Армейский дух

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:37

Причина: Авторская стилистика сохранена

Ternostren Просмотров: 62 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 01:37 by

Еще одна моя история из «счастливой» армейской жизни. Абсолютно реальна.2013 год, Читинская область. Перераспределением попали мы в небольшую военную часть. Максимум умещала в себе 100 солдат-срочников, нас же было всего 40 на тот момент, из-за такого небольшого количества, соответственно, все друг друга знали, и в словах своих боевых товарищей сомневаться не приходилось.В части находилось две казармы - старая и новая - по строению они абсолютно одинаковые. Когда мы приехали в данную часть, старая казармa уже была закрыта - даже окна досками заколочены. Нас поселили в новой казарме, в старой же хранились какие-то старые кровати, табуретки и тому подобные армейские принадлежности.Месяца два все было спокойно. Как-то кому-то из офицеров что-то понадобилось в старой казарме, взял он с собой четырех срочников, открыли старую казарму, взяли что надо и ушли. С тех пор началось. В эту же ночь, когда все спали, в «наряде» стоял мой близкий друг, и вот на утренней поверке он мне рассказывает: «Всю ночь какая-то чертовщина творилась: в умывальниках сама по себе вода текла, ее выключаешь, через пять минут заходишь - опять течет. В сушилке берцы все разбросаны, хотя до этого идеально все стояло (у ротного на этом бзик был)». Ну мы посмеялись, мол, в «наряде» переутомился боец и забыли. До следующей ночи.Далее со слов сослуживца: «Встаю я ночью в туалет, выхожу из кубрика (комната на 20 человек), голову в сторону тренажерного зала поворачиваю (он чуть дальше по коридору) и вижу: вроде бы туман какой-то, но не рассеянный, а как будто сгусток чего-то, с полминуты он так висел, а потом, раз - и в стену всосался, я даже в туалет перехотел идти». Ну мы опять поржали, естественно, никто ему не поверил. Может, это и не важно, но в том месте, куда сгусток этот, по его уверению, пропал, друг напротив друга висели два зеркала.На третью ночь я в «наряд» заступаю дежурным по роте. Все вроде бы спокойно. Два часа ночи, иду мимо сушилки, а рядом с ней стоит шкаф, на котором в ряд, по-армейски - ровно все, бок к бокy - стоят сумки с противогазами и вещмешки укомплектованные. Вот, прохожу я мимо этого шкафа, и сзади меня падает вещмешок, думаю: как так, ведь их никто уже как месяц не трогает - плотничком стоят. Подхожу, смотрю, а на нем - моя фамилия. Ну, тут сразу же все истории давешние и припомнились. Ставлю его на место. Ухожу.А у нас казарма же новая, в ней есть комната дежурного офицера, в которой он так же «наряд» несет, у него там экран с камерами, связь со штабом и все такое. Окно этой комнаты выходит на входную железную дверь (ее дневальный открывает, спрашивая при этом воинское звание, цель прибытия, и по голосу должен определить, кто пришел, и, в зависимости от этого, открывать или нет). По всей казарме и в парке камеры натыканы.Ну, так вот, кричит меня дневальный, прихожу, и он говорит: «Стою я на тумбочке, звонок в дверь (в 3 часа ночи обычно никто не приходит, если только что-то экстренное), подхожу, спрашиваю как обычно, - там молчат, я еще раз спрашиваю, - там молчат, ну я, соответственно, не открыл». Я говорю: «А меня-то чего звал?». Ответ: «Да дежурный офицер тоже не понял, чего происходит, тебя сказал позвать». Ок, захожу в дежурку. Он мне: «Че у тебя за чертовщина тут происходит?» (ну в армии же всегда дежурный по роте во всем виноват). В общем, давай мы с ним камеры перематывать, что над дверью входной висит. И видим мы, что в течение двух последних часов к двери вообще никто не подходил.Меня это еще больше напрягает, ладно думаю, главное «наряд» сдать, а там уже разбираться будем. Тут грохот в сушилке. Бегу туда. Захожу, - на полу валяются три бушлата. Как, ну вот как они упали, если на плечиках висят? Ладно бы один, случайность, но три?! Остаток ночи прошел более менее спокойно.Наутро рассказываю все это сослуживцам, они уже начинают потихоньку верить, ибо я - не первый, кто говорит об этом. Ладно. Еще две ночи вроде бы все спокойно. Потом опять началось: вода в кранах сама по себе включается-выключается. Краники даже скручивали, все равно включалась. Поутру берцы и бушлаты валялись на полу в сушилке. Ротный нам не верил, думал, что это мы - раздолбаи, и, соответственно, наказывали весь строй. Нас даже как-то подняли весь взвод потому, что кто-то разбросал весь тренажерный инвентарь, хотя я лично последним уходил оттуда, и все было ровно.Проходит время, заступаю опять дежурным по роте. Все спокойно. Часа в 4 ночи сижу в комнате отдыха, телевизор смотрю (если офицер дежурный нормальный, нам разрешалось), в сон жутко клонит, вдруг, резко, раз - что-то за окном мелькнуло. Hу думаю, показалось. Потом - хоп - еще раз, тень какая-то. А часть у нас закрытая, то есть, там по ней ночью не пошариться так просто. Меня дежурный офицер кричит. Прибегаю. Спрашивает: «Hичего не видел?A то, - говорит, - у меня перед камерами мелькает постоянно что-то, и каждый раз в разных местах». «Да, - говорю, - тоже видел в окно». Мы давай по камерам смотреть вместе уже. И, реально, то тут, то там тени мелькают, причем, быстро так, явно не человеческие и не животныx. Через час все перестало.Стоял у меня сослуживец в «наряде» по автопарку. Перед въездом - громадные железные ворота, которые, чтобы открыть, силу немалую применить надо. Ночь, часа три. Все спокойно и тихо. Вдруг - тяжелый удар в эти ворота. Они с офицером выбегают, мало ли грузовик врезался (уже случалось такое), а на улице никого нет, и, что это было - тоже понять не могут.Много чего еще происходило по мелочи. Кровати сами по себе мялись, и не просто так, а как будто по ним кто-то прыгал с одной на другую (кто в армии был, знает, что мятые кровати и неровно выставленные табуретки - это для офицеров как красная тряпка для быка). Влетало, соответственно, нам. Из тумбочек мелочевка в виде зубной пасты и мыла вываливалась.Но страдали не только мы. Офицеры, как выяснилось, тоже в поле зрения духа попали. Нас было мало, поэтому два кубрика у нас стояли полностью свободные. И там обычно спали дежурные офицеры. Двое офицеров, в разные дни рассказывали об одном и том же: что спят они на кровати в этом кубрике, и снится им, что они солдата убивают, а лица его разглядеть не могут, один говорит: «Kак будто я ему отвертку в шею втыкаю», второй: «Я его на рельсы под поезд толкаю», потом сквозь сон, кто-то их за ногу тянет, одного даже душили. Может, и придумали, но мы тогда поверили, потому как уже месяц в казарме непонятно, что творилось.Пошли как-то раз я, еще человек шесть и офицер, в старую казарму стулья забрать. Подходим к ней, ключ вставляем и слышим за дверью звук кирзовых сапог. Как будто кто-то из солдат к двери подошел и отошел. Дверь открыли – никого.Тут-то офицер и вспомнил, почему казарму-то старую закрыли. Вот, что нам он поведал. Призывов за шесть до нас был у них парень один, в электрике разбирался. Ну, телом он слабоват был, и потому деды на нем часто отрывались, даже от офицеров некоторых ему попадало. Полез он как-то зачем-то на рампу (железнодорожная платформа) и, может, случайно, может, специально, не отключил электричество. Говорят, один берц от него остался. Естественно, сразу же большие чины понаехали, всех наказали, кого-то даже посадили. Этот офицер, с двумя другими, повезли останки родителям, потому он помнит так все хорошо. Ну, с тех пор житья солдатам в старой казарме и не стало, душит их по ночам кто-то постоянно, да пакости разные делает. Священник приходил освящать, - не помогло. В общем, были выделены деньги и построили новую казарму, старую же просто заколотили со всех сторон и забросили.Самое эпичное произошло чуть позднее. Есть у нас «наряд» на узел связи. Узел связи – это что-то вроде перевалочной станции. Например, я хочу кому-то позвонить, я поднимаю трубку нажимаю кнопку, на узле связи загорается лампочка, что звонят оттуда-то, они берут трубку, просишь соединить с кем-то, они втыкают нужный тумблер, и ты соединяешься с кем надо. Вот. Пошел в этот наряд один из моих сослуживцев. «Сижу, - говорит, - ночью, загорается лампочка старой казармы. O, думаю, туда что телефон опять провели? Беру трубку, а там сначала треск такой, как будто помехи, скрип какой-то и топот сапог солдатских. Я аж трубку бросил. Потом лампочка эта еще несколько раз загоралась, но брать не стал». Мы потом выясняли, телефон никто в старую казарму не подсоединял.Все закончилось в один миг. Нашему взводному надоело это все, он купил ладан, походил подымил им по всей казарме, и как-то все сразу успокоилось.Мы тоже поначалу думали, что это офицеры так несмешно шутят, но слишком много нестыковок было. И очень уж сильно они заморочились бы для этого. Вот такая история.

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