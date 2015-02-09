Как я заблудилась

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

FromSiberia Просмотров: 508 Комментарии: 3 +10 Вчера, 22:15 by

Случилось это весной 2004 года, когда я еще училась в 11 классе. На весенних каникулах мы с тогдашней подружкой поехали в гости к ее родственникам, в один из поселков городского типа, которых не так уж мало в нашей области. Название поселка приводить здесь не буду, не хотелось бы, чтобы кто-то по моим следам пошел. Со мной все обошлось благополучно, но мало ли.В поездку я взяла с собой небольшую посылку для родственников с Украины. Дело в том, что мы живем в закрытой войсковой части, и с нашего почтового отделения нет возможности отсылать международные отправления, это приходится делать только на выезде. Вот мне и навязали эту посылку, вроде как в обмен на то, что разрешили поехать.Так вышло, что уже через пару дней мы с Юлькой поругались, казалось, чуть ли не насмерть, и я очень внезапно собралась домой. Но про посылку не забыла, со всей ответственностью пошла и отправила ее, как и просили взрослые. До почты я добралась, злая на Юльку, как собака, не особо глядя по сторонам, а вот обратная дорога оказалась неожиданно интересной и заставила меня отвлечься от драматических переживаний.Возвращаться к Юлькиным родственникам мне не особо хотелось, я понимала, что мне, скорее всего, начнут задавать вопросы по поводу внезапного отъезда, да и домой надо было позвонить, предупредить родных, что я приеду сегодня… а это опять-таки расспросы. В общем, вместо того, чтобы идти по нормальной улице, я специально пошла длинной дорогой, решив потянуть время. Длинная дорога эта представляла собой такую извилистую тропинку, идущую по задам частного сектора. Не очень-то удобно было по ней идти, но, по крайней мере, не грязно, потому что погода как раз стояла солнечная, все подсушила. Иначе я бы, наверное, и не сунулась на тропинку, и не пережила бы последующий странный опыт.В том поселке я была не первый раз и неплохо знала местность, поэтому очень удивилась, когда по этой тропинке вдруг вышла к довольно широкой асфальтовой дороге. Такого быть не могло, тропинка вообще-то подходила сзади к школьному стадиону, который надо было обойти и с передней стороны школы выйти уже на нормальную улицу, по которой я и шла бы, если бы не решила двинуться окольным путем. А тут получилось так, что частный сектор заканчивается, тропинка круто поворачивает вправо, а на повороте стою я, лицом к этому непонятному асфальту. И самое поразительное, что на другой его стороне отчетливо вижу характерного вида здание с беленькой табличкой, на которой довольно большими красными буквами написано: «Родильный дом № 2». И это вообще сюр какой-то; мне даже тогда, в мои неполные восемнадцать, показалось это странным. Сейчас, уже с кое-каким жизненным опытом за плечами, тем более… «Родильный дом», да еще «№ 2» в поселке с населением человек тысяч пять, наверное… это даже не райцентр. У самой дороги, без двора, без ограды… Дурдом, если подумать, а не роддом. Сейчас я думаю, что, возможно, на табличке было написано что-то другое, и это все мое воображение дорисовало… Но на самом деле такое рассуждение от лукавого; в тот момент я абсолютно четко видела красные буквы на белом фоне. Да и с чего мне про роддомы воображать, никаких же уважительных причин.Ну вот, этот роддом стоит себе, как будто так и надо. А по обеим сторонам асфальтовой дороги еще стоят обычные частные жилые дома, не очень плотно, на расстоянии друг от друга. И тут у меня сработала какая-то странная тинейджерская логика… мы же все до определенного возраста полагаем себя бессмертными и неуязвимыми, от этого часто совершаем странные поступки. Я поняла, что происходит что-то не то, и забрела я куда-то не туда, хотя не то чтобы сильно испугалась, про всякие параллельные миры сразу вообще не подумала… ну и вместо того, чтобы аккуратненько отступить и вернуться назад ровно по той знакомой тропинке, по которой пришла, я относительно смело двинулась влево и вперед по обочине этого асфальта. Я, видите ли, решила, что такая дорога уж точно выведет меня к центру поселка, где бы я ни находилась сейчас. А Юлькины родственники жили как раз в центре, и там я никак уже не потерялась бы.Пошла я, значит, по асфальту, дошла до такого красивого новенького домика, обшитого ярким желтым сайдингом, с зеленой крышей и фиолетовыми воротами. Вырвиглазное сочетание, но мне тогда даже понравилось. Как раз, когда я подходила к домику, со двора выехала женщина на велосипеде. Это меня удивило… сейчас-то на великах при необходимости ездят люди всех возрастов, никто на это не обращает особого внимания. Но в то время все-таки взрослые деревенские и прочие дамы велосипедами еще не увлекались. А тут обычная тетенька, лет хорошо под сорок, как я сейчас понимаю, одетая в спортивные штаны и куртку, волосы в хвост завязаны. И едет на велике, как малолетняя пацанка. Велик у нее еще был такой новый-новый, прямо сверкающий весь, как только что из магазина. Ну, какой домик, такой и велик, собственно.Я на эту дамочку на велосипеде немножко вытаращилась, конечно, но не думаю, что это могло быть обидно. Наоборот, я с искренним доброжелательным интересом смотрела. Однако ей все же это не понравилось, по-видимому. Она сказала мне что-то резкое, что именно, я не разобрала, и отвернулась. Отвернулась вроде как от меня, а поскольку ехала мне навстречу, получилось, что отвернулась от собственного направления движения. И это выглядело очень неприятно и странно, скажу я вам. Едет это она, а сама демонстративно смотрит в сторону… у меня мурашки по коже пошли. Конечно, теперь уже я назад повернуть побоялась, ведь странная тетка именно туда уехала. А я пошла вперед, что мне было делать.Иду и вижу, что мне навстречу по краю дороги движется персонаж, даже издалека примечательный. Девушка примерно моего возраста, подобных которой я в реальной жизни не видела, только на журнальных фотографиях. Наверное, она тоже вышла из какого-нибудь двора, этого я не заметила. Хотя выглядела совсем не так, как деревенская молодежь того времени. На ней были какие-то невообразимые штаны с карманами, короткий топик, длинный художественно рваный жилет, на ногах тяжелые ботинки… И у нее были афрокосички, как сейчас помню. Длинные афрокосички с белыми прядями, о которых я сама тогда мечтала, но мама мне ни под каким видом не разрешала их сделать. По правде говоря, они тогдашнему моему гардеробу подошли бы как седло корове, так что и ладно.Эта неизвестно откуда взявшаяся «супермодель» показалась мне вполне приветливой, поэтому, поравнявшись с ней, я рискнула заговорить. Далее привожу наш короткий обмен репликами максимально близко к тексту, как запомнила:— Извините, девушка, не подскажете, как пройти на Железнодорожную?— А вот так, как вы и идете, идите прямо, а между двумя синими домами повернете, и снова прямо, так на Железнодорожную и выйдете…— Спасибо большое!— Не за что! А вы сюда возвращайтесь, приезжайте обязательно! Мы с вами точно еще встретимся.— Ага, приеду…Вот как-то так, ни больше, ни меньше. Я, конечно, слегка офигела от такой любезности и обещания будущей встречи… да еще эта девушка, на вид практически ровесница, говорила со мной таким специальным вежливым тоном, которым преподаватели в университете говорят с младшекурсниками. Вроде бы и на равных, как взрослый человек со взрослым человеком, но в то же время это такое специально подчеркнутое, нарочитое «на равных», в котором на самом деле сквозит некоторая снисходительность. Тогда я не могла его идентифицировать подобным образом в силу отсутствия соответствующего опыта, а вот уже поступив в университет, неоднократно сталкивалась с похожими интонациями в голосе преподов.Дальше ничего особенного не было. Я пошла в указанном направлении, шла довольно долго, наконец, обнаружила два дома, которые можно было признать синими, свернула в проулок между ними, шла еще где-то… в общем, в конце концов вышла на ту Железнодорожную и чуть ли не побежала домой к Юльке. Никаких интересных персонажей больше не встречала; люди навстречу вроде попадались, но как-то не запомнились.Что еще интересно. С Юлькой мы все-таки помирились (причина для ссоры была на самом деле глупая, девчачья), поэтому домой я в тот день не уехала. Но про свои приключения я ей не рассказывала. Да вообще никому не рассказывала. А в последний день перед отъездом мы с компанией местных ребят пошли на тот самый стадион, практически той же тропинкой… Я идти не хотела, но объяснять причины этого не хотела еще больше, поэтому поддалась общественному давлению, рассудив, что с группой из пятнадцати человек ничего страшного случиться не должно. Ничего и не случилось… вот только ни асфальтовой дороги, ни того «роддома» я не увидела, хотя по всем моим прикидкам просто обязана была увидеть. Местность оказалась точно такой, какой я ее себе представляла до этого странного происшествия.Как расценивать все произошедшее, я не знаю. Конечно, я некоторым образом предрасположена к мистическому толкованию обычных явлений и вещей… я выросла во времена «Секретных материалов», выступлений «инопланетян» на ток-шоу по центральным каналам, массового распространения всяческих журнальчиков про аномальщину. Все это меня весьма интересовало, поэтому не исключено, что я иногда вижу мистику там, где ее на самом деле нет. Но вот эта история мне искренне кажется странной, как ее ни крути… Не могу изобрести ей рационального объяснения. Это было как сон наяву, вот только лунатизмом я никогда не страдала, а на почте точно побывала… посылка-то дошла по адресу.Предвосхищая возможные вопросы: после школы мы с Юлькой понемногу перестали общаться, и больше я в гостях у ее родственников не бывала. Мне и не жаль; все равно не пошла бы искать приключений на свою голову и что-то выяснять. Нет во мне настоящей любознательности. Но мнениям и вообще комментариям от читателей буду рада.

Ключевые слова: Посылка почта тропинка странности встречи параллельная реальность авторская история

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