В доме

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:48

Nik_dk Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:48 by

Два года назад, летом семнадцатого, несколько раз ночевала в старом доме своих знакомых, в подмосковной деревне. Дом как дом: старый, неухоженный. Мне вообще-то страшновато было там ночью, поэтому всегда тщательно перед сном проверяла-перепроверяла, чтобы все замочки-крючочки на дверях были закрыты.Обычный вечер, упахавшись за день, поужинала, улеглась в маленькой комнате, где всегда спала, немного почитала в планшете и уснула. А надо сказать, что запиралась я так: дверь на крыльцо - раз, дверь на кухню - два и дверь в основную, жилую часть - три, а основная часть - это маленький закут с печкой, и из него вход в две комнаты - большую и маленькую, где я и спала. Комната метров десять, окно напротив двери, под окном - стол и две кровати у стен.Сплю, сквозь сон слышу и чувствую сильнейшие удары снизу в пол, такие, что подпрыгивает кровать. Просыпаюсь, глаза открыла, не пойму, что это. Слышу: у крыльца какая-то возня, в деревне ночью полная тишина, и шаги уже в доме, очень тяжёлые и медленные шаги - при каждом содрогается дом. Лежу, сердце колотится, шаги приближаются, резко скрипят половицы рядом с моей кроватью, и кто-то или что-то очень тяжёлое ложится рядом. У меня начинает "плыть "голова, как бы кружится, мутится, а я лежала на боку, лицом к стене. Собираю все силы и резко поворачиваюсь - никого и ничего, но в комнате полнейшая чернота, не темнота, а именно чернота, обычно в окошко ночью попадает немного света от фонаря, белеют занавески, угадываются смутные очертания мебели, а тут - чернота, и в ней что-то есть, чьё-то присутствие.Я села на кровати, подушка за спиной, и как стала материться! Громко! А сама думаю, ну не странно ли - в пустом доме, ночью, ору матом. Выплеснула испуг, немного успокоилась, но чувство, что что-то рядом и ждёт, осталось. Решила сменить тактику, да и словарный запас закончился, начала читать молитвы. Читала минут двадцать, может, полчаса, и тут обратила внимание, что опять проглядывают очертания окна, немного белеют занавески и - главное - то ощущение чужого присутствия ушло. Сползла вниз по подушке, прикрыла глаза, но ушки на макушке! Прислушивалась, вроде всё спокойно, и уснула.Утром же, как проснулась - сразу к дверям, и крючок, который последний закрывала в основную жилую часть, открыт! Да не просто открыт, а приподнят над петелькой и в этом положении и оставлен. Потом, я уже уехала, соседи сидели на лавочке рядом с домом днём и слышали тяжёлые шаги в доме, ещё поудивлялись, кто там ходит - дом закрыт, замок висит, а шаги слышны.Сейчас могут умники говорить про сонный паралич, так вот - нифига! Я проснулась от того, что кровать подпрыгивала, и больше не засыпала, во всяком случае, пока эта хрень не закончилась.Автор: kitin88.

Ключевые слова: Деревня дом нечто ходьба шаги страх ужас

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