сам потолок был сильно выше, чем во всем остальном доме. Но самым необычным было небольшое окно, расположенное как раз напротив двери: оно всегда было залито ярким светом. Вне зависимости от погоды, времени года и даже суток, в него светил какой-то сумасшедше яркий фонарь.

Я никогда не решалась подойти к этому окну - слишком слепящий свет, хотя меня очень интересовало, откуда он льётся. Но присутствовал какой-то детский страх, как будто невидимая стена не позволяла мне подойти и заглянуть в него.

В эту комнату никогда никто не заходил (по крайней мере, при мне), там не было игрушек, но мне очень нравилось подолгу в ней находиться, рассматривать старинный шкаф, свет из окна, смотреть на высоченный потолок - в общем, я у мамы интроверт с детства).

Но больше всего мне нравилось, когда меня начинали искать, а я пряталась за этим огромным шкафом, и ни у бабы Клавы, ни у деды Бори не возникало мысли зайти в эту комнату и найти меня. Не то чтобы я играла в прятки, просто ребенок слишком долго пропадал из виду, меня звали, а потом шли искать. В такие моменты я дожидалась, когда они выйдут во двор, выходила из комнаты и, как ни в чём не бывало, дожидалась их в доме. Помню, как меня веселило, когда бабушка мне говорила: "Где же ты пряталась? Я под кроватями даже проверяла". А я смеялась и думала, что как же классно, что они не могут меня найти за шкафом и даже в саму комнату не догадываются заглянуть!

Перед самой школой меня покрестили. Крещение было на дому, как раз в доме бабы Клавы. Сам процесс почему-то не особо отложился в памяти, помню только батюшку, который пришёл в джинсах и футболке, достал из портфеля рясу и прочие необходимые ему вещи и преобразился. Помню, как сидели вместе с ним потом за столом, много родственников, я и священник. Потом мне все это надоело, и я решила пойти в свою любимую комнату.

Выскочила из-за стола, побежала на кухню и поймала ступор (если так можно охарактеризовать чувства шестилетнего ребенка): вместо двери в мою комнату была глухая беленая стена...

Помню как я расстроилась, плакала, спрашивала у всех, куда делась моя комната, меня никто не понимал, приняли за детскую истерику, наверное.

Подошла крёстная (она же моя двоюродная ба, дочка той самой бабы Клавы, в чьем доме все происходило), посадила меня к себе на колени и стала расспрашивать, что меня так расстроило. Выслушала, поцеловала и сказала: "Ну что ты, Юлечка! Не было. Здесь. Никогда. Никакой. Комнаты".

А я только в это утро туда заходила и любовалась ярким светом из окна, рассматривала "дощечки" на полу (не знала тогда ещё о существовании слова "паркет"), в общем - проводила там время, о чем и рассказала всем взрослым. Я искренне была уверена, что они зачем-то спрятали от меня комнату, в которой я так удачно пряталась от них все детство.

Сейчас уже ни бабы Клавы, ни деды Бори, ни крестной нет среди живых. Дом стоит, но ему осталось недолго - Лена, дочка крестной, продала его вместе с участком. Заехали с мамой посмотреть последний раз на почти родной умирающий дом. Мама вздохнула: "Здесь тебя крестили, помнишь?" А я вспомнила эту историю с комнатой и спросила маму, помнит ли она мою детскую истерику.

"Конечно, помню. Нафантазировала себе какую-то волшебную комнату, которой не было никогда. И только священник почему-то тогда сказал, чтобы мы тебя не переубеждали и пообещал, что больше ты никаких комнат видеть не будешь".

Ошибся батюшка. Видела недавно, после последнего посещения дома. К сожалению, теперь только во сне...


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:27
Сегодня, 15:27 by BlackSeaПросмотров: 390Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Дом комната детство крещение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 16:07
+3
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Репутация: (84|-6)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 100
Оу. Какая светлая история. Очень мило и хорошо после прочтения.
Однажды я выходил в астрал и оказался в залитой жёлтым светом комнате. Свет был очень ярок и в тоже время не слепил. Так хорошо в нём было и необычно, что я решил всё-таки обратно в реальность. Сел на диван в теле, темнотища кругом, а света словно и не бывало вовсе. Плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 16:13
+2
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Репутация: (52|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 2 672
Портал видимо в доме был. Хорошо, хоть вернулись оттуда благополучно и без последствий. Иогло быть иначе.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:21
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 123
Комментариев: 6 603
Какая сказочная история. То ли сон, то ли явь.
Что-то похожее здесь уже бывало. Давно.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: _TA_4TO_
Сегодня, 21:53
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 10
А мне кажется,что эта комната была,как бы по корректней выразится,от лукавого.А после крещения она и пропала.
За историю +!
Зарегистрирован: 17.02.2021
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 22:58
+1
Онлайн
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Репутация: (152|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 909
Мурашки по коже побежали.
Мне тоже почему-то подумалось, что комната была не от доброго (тут сложно правильное слово подобрать), иначе не пропала бы после крещения.
Плюс от меня!
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: Вторая Я
Сегодня, 23:04
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 9
Я думаю, к счастью, что только во сне. Если бы было к сожалению, она бы после крещения не пропала.
Зарегистрирован: 6.03.2021
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