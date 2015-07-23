"Впусти меня"

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

NightCall Просмотров: 35 Комментарии: 1 0 Сегодня, 07:03 by

Я живу один и из своего дома выхожу редко, но это меня не огорчает. Работаю дизайнером на дому и подрабатываю в телефоне доверия. Скажу честно - живу скромно, но хватает на своё хобби. Я коллекционирую старые книги. Не простые книги, а ужасы. Старые книги знаменитых и не знаменитых авторов.Моя история берёт начало весной 2016 года… Я заказал книжку одного известного автора 20 века. Издание на английском языке. Самая дорогая покупка, но это не сильно било по моему кошельку. Тогда у меня ещё были друзья. Я иногда выходил на улицу, да и работал ещё в офисе. Если бы я знал, чем это закончится… Если бы знал…После гулянки, изрядно выпивший я дошёл. Нет… Еле-еле дополз до квартиры и, ввалившись в неё и облокотившись о дверь, я заснул. Пролежав так до утра, я услышал стук в дверь, и спросонья я хотел уже открыть дверь, но тут я посмотрел на часы и увидел, что на часах 6 утра. Понимая, что друзья не могут приехать в такую рань, я посмотрел в глазок и увидел тёмный мужской силуэт.- Вы кто? - спросил я, сделав более-менее уверенный голос.- Почта. Вам пришла посылка…Улыбка появилась на моём лице, я уже успел сделать один оборот ключа в замочной скважине, но тут застыл.“ Но… Но я же получил вчера посылку… Это ошибка? Или что…” - не успел подумать я, как услышал низкий голос:- Впусти меня…Я отошёл от двери, обратно заперев её до конца. Положив рюкзак на пол и заглянув внутрь, я увидел эту посылку - книга лежала на дне и была закрыта пакетом.Через несколько минут я лежал под кроватью и со слезами на глазах смотрел в экран телефона. Он разрывался от количества смс с разных неизвестных номеров, но содержание было одно: “Впусти меня”.Не помню, что произошло, но закрыв глаза я проснулся только ночью. Тьма накрыла меня как одеяло, телефон полностью сел, и только через щели занавесками лил свет фонарей. Я вылез из-под кровати и прошёл на кухню. Открыв холодильник и достав бутылку виски, я сел на стул и стал опустошать её. Чрез несколько минут зазвонил телефон, уже немного осмелев, я поднялся и ответил на звонок:- Алло? - немного пошатываясь и смотря серьёзным взглядом, спросил я.- Это почта.После этих слов я мигом отрезвел и покрылся холодной испариной.- Почему вы меня не впустили? Впусти меня… Впусти… Меня…Я медленно положил трубку телефона и посмотрел в окно, видя, как какая-то фигура стоит там и смотрит на меня, постукивая своими пальцами по стеклу и повторяя губами одну фразу: “Впусти меня… Впусти меня".

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