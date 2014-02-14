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Истории из жизни

Спасение

Дед моего знакомого в 30-е годы был арестован по доносу и отправлен сначала в лагеря на Соловки, а позднее - на строительство Беломорканала. Дед Федор был по своей натуре мужик работящий и толковый. К тому же обладал недюжинными организаторскими способностями. За что и был произведен из простой рабочей лошадки в бригадиры.
К слову, со временем настоящую лошадку Федору тоже выдали. Никто не умел так ловко договариваться с поставщиками строительных материалов, как он. Вот и ездил по окрестностям, заключал хоздоговоры. Контроль за зеком Федором практически не осуществлялся, начальство ему доверяло.

В один из промозглых мартовских вечеров Федор возвращался в свой барак издалека. Ехал на лошадке, но ветер до того доконал, что он был вынужден временами подниматься из саней и бежать рядом, чтобы хоть как-то согреться.
Неожиданно на обочине дороги он увидел местного "кума" (сотрудника режимного отдела). Именно этот "кум" отличался особой вредностью характера. Мог прицепиться на ровном месте, а потом отправить зека в "холодную". Пара-тройка ночей - и воспаление легких было обеспечено. Что, собственно, означало неминуемую смерть.
Словом, встрече с капитаном Глушко Федор был, мягко говоря, совсем не рад. А вот тот наоборот обрадовался Федору, как родному. Стал зазывать в гости:
- Заедем ко мне, бригадир. У меня тепло. Баню вот новую поставил, попаримся, самогонки выпьем. Хозяйка моя накормит нас до отвала.
Радушие "кума" озадачило: вот с чего бы он стал такой добрый? Но спорить бедному было явно не с руки, и Федор вынужден был согласиться. Вскоре подъехали к краю деревни, где жил Глушко. К дому примыкало новенькое крыльцо.

- С обновой вас, гражданин начальник. Сами крыльцо ставили?
- Сам, сам! - Закивал "кум". - Скорее в дом проходи.
Федор, поднявшись по ступенькам, сделал по привычке то, что делал всегда перед тем, как переступить порог: перекрестился. В ту же секунду он упал замертво, а над головой что-то завыло и заухало. Когда очнулся, то увидел, что лежит в санях. До деревни - еще несколько километров, а сани с лошадью стоят на льду озера, на краю огромной черной полыньи.
По всему выходило, что спасло бригадира от гибели только крестное знамение. Федор, и без того крепко веровавший в Бога, после этой истории еще сильнее в вере укрепился. Все его дети и внуки, которые появились с течением времени, были окрещены. И это не смотря на нетерпимое отношение к религии в советское время...
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Вчера, 21:52 by LynxПросмотров: 479Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Лагеря бригадир кум сани лошади крестное знамение спасение морок

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Комментарии

#1 написал: просто Вася
Вчера, 22:00
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2214|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 2 945
Упал замертво?
Понятно, история не Ваша, поэтому вопрос этот скорее риторический. Плюс.
Зарегистрирован: 14.02.2014
      
#2 написал: Lynx
Вчера, 22:01
0
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2079|0)
Публикаций: 199
Комментариев: 1 366
Цитата: просто Вася
Упал замертво?
Понятно, история не Ваша, поэтому вопрос этот скорее риторический. Плюс.


Автор наверняка имел в виду, что упал, как мертвый, потерял сознание и так далее. Просто выразился не очень понятно.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#3 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 22:05
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (884|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 722
Во-во, знает в кого нечистая обратиться: в вертухаев зоновских самое то.... и ибо с ним ментовских им подобных))).... Странно что Фёдор повёлся на это, ведь до этого не было у "кума" ни баньки, ни крыльца новёхонького, ни предрасположенности с ЗК водку пить и в баньке париться...
Плюс за то, что Фёдору "прокатило"...
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#4 написал: Tigger power
Вчера, 22:14
+1
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Репутация: (204|0)
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Комментариев: 787
Вот нечисть поганая, нет бы к "куму" этому цепляться, так нет хороших людей выбирает. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#5 написал: просто Вася
Вчера, 22:17
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 5
Комментариев: 2 945
Алекс, браво!
Цитата: Lynx
Просто выразился не очень понятно.

Да, скорее всего, но всё равно портала.

Охрана уж эти планшеты, своей жизнью живут.
...поржала...

Я же говорю, своей жизнью живут: слово "ох" исправил на "охрана"
Зарегистрирован: 14.02.2014
      
#6 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 22:20
+1
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Комментариев: 9 193
Сюжет, конечно, не новый, но рассказ, в целом, интересный. Я плюс поставил. Хотя не стоит исключать, что дед просто вырубился и чуть не замерз насмерть, а "добродушного" лжекапитана увидел во сне
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
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