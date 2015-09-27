Предначертанный дар

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:39

Сделано_в_СССР Просмотров: 766 Комментарии: 4 +15 Сегодня, 14:39 by

Обо мне всегда говорили, что я «другая»… А в деревне, где с утра до вечера люди заняты работой, не любят тех, кто ведет себя не так, как все. Сельские детишки во всем копируют взрослых и тоже травят «не таких», потешаясь над ними. Так случилось и со мной. Ребята насмехались над моими рассказами о том, что цветы слышат, а деревья поют, что животные и растения чувствуют то же, что и люди, поэтому их нужно беречь. Даже старшие братья подшучивали надо мной. «Ты, Маруська, знаешь, что говорит этот карась?» — хохотали они, когда отец ловил рыбу, а я, глотая слезы, просила, чтобы он подарил рыбешкам жизнь. Но в обиду другим деревенским детям братья меня не давали. Одна только мама внимательно выслушивала мои рассказы и рассуждения, гладила по голове и приговаривала ласково:— Умница ты моя…Прекрасно помню, как впервые подумала о том, что со мной происходит нечто странное. Мне было двенадцать лет. Время, когда девчонки открывают в себе изменения, связанные с нарождающейся женственностью. В тот день Аня, моя подружка, не пришла в школу. Я хотела после обеда занести ей тетради, которые выдала училка, но вдруг в кухню вбежала мама Ани, тетя Галя:— Аннушки нигде нет! — закричала она с порога. — Я с утра ушла на paботу. Велела ей накормить свиней, потому что сама уже опаздывала. На столе оставила для нее завтрак. А когда после обеда возвратилась домой, завтрак как стоял, так и стоит! Скажи, Маруся, а в школе Аня сегодня была? Вы уходили вместе? — расспрашивала она меня скороговоркой.— Нет, — я покачала головой. — Не было ее в школе… Мы все решили, что Аня заболела.Я отложила вилку (неловко было жевать в такой момент), но в душе совершенно не ощущала беспокойства. Знала: Анька найдется.— Нужно заявить в милицию, — сочувственно посоветовала мама.— Я уже была в сельсовете. Петрович отправил мужиков, они сейчас обыскивают лес и луг… Дочки нигде нет! — всхлипнула соседка.Мама обняла тетю Галю за плечи и повела в комнату, шепча ей слова ободрения, но вдруг обе женщины умолкли, резко обернувшись в мою сторону:— Что?! — спросили одновременно обе мамы, уставившись на меня.Только в это мгновение я поняла, что произнесла что-то вслух.— Аня жива, — повторила я, сама удивляясь происходящему. — Она недалеко от дома… — медленно продолжала. Перед глазами все вдруг стало расплываться. Сквозь привычную картинку проступали какие-то камни, кусты… — Лежит возле каких-то камней… — я изо всех сил старалась сосредоточиться на своем мысленном видении.Тетя Галя побелела, как полотно:— Откуда ты знаешь?! — закричала.— Не знаю откуда… Просто вижу — она там… — уже увереннее произнесла я. — В саду надо искать!— В саду?! Это где? Отвечай, что ты с ней сделала?! — она схватила меня за плечи и принялась трясти.Я ничего не понимала: почему это вдруг я? При чем тут вообще я? Мама опомнилась первой:— Галина, что ты говоришь?! При чем здесь моя дочь? — возмутилась она словам соседки, подошла и вырвала меня из ее рук. — Думай, что плетешь! От страха у тебя, наверное, помутилось в голове!В тот же день, к вечеру, Анька нашлась. Подружка была жива.Когда она возвращалась из свинарника, то зашла в конец сада, где росли яблони, с которых отец не позволял рвать яблоки, так как готовил их на продажу. Аня хотела сорвать несколько штук для себя и для меня. Но запуталась в траве и упала в старый высохший колодец, в котором лежали только камни и, на ее счастье, прошлогодние листья. Подружка сломала ногу и сильно оцарапалась. Кричала, звала, но ее не слышали — видно, трава и земля заглушали звуки. Но, кроме этого, с ней ничего такого страшного не случилось. Мама Ани, хотя и благодарила за помощь, смотрела на меня как-то недоверчиво. Сельчане были очень удивлены необычным случаем.Через несколько дней мама послала меня в лавку за хлебом и макаронами. Едва я подошла к магазину, люди вдруг умолкли. Меня даже пропустили к прилавку без очереди. Почему-то это было неприятно. Купила все, что мама велела, и поспешила домой. И вдруг услышала за спиной: «Ведьма». Шла домой и рыдала в три ручья. Сравнение с ведьмой показалось мне чем-то ужасным. Я точно знала: ведьмы — плохие! Мама выслушала мой сбивчивый рассказ, прижала к себе:— Не плачь, Маруся, а дураки пускай болтают! Ты девочка чистая, крещеная, просто не обращай внимания! Поболтают и забудут.Из маминых слов я ничего не поняла, однако пошла в свою комнату и села за уроки.На стене, точно напротив моей постели, висел портрет бабушки Юли, маминой мамы. Все говорили, что я на нее похожа. Но я ее никогда не видела: бабушка умерла в тот самый день, когда я родилась. И вдруг я увидела, как сквозь мутное стекло: постель, на постели женщина. Кажется, это и есть бабушка. Она дышит тяжело, хрипло, тянет руки ко мне. А я словно вишу над ней в воздухе и слышу чей-то голос: «Девочка…» — и лицо старухи приближается ко мне. Почему-то приходит уверенность, что меня держит на руках мама. А бабушка Юля говорит: «Теперь я могу уйти спокойно, вместо меня Мария остается хранительницей». Я рассказала обо всем маме, пыталась ее расспросить, что же это значит. Но она только отмахнулась, не ответив. Постепенно история с Анькой забылась, и сельчане перестали на меня коситься…Вскоре я окончила восемь классов, и мама отправила меня в районный центр, в кулинарный техникум. Свой переезд я восприняла с радостью и облегчением. Здесь никто не знал о моих «странностях» и о том случае, поэтому я наконец могла спокойно ходить по улицам. После техникума я не вернулась домой. Сняла квартиру, нашла работу в кондитерской и жила, как все.Ну, может, почти как все, потому что одна вещь тревожила и не давала покоя — это старушка, выглядывавшая из окна старого дома, расположенного напротив. Все было вроде бы ничего, но я точно знала, что она ненастоящая! Во-первых, на ней была одежда, которую носили, пожалуй, в прошлом веке, а во-вторых, ее лицо показывалось в окне в самое неподходящее время: и среди ночи, и ранним утром… Но самое удивительное — старушка выглядывала и наклонялась из окна, даже когда оно… было закрыто! Некоторое время я думала переехать на другую квартиру, но потом привыкла к таинственной бабке.Вскоре я стала встречаться с Володей, мы поженились. Володя переехал ко мне, потому что у нас не было денег, чтобы снять квартиру побольше. О старушке в окне я старалась не думать, потому что в глубине души была уверена, что ко мне подкрадывается какое-то психическое заболевание… Конечно, я слышала об экстрасенсах, колдунах, ведьмах и прочих странных людях. Но никогда не верила в их реальное существование. Тем более не могла поверить, что вся эта чертовщина имеет отношение ко мне.Моей Оксанке было четыре месяца, когда я во время кормления дочери увидела по телевизору на местном канале фотографию годовалого мальчика, которого мать разыскивала несколько недель. Я посмотрела на снимок, и меня охватило странное чувство — то ли беспокойство, то ли тоска… Чувство было таким сильным, что неожиданно для себя я расплакалась.— Что случилось? — испуганно посмотрел на меня муж. — Не бойся, расскажи, как есть…Я подумала, что могу доверить ему свою «страшную» тайну, поэтому рассказала обо всем: о том происшествии с Аней, о моих странных ощущениях, и даже об этой необычной старушке из окна в доме напротив.— И знаешь, когда я увидела этого ребенка, то вдруг почувствовала… — вздохнула я.— Будто ты что-то такое о нем знаешь? — догадался Володя.— Кажется, да… — я смутилась, потому что наверняка звучало это странно, но муж не удивился.— Ты такая чуткая и нежная, — задумчиво произнес он. — Может, потому и видишь то, чего другие заметить не могут — иной мир…— Пожалуйста, не говори об этом никому! — попросила я мужа. — Может, это мне только кажется…— Хорошо, — согласился Володя. — Будет так, как ты захочешь. Только подумай еще раз… Может, ты могла бы кому-нибудь помочь?— Нет, — я покачала головой. — Не хочу. И вообще, не думаю, что знаю что-то о пропавшем ребенке…Конечно, я не сказала ничего мужу, но ужасно боялась, что необычные и необъяснимые ощущения рано или поздно доведут меня до безумия.Шли дни, но вместо ожидаемого покоя я только терзалась угрызениями совести, потому что не захотела помочь несчастной женщине и ее малышу. Наконец не выдержала и позвонила в редакцию телепрограммы. На следующее утро мама пропавшего ребенка была у меня. Я пригласила ее зайти в дом, но что делать дальше, не имела понятия. Володя, видя мою растерянность, предложил:— Может, посмотришь на фото мальчика? Так в кино делали…— Может… — тихо пробормотала я.Сначала неуверенно, потом внимательнее посмотрела на фото — и вдруг ощутила такое же непривычное беспокойство, как и тогда… Это было похоже на кадр из фильма, который очень быстро промелькнул перед глазами. Настолько быстро, что я едва его разглядела. Сначала увидела улицу: тихую, спокойную улочку, утопающую в зелени… Потом разглядела дорожку, ведущую к одному дому.. И наконец номер этого дома. Обо всем рассказала безутешной матери.Женщина схватилась за голову:— Я догадывалась, что он там!Я вопросительно смотрела на нее.— Это адрес моих свекров, — пояснила она. — Полгода назад, когда погиб их сын, они сделали все, чтобы забрать у меня ребенка. Тогда я была безработной, а у них — большой дом, сад, огород… «Идеальные условия», — настаивали старики. Но суд решил иначе. Милиция их тоже допрашивала, но они отрицали, что им известно, где ребенок. Возмущались и говорили, что тревожатся о малыше так же, как я. Хотя я догадывалась, что это они украли моего Ванечку! — вздохнув, женщина вытерла слезы. — Не знаю, как вас и благодарить! По крайней мере, теперь я хотя бы знаю, что мой сыночек жив!— Рада, что смогла вам помочь.Желая меня отблагодарить, женщина решила рассказать об этой истории корреспонденту нашей городской газеты. Мне не слишком понравилась эта идея, но после долгих сомнений я согласилась. Ко мне стали обращаться люди, искавшие отцов, дочерей, сыновей. Я никому не отказывала, но их рассказы и мои «поиски» очень утомляли.Помню родителей, которые принесли фотографию сына, исчезнувшего три года назад. Несмотря на то, что прошло уже много времени, они все еще надеялись, что сын жив и со временем объявится. И не ошиблись. Я не смогла назвать им город, но знала, что парень находится сейчас за границей. Молодой человек вскоре нашелся во Франции. Он намеренно прервал контакты с родителями. По его словам, они слишком его допекали…Потом ко мне обратился пожилой мужчина, сын которого исчез четырнадцать лет назад:— Это он, — показал фотографию светловолосого подростка. — Знаю, это трудно, ведь теперь Марк уже взрослый. Но я умоляю вас, не отказывайте мне! Сын для меня — все! У меня больше никого нет!Я проводила его в комнату и сосредоточилась на снимке. Очень хотелось дать мужчине хоть какую-то надежду, что его сын жив, но… Как я ни старалась, ни фото и ни одна из личных вещей пропавшего не натолкнули меня ни на какой след. Парень, видимо, был мертв.— Мне очень жаль… — сказала я, возвращая принесенные вещи.Посетитель ушел поникший, а я думала, мое сердце разорвется от боли… И ведь понимала же, что результат не может быть постоянно положительным и не всегда можно помочь! Но каждый раз мне казалось, что я сама потеряла близкого человека.Вечером я снова увидела старушку в окне… И тогда решила пойти туда. Обошла дом вокруг, расспросила соседей. Из-за двери доносился детский смех. Хотелось постучать и спросить, долго ли они здесь живут, но я не сделала этого. Вскоре эта семья выехала, а в доме поселились другие люди, которые уж наверняка ничего не знали об этой старушке. И опять тайна осталась нераскрытой…Однажды ко мне пришли из милиции. Просили помочь найти трехлетнюю девочку. «Мы задержали подозрительного типа, возможно, он причастен к исчезновению. Но пока мы не найдем девочку или ее тело, нельзя делать выводы. Помогите», — просил опер, несколько смущенный тем, что обратился к такому необычному «специалисту». Невозможно было отказать… И снова все повторилось: необъяснимое беспокойство, затем видение, словно сквозь мутное стекло. И я указала место, где ощутила «след». К сожалению, найти девочку не удалось, да и подозреваемый не имел отношения к ее исчезновению. Вероятно, малышка скатилась по откосу и утонула…Душа корчилась от боли под грузом человеческих страданий. Я решила прекратить «работать ведьмой» и жить только для своей семьи.— Знаешь, новые владельцы дома напротив начали переделывать подвал и обнаружили там женский скелет, — сообщил муж. Володя неожиданно замолчал, и мы растерянно посмотрели друг на друга: бабушка в окне?Найденный скелет захоронили на кладбище, и старушка больше не появлялась… Мне никак не удается прекратить поиски: люди пишут, просят. Найти исчезнувшего человека не всегда удается.Недавно ко мне на работу пришел отец парня, пропавшего четырнадцать лет назад. Назвал меня шарлатанкой, сказал, что я использую чужое горе для обогащения. Но я никогда не брала денег! Расплакавшись, я убежала в подсобку, где меня скоро отыскал шеф.— Не переживай… — он погладил меня по руке. — За него говорит разочарование… А ты помогаешь людям вернуть близких или хотя бы прекратить их мучение неизвестностью. Это очень важно!Для меня самой загадка — то, что происходит. Иногда я вспоминаю слова из своего видения, сказанные бабушкой Юлей: «Остаешься хранительницей вместо меня…»Автор - Мария.

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