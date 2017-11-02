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Страшилки

Китайская кукла

Все началось в прошлом месяце. Худшее, что когда-либо случалось в моей жизни. Мне повезло, что я все еще жив.

Это был солнечный апрельский день. Я вышел на улицу, чтобы проверить почту. В почтовом ящике я увидел посылку. На ней не было ни штампа, ни чего-либо. Кто положил это в мой почтовый ящик? Я принес посылку домой, чтобы проверить.

Внутри посылки была китайская кукла. Кукла была не больше шести дюймов в длину. Она напоминала женщину лет тридцати. Ее волосы были черными, а кожа бледно-белой. Лицо куклы было частично покрыто красным капюшоном, но я мог сказать, что у лица было счастливое выражение. Интересно, это была какая-то шутка?
Я звонил своим знакомым и спрашивал насчёт посылки, но они понятия не имели, о чем я говорю. Я оставил куклу на столе и пошел за продуктами.

Когда я вернулся, я заметил, что кукла лежала на полу в гостиной. Это было странно, я оставил дверь закрытой. Я рассмеялся над мыслью о кукле-призраке и занялся своим делом.
Позже той ночью мне снились ужасные кошмары о кукле, плачущей на кровати, её слёзы были кроваво-красными. Когда я проснулся утром, я был в холодном поту. Я посмотрел на кровать и сжался в ужасе. Там лежала кукла с плачущим выражением на лице. Я точно знал, что что-то не так. У куклы вчера было счастливое выражение лица! Я решил, что лучше всего избавиться от куклы. Я бросил её в мусорный бак и позабыл.

Однажды вечером я вернулся из бара и увидел то, что мог объяснить только как самое ужасное, что я когда-либо видел. Кукла сидела на столе и смотрела на меня со злой дьявольской усмешкой. Рядом с куклой лежало кровоточащее человеческое сердце. Меня стошнило, закружилась голова.

Я вынес куклу на улицу и положил на траву. Я схватил камень и поднял его высоко над куклой, внезапно появилась резкая боль в руках. Какие-то тёмные магические силы куклы взяли меня под контроль. Это нечто невозможно уничтожить. Камень, который я поднял, упал мне на голову.

Я проснулся в машине скорой помощи и не мог пошевелить руками. Радио скорой помощи сообщило о мусорщике, чье сердце было вырвано какой-то дикой собакой.

Я наконец-то выздоровел, вернулся домой и больше никогда не видел куклу.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:40
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 20:40 by awesome-manПросмотров: 37Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Убийство кровь слёзы кукла

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 21:49
+1
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laughing хотел камнем убить куклу, а дал себе по голове))
Зарегистрирован: 2.11.2017
    
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