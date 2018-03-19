Акулина-раздаваха

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:54

ninikka Просмотров: 205 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 11:53 by

Я решила поделиться с вами историей об этой уникальной женщине – моей прабабке. Она родилась в конце 18 века и умерла, когда ей не было и 30 лет. У Акулины была большая семья – муж Федор и шестеро детей (три сына и три дочери). О сыновьях я уже писала в истории "Кто чем богат".Семья была по деревенским меркам зажиточной. Большой дом, много птицы, хорошая корова, свиньи.А вот хозяйка дома на селе считалась, мягко говоря, со странностями.Она, как и все соседки, ездила на рынок, но не продавала, а раздавала молоко и яйца просто так.Местные попрошайки ее уже знали как Акулину-раздаваху, а за ее телегой бежала целая ватага.Кроме того - через деревню нередко проходили разные странники, путешественники и просто бродяги. Сказы о Акулине передавались у них из уст в уста, они знали, что в ее доме можно не просто переночевать, а «зависнуть» на несколько дней, да еще и каких-нибудь вещей и продуктов выклянчить или просто украсть.Федор и придумал жене кличку «Раздаваха». Он боролся с чудачествами жены, как мог, и, пока был дома, сам ездил на рынок и гонял непрошенных гостей.Но он часто уезжал на заработки в город и жил там по несколько дней. И тогда «гуманитарная помощь» Акулины не знала границ.На вопрос, зачем она это делает, она отвечала:- Я и сама не знаю, просто чувствую, что так надо.Так случилось, что с Акулиной моя бабушка познакомилась в пятилетнем возрасте. Акулина, как только увидела девочку, играющую в толпе детей неподалеку от рынка, сразу же окрестила ее «невестушкой».- Иди, ко мне, моя невестушка, я тебя яблочком угощу.Бабушка со своей мамой-вдовой жили очень бедно, впроголодь, и с тех пор она часто у дороги с нетерпением ждала приезда Акулины-Раздавахи. Та угощала всех детей то яблоками, то яйцами, то творогом. Но обнимала только мою бабушку и приговаривала:- Ты ж моя невестушка!Бабушка познакомилась с моим дедом случайно, только через 5 лет после смерти Акулины. И уже после свадьбы узнала от соседей, что вышла замуж за сына знаменитой Раздавахи.Акулина, ее муж Федор и три дочери умерли почти одновременно от эпидемии брюшного тифа.За месяц до этого Акулина сшила старшим сыновьям ладанки. И наказала на себе носить и не снимать, когда «огонь с неба польется и железные птицы полетят». Федор тогда поинтересовался у жены:- А младшего, Сережку, что же ты обделила?На это Акулина спокойно ответила, что Сережке это ни к чему, он все равно «железных птиц, клюющих людей», не увидит.К слову, ВОВ началась лет через 20 после этого события, а Сережка умер в 30-х годах прошлого века.Не знаю, помогли ли ладанки Акулины, но и дедушка и его брат Иван прошли через всю войну, только деду правую ступню оторвало осколком. Все-таки клюнула его «железная птица».

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