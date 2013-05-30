Комната с ярким светом

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:27

BlackSea Просмотров: 390 Комментарии: 6 +14 Сегодня, 15:27 by

В раннем детстве меня, бывало, оставляли с родной сестрой моей прабабушки - её дом был по соседству с нашим. Обычный частный дом 30-х годов постройки - снаружи деревянный, внутри беленый, с печкой, заслонками и полами из досок, крашеных противным красно-коричневым цветом.У бабы Клавы мне очень нравилось, в том числе и потому, что одна из комнат в доме была совсем не такой как другие. В неё вела отдельная белая дверь из кухни, как раз рядом с печкой (остальные две комнаты были расположены "паровозиком", вход в них был с противоположной стороны), и всегда, когда меня приводили к бабушке, эта дверь была открыта.В этой комнате все было не так, как в остальных. На полу лежал паркет, на стенах поклеены обои, рядом со входом стоял огромный, под потолок, шкаф с закруглёнными углами, да и сам потолок был сильно выше, чем во всем остальном доме. Но самым необычным было небольшое окно, расположенное как раз напротив двери: оно всегда было залито ярким светом. Вне зависимости от погоды, времени года и даже суток, в него светил какой-то сумасшедше яркий фонарь.Я никогда не решалась подойти к этому окну - слишком слепящий свет, хотя меня очень интересовало, откуда он льётся. Но присутствовал какой-то детский страх, как будто невидимая стена не позволяла мне подойти и заглянуть в него.В эту комнату никогда никто не заходил (по крайней мере, при мне), там не было игрушек, но мне очень нравилось подолгу в ней находиться, рассматривать старинный шкаф, свет из окна, смотреть на высоченный потолок - в общем, я у мамы интроверт с детства).Но больше всего мне нравилось, когда меня начинали искать, а я пряталась за этим огромным шкафом, и ни у бабы Клавы, ни у деды Бори не возникало мысли зайти в эту комнату и найти меня. Не то чтобы я играла в прятки, просто ребенок слишком долго пропадал из виду, меня звали, а потом шли искать. В такие моменты я дожидалась, когда они выйдут во двор, выходила из комнаты и, как ни в чём не бывало, дожидалась их в доме. Помню, как меня веселило, когда бабушка мне говорила: "Где же ты пряталась? Я под кроватями даже проверяла". А я смеялась и думала, что как же классно, что они не могут меня найти за шкафом и даже в саму комнату не догадываются заглянуть!Перед самой школой меня покрестили. Крещение было на дому, как раз в доме бабы Клавы. Сам процесс почему-то не особо отложился в памяти, помню только батюшку, который пришёл в джинсах и футболке, достал из портфеля рясу и прочие необходимые ему вещи и преобразился. Помню, как сидели вместе с ним потом за столом, много родственников, я и священник. Потом мне все это надоело, и я решила пойти в свою любимую комнату.Выскочила из-за стола, побежала на кухню и поймала ступор (если так можно охарактеризовать чувства шестилетнего ребенка): вместо двери в мою комнату была глухая беленая стена...Помню как я расстроилась, плакала, спрашивала у всех, куда делась моя комната, меня никто не понимал, приняли за детскую истерику, наверное.Подошла крёстная (она же моя двоюродная ба, дочка той самой бабы Клавы, в чьем доме все происходило), посадила меня к себе на колени и стала расспрашивать, что меня так расстроило. Выслушала, поцеловала и сказала: "Ну что ты, Юлечка! Не было. Здесь. Никогда. Никакой. Комнаты".А я только в это утро туда заходила и любовалась ярким светом из окна, рассматривала "дощечки" на полу (не знала тогда ещё о существовании слова "паркет"), в общем - проводила там время, о чем и рассказала всем взрослым. Я искренне была уверена, что они зачем-то спрятали от меня комнату, в которой я так удачно пряталась от них все детство.Сейчас уже ни бабы Клавы, ни деды Бори, ни крестной нет среди живых. Дом стоит, но ему осталось недолго - Лена, дочка крестной, продала его вместе с участком. Заехали с мамой посмотреть последний раз на почти родной умирающий дом. Мама вздохнула: "Здесь тебя крестили, помнишь?" А я вспомнила эту историю с комнатой и спросила маму, помнит ли она мою детскую истерику."Конечно, помню. Нафантазировала себе какую-то волшебную комнату, которой не было никогда. И только священник почему-то тогда сказал, чтобы мы тебя не переубеждали и пообещал, что больше ты никаких комнат видеть не будешь".Ошибся батюшка. Видела недавно, после последнего посещения дома. К сожалению, теперь только во сне...

Ключевые слова: Дом комната детство крещение авторская история

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