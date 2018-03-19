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Истории из жизни

Акулина-раздаваха

Я решила поделиться с вами историей об этой уникальной женщине – моей прабабке. Она родилась в конце 18 века и умерла, когда ей не было и 30 лет. У Акулины была большая семья – муж Федор и шестеро детей (три сына и три дочери). О сыновьях я уже писала в истории "Кто чем богат".
Семья была по деревенским меркам зажиточной. Большой дом, много птицы, хорошая корова, свиньи.
А вот хозяйка дома на селе считалась, мягко говоря, со странностями.

Она, как и все соседки, ездила на рынок, но не продавала, а раздавала молоко и яйца просто так.
Местные попрошайки ее уже знали как Акулину-раздаваху, а за ее телегой бежала целая ватага.

Кроме того - через деревню нередко проходили разные странники, путешественники и просто бродяги. Сказы о Акулине передавались у них из уст в уста, они знали, что в ее доме можно не просто переночевать, а «зависнуть» на несколько дней, да еще и каких-нибудь вещей и продуктов выклянчить или просто украсть.

Федор и придумал жене кличку «Раздаваха». Он боролся с чудачествами жены, как мог, и, пока был дома, сам ездил на рынок и гонял непрошенных гостей.
Но он часто уезжал на заработки в город и жил там по несколько дней. И тогда «гуманитарная помощь» Акулины не знала границ.
На вопрос, зачем она это делает, она отвечала:

- Я и сама не знаю, просто чувствую, что так надо.

Так случилось, что с Акулиной моя бабушка познакомилась в пятилетнем возрасте. Акулина, как только увидела девочку, играющую в толпе детей неподалеку от рынка, сразу же окрестила ее «невестушкой».

- Иди, ко мне, моя невестушка, я тебя яблочком угощу.

Бабушка со своей мамой-вдовой жили очень бедно, впроголодь, и с тех пор она часто у дороги с нетерпением ждала приезда Акулины-Раздавахи. Та угощала всех детей то яблоками, то яйцами, то творогом. Но обнимала только мою бабушку и приговаривала:

- Ты ж моя невестушка!

Бабушка познакомилась с моим дедом случайно, только через 5 лет после смерти Акулины. И уже после свадьбы узнала от соседей, что вышла замуж за сына знаменитой Раздавахи.

Акулина, ее муж Федор и три дочери умерли почти одновременно от эпидемии брюшного тифа.

За месяц до этого Акулина сшила старшим сыновьям ладанки. И наказала на себе носить и не снимать, когда «огонь с неба польется и железные птицы полетят». Федор тогда поинтересовался у жены:

- А младшего, Сережку, что же ты обделила?

На это Акулина спокойно ответила, что Сережке это ни к чему, он все равно «железных птиц, клюющих людей», не увидит.
К слову, ВОВ началась лет через 20 после этого события, а Сережка умер в 30-х годах прошлого века.
Не знаю, помогли ли ладанки Акулины, но и дедушка и его брат Иван прошли через всю войну, только деду правую ступню оторвало осколком. Все-таки клюнула его «железная птица».

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:54
Сегодня, 11:53 by ninikkaПросмотров: 205Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Акулина дети муж прабабка авторская история

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Комментарии

#1 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 12:18
+1
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Комментариев: 49
Я так понимаю- не вконце 18, а в конце 19- го века.
Зарегистрирован: 19.03.2018
#2 написал: ZelD
Сегодня, 12:56
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Цитата: МАСЯНЯ1808
Я так понимаю- не вконце 18, а в конце 19- го века.

Не рассказывайте автору, он думает что сейчас 20й smile
Как красиво все описано-как будто старый добрый фильм посмотрел. Плюс
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#3 написал: DRUID
Сегодня, 13:06
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Цитата: ZelD
Не рассказывайте автору, он думает что сейчас 20й



"Счастливые часов не наблюдают ".
А очень счастливым и на века по барабану.


История хорошая, Акулина просто супер, за такую короткую жизнь, столько добра сделала. Видимо предвидила будущее.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
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