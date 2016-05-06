Кстати о птичках

Tengu Просмотров: 357 Комментарии: 5 +13 Сегодня, 06:31 by

Однажды стала я свидетелем необычного случая. Мама тогда была жива и на ходу, стояла солнечная ранняя осень, и мы пошли гулять по городу. Завернули в кафе выпить чаю. Высокие окна-витрины были щедро украшены к осени: над головой - рябиновые гирлянды, на низком подоконнике - кленовые букеты и корзинки с осенними фруктами. Вдоль окон тянулись светлые столешницы, типа барной стойки: вгромоздился на высокий табурет с чашкой кофе и созерцаешь осеннюю улицу в прохладном солнечном блеске...Там, в узком пространстве между стеклом и столешницей, в лабиринте корзин и букетов, метался воробьишка. Как сказала нам девушка на кассе, он давно туда залетел, и ни выманить, ни выловить его не смогли - стоило протянуть руку, как он шарахался в дальний недосягаемый угол. Да, это было впечатление: взяли кофе, сели... и вдруг шорох, стук и трепет под столом! Мы и так, и этак пытались дотянуться, и через столешницу, и снизу - нет, не вызволить птичку.Допили кофе и вышли. И тут мама остановилась напротив витрины (мечущегося воробья было хорошо видно сквозь стекло), поймала его взглядом и ненадолго замолчала. Потом вполголоса сказала: "А теперь вправо и вверх". И он пошел вправо и вверх! И вылетел из своего лабиринта, взмыл под потолок кафе. Как там было дальше, не знаю, но думаю, воробей нашел дверь и выход на волю и свет Божий.- Ты что, думала, что он тебя поймет? - спросила я тогда.- Да нет, слова - это для меня, - ответила моя непостижимая мама. - А ему я настойчиво думала маршрут. Образами. Ведь есть гипотеза, что перелетные птицы ориентируются по магнитному полю Земли, а наши мысли - электромагнитная деятельность. Я подумала, вдруг сработает.Развернулась и пошла по солнечной улице, вниз, к морю. Она так никогда и не поняла, почему я считаю ее особенной, - она верила в физику и, отчасти, в Бога.Где-то за полгода до ее смерти произошел странный случай. Мы с мужем вернулись с прогулки, и мама, слегка смутившись, попросила заглянуть под окно - там, кажется, птичка. Я поясню. Дом старого фонда, подоконник широченный, мощеный кафелем - он выдерживал вес трехлитрового фильтра для воды, вечной миски с яблоками и лука с длинными зелеными стрелками. Да что там, он и меня выдерживал, когда я шторы меняла. Под ним располагалась ниша, забранная трехстворчатыми дверцами. Там держали картошку, засолку. Кладовка. Задней стеной ей служила внешняя стена дома, а в ней были узенькие прорези-бойницы, куда вполне могла протиснуться небольшая птичка. Когда я была маленькая, воробьиная семейка обустроила себе гнездо у нас в кладовке. И прорези с тех пор не законопатили.Так что просьба была не странная. С маминых слов, она делала что-то на кухне и вдруг услышала неровный стук и трепет словно бы маленьких крыльев под окном, в кладовке. Мама наклонилась, чтобы распахнуть дверцу, и кто-то маленький, живой, нетерпеливый толкнулся с другой стороны... Она поняла, что, если откроет, птичка выпорхнет ей в лицо (и надо еще успеть уклониться!), а потом лови ее по всей квартире. Мама решила дождаться нас. Движение и трепет были слышны еще минуту-другую, потом стало тихо, а тут и мы явились. Я присела на корточки под окном и не без азарта взялась за дверную защелку - и тут я не знаю до сих пор, не померещилось ли мне, но дверца сильно вздрогнула под пальцами, словно в кладовке меня услышали и оживились. Это получается, птичка все это время сидела, притихнув, под самой дверцей?.. Или мне показалось? Я неожиданно для себя оробела, отпрянула, и мы с мамой - две женщины - нерешительно взглянули на мужчину: спасай! Муж мой поднял бровь и полез под окно.Пусто. Картошка да сухофрукты. Мы прошарили всю нишу с двух сторон - если птица там и была, она нашла выход самостоятельно. Вот и все. Ничего особенного, но меня до сих пор, когда я вспоминаю об этом, обдает сквознячком чувство необычного. Как будто бы тогда кто-то, проносясь мимо, передал весть, что скоро и маме пора лететь.Похожее, но не тревожное, а ласковое чувство было у нас с ней, когда в окрестностях бабушкиного дня рождения в дом залетела огромная красивенная бабочка-павлиноглазка. Мы не отследили ее появления - она просто возникла под потолком, практически на антресолях, где за старой циновкой лежат елочные игрушки, старые фотографии и прочий милый сердцу хлам. Что интересно, мы обе потом совершенно не помнили и того, как она вылетела - пробел и все тут... Чувство теплого удивления: как привет из далекого далека.В конце концов, в разных мифологиях бабочка - символ души. Но я о птичках. После смерти мамы прошло два, кажется, месяца, стояла ранняя осень. Я пересмотрела фильм "Небесный суд" - русский, довольно необычный. Там герой из мира иного пытался, в полном соответствии с народными приметами, послать горюющей жене птичку. Но не мог выбрать породу, и получилась у него индюшка. "Слушай, пошли мне тоже птичку. Только не индюшку, индюшку на уровне пятого этажа я не оценю". Сказала так и забыла. На следующий, кажется, день, решила прилечь подремать на диване в зале, но подскочила от шума в спальне - что-то стукнуло в окно и загремело по жести подоконника. Прибежала посмотреть - и засмеялась. Вы когда-нибудь видели синичку в стоп-кадре и СТРОГО АНФАС? Это очень забавное зрелище: взъерошенный комок цветного пуха, клюв точечкой и блестящие глазки-бусинки, остановившийся момент времени. Синица была малость обалдевшая, может, правда врезалась в стекло? Несколько секунд мы, зависнув, смотрели друг другу в глаза, потом она взвилась и умчалась. Ну... не индюшка же! Стало тепло на душе.PS: синхронизмы не дремлют - дописала, взглянула в окно, увидела на ветке синичку: первую синичку в этом году. Интересно, та самая?

Ключевые слова: Птичка бабочка синичка авторская история

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