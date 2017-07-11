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Истории из жизни

Собака-призрак

Осенью пошел гулять с собакой. У нас через дорогу парк, а за парком протекает река. Иду с собакой по парку. Осень, но листья еще не облетели. Темнеет. На открытом пространстве еще светло, но вот в парке уже сумерки. И вот я замечаю, что собака начинает заметно волноваться. Хвост поджала, постоянно оглядывается. Я тоже оборачиваюсь и вижу, что за нами идет крупная черная собака. Ну, идет и идет.
Но что первое насторожило - собака у меня не такая маленькая, не из пугливых, за себя постоять может. Увидев другую собаку, обязательно подойдет познакомиться. А тут нет, наоборот - не хочет приближаться, только оглядывается.

Из парка вышли к реке, та собака за нами. Возле реки открытое пространство, там гораздо светлее, и я смог рассмотреть ту собаку. Мне стало реально страшно. Такое впечатление, что она состояла из черного дыма, который клубился внутри нее, или из множества черных пылинок, постоянно и хаотично двигающихся. И сквозь пространство между этих пылинок проникал свет, как будто собака прозрачная.
Я со своей собакой пошел вдоль реки, а та собака идет за нами. Где-то в трех метрах позади, не отставая и не приближаясь. Я шаг ускорю - она ускорит. Я приторможу - она притормозит. И все время держит дистанцию.
И когда уже нервы совсем на пределе были, и я подумывал о том, что не помчаться ли мне бегом, собака вдруг резко остановилась, как будто там граница какая, куда она пройти не может. Стояла там, смотрела нам вслед.
Уже у дома пожалел, что не сфоткал на телефон эту собаку. Но возвращаться желания не было.

P. S. Когда рассказывал знакомым, то первый вопрос у них был: сколько я выпил. Я ничего не пил. И собака тоже (она вообще не пьет).
Потом гулял еще в тех местах, но больше ту собаку не встречал.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:12
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 13:12 by ArhipПросмотров: 591Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Прогулка собака собака-призрак страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: TiTaN_2017
Вчера, 13:27
+4
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Публикаций: 25
Комментариев: 568
А по сему выходя из дому берите всегда с собой телефон.....так на всякий случай.++++++++++
Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#2 написал: Доктор Ник
Вчера, 13:54
0
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А палку или камень не хотелось кинуть в собаку или хотя бы имитировать бросок -тогда бы все и прояснилось!
Зарегистрирован: 10.07.2017
#3 написал: Шарлотта Корде
Вчера, 14:01
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Публикаций: 6
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Как я слыхала, такие призрачные собаки на самом деле-адские псы и ищут каких-нибудь страшных негодяев, чтобы порадовать дьявола.
Признайтесь, неспроста он решил за вами следить? laughing
Зарегистрирован: 23.04.2014
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:07
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Легендарные чёрные псы? Но меня насмешила фраза: "Собака вообще не пьёт".
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#5 написал: Япона Мать
Вчера, 16:04
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Непьющая собака меня вообще впечатлила))) прямо мистика! Плюс!
Зарегистрирован: 24.07.2016
#6 написал: Arhip
Вчера, 16:51
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Цитата: Доктор Ник
А палку или камень не хотелось кинуть в собаку или хотя бы имитировать бросок -тогда бы все и прояснилось!


Желания не возникло. Итак не по себе было, а тут неизвестно какая реакция будет. Побоялся
Зарегистрирован: 29.08.2017
#7 написал: Татушка
Вчера, 19:03
+2
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Я тоже подумала, что собак призраков не бывает... В них могут оборачиваться разные злые сущности... так что вам повезло, что с вами ни чего не произошло! Плюс+++
Зарегистрирован: 16.07.2017
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