Случай на шхуне

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:59

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Сделано_в_СССР Просмотров: 391 Комментарии: 4 +12 Сегодня, 14:59 by

В конце «лихих девяностых» судьба-злодейка занесла меня, молодого и холостого спортсмена, обладателя двух высших образований, на залитые солнцем берега Греции. Отправился туда я в надежде заработать немного денег на сезонных работах по сбору оливок. Так я оказался на острове Крит в одной из живописных горных деревень между городами Ираклион и Ретимно.Радужные мечты быстро развеялись. Работа под жарким солнцем была тяжелая. Нормы сбора казались неподъемными, а итоговая выручка — несоразмерна с затратой сил и времени. Однажды поздним субботним вечером я сидел в маленькой прибрежной таверне за запотевшим графином рецины (местное белое вино). За мой столик подсел жизнерадостный приветливый здоровяк с окладистой бородой. Он представился мне как Петрос. Мы разговорились. Петрос, узнав, что я из России, с участием выслушал рассказ о моей сложной жизненной ситуации. Задумчиво почесав подбородок, он предложил мне работу. Петрос был капитаном крохотной рыболовецкой шхуны, и ему как раз требовался матрос… В воскресенье мне пришлось немного побегать, чтобы договориться с начальством оливковой фермы и получить расчет.И вот в понедельник утром я вдыхал пьянящие ароматы моря, стоя на причале одной из рыбацких гаваней, где мы договорились о встрече. Петрос был точен, как часы. Минут за пятнадцать до условленного времени вдали послышалось тарахтение мотора. Из-за скалистого мыса показалась красно-белая, почти игрушечная шхуна, где мне и предстояло провести оставшиеся несколько недель. Вскоре ловко пришвартовавшийся Петрос уже знакомил меня со своим первым матросом и помощником Мано. После чего уже вместе они вводили меня в курс моих обязанностей на судне. Те оказались нехитрыми. Суденышко выходило в море дважды в сутки — снимать сети и грести небольшим тралом весь спектр морских обитателей Средиземноморья, которые затем попадали на стол туристам.Незаметно пролетели две недели. Мне все нравилось — новые друзья, море, солнце и не слишком трудная, интересная работа. Я уже начинал с досадой считать оставшиеся дни и с тоской думать о предстоящем возвращении домой. Но загадочное и необъяснимое событие, как это часто бывает, круто изменило спокойное течение жизни. Как-то осенним вечером мы, как обычно, вышли в море на вечернюю постановку сетей. Выполнив задачу, отправились в один из поселков к другу Петроса. Он обещал достать кое-какие запчасти для навигационного оборудования и старенького дизеля. Встреча друзей была, как всегда, теплой. За сытным ужином и душевными разговорами мы засиделись далеко за полночь.Когда мы вышли в обратном направлении, Петрос решил, что можно переночевать на шхуне в районе, где у нас поставлены сети, чтобы с рассветом вытащить улов и идти в свою гавань… Навигатор показал, что мы пришли в нужную точку. Весело прогремела якорная цепь, и Петрос заглушил дизель. Отбой! Мы с Мано расположились на отдых в носовой части суденышка по обе стороны от лебедки, а капитан постарался поудобнее устроиться в рубке. Несколько минут поглядев на бездонное звездное небо, я провалился в спокойный глубокий сон.Проснулся я по неприятной причине, резко, как от толчка. Сразу же ощутил чувство необъяснимого животного ужаса, от которого перехватывало дыхание. Усиливалось оно тем, что все вокруг обволакивала липкая непроницаемая темнота. Такая, что в первые мгновения мне показалось, будто я ослеп. Лишь поднеся дрожащую ладонь почти к самым глазам, я все же различил ее очертания. Я силился встать, но ничего не получалось. Тело налилось свинцовой тяжестью, и получалось лишь вяло шевелить конечностями. Несколько раз пытался окликнуть спящего в двух метрах от меня Мано и понял, что еле шепчу.Необъяснимый ужас внутри усиливался. Деревянный настил палубы начал мерно сотрясаться, как под медленными тяжелыми шагами. Огромная бесформенная фигура на пару тонов светлее окружающей непроницаемой тьмы выросла вдруг на корме, слева от рубки. Протяжно скрипнула дверь. Несколько мгновений на капитанском мостике слышались глухие удары и звуки борьбы. Когда все стихло, на меня из окна рубки глянули два горящих тусклым светом глаза. От ужаса потерял сознание…Проснувшись утром, мы с Мано не нашли Петроса в рубке. Вкратце обсудив ночные события, мы поняли, что видели и ощущали примерно одно и то же, и это не было кошмарным сном. В молчании мы сняли сети и поспешили к берегу. Кстати, снаружи и внутри рубки появилось несколько вмятин, как от ударов чем-то тяжелым. Но из оборудования ничего не было повреждено…Наскоро пришвартовавшись, мы поспешили к дому Петроса, где нас встретила его недоумевающая жена. Она рассказала нам, что он вчера устроил себе выходной и не собирался выходить в море. А вскоре к нам спустился и сам хозяин дома, встретить которого здесь казалось невероятным. Всегда веселый и жизнерадостный, Петрос выглядел подавленным и рассеянным. Меня он не узнавал, общаясь как с незнакомым человеком. Что-то удержало меня от дальнейших расспросов. Даже не спросив про оплату за два последних дня, я забрал свои вещи на шхуне и тепло попрощался с Мано. Впечатления переполняли меня, да и карман приятно оттягивала приличная по нашим меркам сумма.Что это с нами было? Плод разыгравшегося под воздействие аномальной зоны воображения? Или реальная встреча с загадочным существом, которое что-то сотворило с нашим капитаном? А может быть, и вселилось в его тело? Я до сих пор не знаю…Автор - Андрей Лехтик, г. Кашин Тверской обл.

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