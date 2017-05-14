Ожидание

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 15:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Александр Сычёв Просмотров: 112 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 15:41 by

Проснулся я ночью от страшного сна, было темно, лишь на ощупь я нашел выключатель и включил свет. Ярким светом озарилась моя комната, маленькая уютная комната. Сев на край кровати, я начал вспоминать происходящее со мной во сне.Приснилось мне следующее: очнулся я в комнате. Я не смогу описать комнату, так как уже не помню деталей, но помню, что в комнате была дверь, выводящая в узкий но высокий коридор. Но на другом конце кто-то за мной пристально наблюдал, свет комнаты лишь слегка освещал часть коридора, но я мог разглядеть две черные впадины, смотревшие прямо на меня.Стоял я долго, слишком долго, и смотрел в эти впадины. Я не мог разглядеть остальные части тела, я видел только впадины, и я чувствовал, как эти впадины смотрят в мои глаза.После долгого ожидания оно поползло ко мне. Пока оно ползло, оно смотрело на меня. Начала проглядываться форма этого... я не знаю, как это назвать.Туловище было скручено, оно ползло на 4 парах рук, причем руки были, видимо, пришиты к туловищу, да еще как-то двигались. Несмотря на то, что у этого существа были ноги, оно почему-то ползло. Ползло оно очень медленно. Но самое жуткое - были звуки, которое оно издавало, нет, это был ни ор, ни жуткие стоны, это был спокойный и ровный женский голос. Голос пел колыбельную песню, эта песня меня заворожила, я даже захотел спать, но начал потихоньку осознавать, что оно рядом, и оно хочет войти в комнату. Я быстро закрыл дверь, придвинул две тумбочки и стал ждать. Ожидание было, пожалуй, самым страшным моментом. Я не знал, что делать, мне хотелось вернуться домой, я не отличал сон от реальности, и это пугало. Вдруг голос за дверью затих...Все затихло, было очень тихо. Я затих. Вдруг за дверью я услышал сильный скрежет по двери, после этого женский голос спокойно сказал мне:- Открой...На этом мой сон закончился. Я был счастлив, что все позади, и я снова дома, а не в той страшной комнате. Я начал ощущать жажду, очень хотелось пить. Я отправился на кухню. На кухне я налил себе стакан воды и выпил.В этот момент погас свет и закрылась дверь. Я стоял в темноте. Я просто стоял, стоял долго...Затем я услышал знакомый мне женский голос. Он доносился с противоположного конца кухни и приближался ко мне.Он пел ту колыбельную, что я слышал во сне.

Ключевые слова: Сон оно колыбельная авторская история

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