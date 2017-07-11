Собака-призрак

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:12

Причина: Стилистика автора сохранена

Arhip Просмотров: 591 Комментарии: 7 +14 Вчера, 13:12 by

Осенью пошел гулять с собакой. У нас через дорогу парк, а за парком протекает река. Иду с собакой по парку. Осень, но листья еще не облетели. Темнеет. На открытом пространстве еще светло, но вот в парке уже сумерки. И вот я замечаю, что собака начинает заметно волноваться. Хвост поджала, постоянно оглядывается. Я тоже оборачиваюсь и вижу, что за нами идет крупная черная собака. Ну, идет и идет.Но что первое насторожило - собака у меня не такая маленькая, не из пугливых, за себя постоять может. Увидев другую собаку, обязательно подойдет познакомиться. А тут нет, наоборот - не хочет приближаться, только оглядывается.Из парка вышли к реке, та собака за нами. Возле реки открытое пространство, там гораздо светлее, и я смог рассмотреть ту собаку. Мне стало реально страшно. Такое впечатление, что она состояла из черного дыма, который клубился внутри нее, или из множества черных пылинок, постоянно и хаотично двигающихся. И сквозь пространство между этих пылинок проникал свет, как будто собака прозрачная.Я со своей собакой пошел вдоль реки, а та собака идет за нами. Где-то в трех метрах позади, не отставая и не приближаясь. Я шаг ускорю - она ускорит. Я приторможу - она притормозит. И все время держит дистанцию.И когда уже нервы совсем на пределе были, и я подумывал о том, что не помчаться ли мне бегом, собака вдруг резко остановилась, как будто там граница какая, куда она пройти не может. Стояла там, смотрела нам вслед.Уже у дома пожалел, что не сфоткал на телефон эту собаку. Но возвращаться желания не было.P. S. Когда рассказывал знакомым, то первый вопрос у них был: сколько я выпил. Я ничего не пил. И собака тоже (она вообще не пьет).Потом гулял еще в тех местах, но больше ту собаку не встречал.

Ключевые слова: Прогулка собака собака-призрак страх авторская история

Другие, подобные истории: