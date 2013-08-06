Ночь в деревне

Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 02:08

грустное_облачко Просмотров: 81 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 02:08 by

Здравствуйте, уважаемые посетители и обитатели сайта! Читаю истории на сайте уже больше двух лет, решил поделиться своими. Прошу прощения, писать художественно не умею.В ту пору мне было 10 лет, было лето, и я отдыхал у прабабушки в деревне.Поужинали, легли спать. Среди ночи я проснулся из-за необходимости справить нужду. Тут позволю себе сделать небольшое отступление. Дом был небольшой: состоял из двух комнат, сеней и веранды. Комнаты шли в следующем порядке: дальняя комната, комната прабабушки (ее почему-то называли кухней), сени и веранда. Я спал в дальней, прабабушка в своей комнате.Чтобы не выходить на улицу ночью по нужде (к туалету было далеко идти, прабабушка была старенькая), на веранде был сельский вариант «ночного горшка» – ведро.Так вот, проснулся я ночью, сделал свои дела и вернулся в комнату. Долго ворочался, не мог уснуть. Затем из прабабушкиной комнаты я услышал тихие шаги. Сначала я было подумал, что это она тоже проснулась. Двери между комнатами были открыты, и я, не слезая с кровати, посмотрел в соседнюю. Было темно, но силуэт отчетливо было видно на кровати, кроме того, было слышно сопение. Если не прабабушка, то кто тогда?Через пару секунд произошло следующее: в сенях вдруг зажёгся свет, двери из прабабушкиной комнаты в сени распахнулись. На пороге я увидел небольшое существо, примерно 30 см в высоту. Оно было очень лохматым, тёмной раскраски. Мне тогда напомнило огромный пыльный клубок. Этот НЕХ вышел из комнаты в сени, и двери за ним закрылись. Я продолжал в оцепенении тупо пялиться на дверную поверхность, у меня было что-то вроде шока. Затем через некоторое количество времени (думаю, прошло пару секунд, может, минут) снова открылись двери, и НЕХ вернулся в дом. В тот момент, когда он «заходил» (ножек я не видел), мы с ним встретились взглядами. В глазницах блеснули две бусинки-глаза. После этого я вырубился. Но мое пробуждение утром было не менее фееричным: я проснулся, лёжа головой на пороге, разделяющем мою комнату и комнату прабабушки, а мои ноги находились между ножек стула (такой старый, деревянный). Его как будто поставили на меня! В общем, не понравилось существу, что за ним подглядывают.Ещё до случившейся истории я ощущал, будто дом как бы… живой? То есть я чувствовал кого-то или что-то. Тогда я даже понятия не имел о призраках и нечисти, поэтому и понять не мог, что же я чувствую.Например, по ночам на чердаке слышались шаги, по-своему «жил» старый шкаф.Спасибо за внимание!

Ключевые слова: Домовой Деревня НЕХ

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