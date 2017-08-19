Что ты видел в темноте?

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 22:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 128 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 22:24 by

Верите ли вы, что в темноте, что-то есть? Что-то, что смотрит на тебя? Ввергает в ужас… Я поверил… Да и как не поверить самым дорогим для тебя людям?…Мне поступило предложение по работе переехать в другой город — с повышением по службе. Мы с женой Светой посоветовались и решили: надо ехать. Сначала я обустроюсь, а потом уже она с сыночком переедет.Мне дали от работы комнату в общежитии, я там побыл какое-то время и понял, что не потащу в этот клоповник жену с трехлетним малышом. Начал подыскивать квартиру. Помотавшись по просмотрам, я оказался на пороге отчаяния: комиссия за съем неподъемная, а то, что предлагали... жуть! «Убитый» жилой фонд, чаще всего — на окраине, а если ближе к центру — по космическим ценам. Воссоединение с семьей откладывалось и откладывалось. Жена начала нервничать, накручивать себя мысленно, что у меня появилась другая. «Ты, — говорит, — со мной общаться меньше стал. — Я чувствую, ты охладел!». Ага, охладел, потому что все свободное врем я посвящал одной пламенной страсти — поиску жилья для моих любимых. Мониторил соцсети, вступал в группы бесплатных объявлений по недвижимости.Фортуна таки не забыла про меня и подарила скупую улыбку. Через месяц безрезультатных поисков я наткнулся на доску объявлений на форуме мамочек. «Сдам квартиру в 20 минутах езды от центра города. Двухкомнатная, ремонт косметический, мебель и бытовая техника в наличии. Цена — 15 тысяч рублей. Телефон … Ирина». Я подумал: развод какой-то, не может «двушка» в нормальном районе стоит такие копейки. Но руки сами собой потянулись к мобильнику, и вот я уже разговаривал с Ириной и назначал просмотр на завтрашнее утро.Эта квартира перечеркнула все мои ожидания — большая, светлая, уютная. Действительно, с мебелью и техникой. Кроме того, оказалось, что комнат даже не две, а три. Но одна из них стояла запертая, причем за железной дверью. Арендодательница, немолодая приятная женщина, смущенно сказала, что квартира, собственно, не ее, а ее знакомой, которая живет за границей. Она лишь находит клиентов. Хозяйка просит, чтобы приличные люди присматривали за жильем, сдает за символическую цену. Сама давно здесь не появляется, на родину прилетала 5 лет назад. А в запертой комнате — личные вещи. Открывать ее хозяйка не позволяет, и если это меня не устраивает… «Да мне не нужна эта комната, — перебил я Ирину. — Все меня устраивает!». Мы ударили по рукам, заключили договор аренды . И я с удовольствием перебрался из общаги в отдельную квартиру. Особенно грела душу чисто символическая цена, в которую даже коммуналка была включена. Я, радостный, наотправлял фоток жене, потом устроил видеотрансляцию. Жена тоже была в восторге. Паковала чемоданы и радостно щебетала о скорой встрече…Света и Петя приехали быстро — через 3 дня. И я снова вернулся в счастливую семейную жизнь. Света с удовольствием обустраивалась на новом месте. Решила, что маленькую комнату сделаем детской. Петенька уже большенький, неправильно спать в одной комнате с родителями. Я купил кроватку, собрал. И вот у Пети появилась своя комната. А у нас — своя. В первую ночь Света уложила сына и пришла ко мне в кухню. Мы пили вино, наслаждаясь покоем и друг другом. Потом переместились в спальню...Когда уже засыпали, услышали, как разревелся Петька. Света побежала к малышу, включила свет. Петенька хныкал, уставившись в угол комнаты. «Что, маленький, что случилось?» — заворковала Света. Она взяла малыша на руки, стала гладить, успокаивать. Сынок дрожал. И продолжал смотреть в угол комнаты. «Ну, что ты, там же никого нет! Всех бук и бабаек папа выгнал! Спи, сладенький!». Света положила Петю в кроватку, но он снова расплакался. Тогда она забрала его к нам, и мы спали вместе.Следующими ночами все повторилось. Это меня стало раздражать — стоило ли снимать двушку, когда все равно ютимся в одной комнате. Я поговорил с женой. Мы решили, что будем оставлять на ночь в детской включенный ночник. В первую ночь со светом Петька уснул и спал без проблем. Казалось, проблема решена. Но через пару дней малыш снова разбудил нас плачем, сильным, испуганным. Света пошла в детскую. Там было темно. Оказалось, в ночнике перегорела лампа. Петя проснулся и напугался темноты. Я заменил лампочку. Но на следующую ночь и эта перегорела. Начался бесконечный марафон с лампами, пробуждениями и истериками. Мы заменили ночник — все равно лампы перегорали. Чертовщина какая-то!Между тем Петя из спокойного превратился в капризного мальчика. Он не хотел оставаться в детской один, когда темнело. Он все время просился к нам в постель. Это, честно говоря, напрягало. Я считал не совсем нормальным, чтобы ребенок в таком возрасте спал с родителями. Сказал об этом Свете. Она надулась и ушла ночевать в детскую на тахту. Петя от присутствия мамы немного успокоился. Среди ночи Света внезапно проснулась и подошла к кроватке малыша. Он не спал, лежал с открытыми, полными ужаса глазами и молчал. Увидев маму, показал пальчиком в угол: «Аука, аука!». Света оглянулась — угол как угол. «Спи, малыш!». Но Петя продолжал твердить свое «аука», и больше ничего — хотя на тот момент он уже немного разговаривал.Ночевки жены в детской стали регулярными. И спустя неделю она призналась, что ей все время снятся кошмары. Будто в углу комнаты начинает клубиться тьма, потом она растет, обретает человеческий силуэт, тянущий к Свете руки-щупальца из плотных сгустков черноты. Света просыпалась, шла к сыну — и видела, что он снова таращится в проклятый угол. Жена побывала у докторов — вместе с сыном. Списали все на переезд, нервы. Свете выписали успокоительное, с ребенком попробовал заниматься детский психолог. Но как с ним заниматься, когда он совсем перестал разговаривать? Единственно, что он произносил, — «аука». Особенно часто, если видел темное место или что-то черного цвета. Он даже маленький китайский черный чайник стал называть аукой! Я мрачнел. Сыну поставили диагноз - отставание в развитии. Но всего полгода назад мальчиком восхищались и говорили, что он опережает сверстников!..Петя стал заторможенным и безразличным ко всему. Света — на успокоительных — тоже. А тут еще всплыла командировка в другой город почти на сутки. Я уезжал с тяжелым сердцем. Слава богу, командировка была короткая. Ночью я должен был прилететь домой. Вечером позвонил Свете перед вылетом, она нехотя со мной поговорила, вяло заверила, что все в порядке….В три часа утра я открыл дверь квартиры. Было тихо. А потом внезапно я услышал крик Светы: «Что ты видишь в темноте, а? Что, что? Говори же, идиот!». Я метнулся в детскую, не раздеваясь. Света сидела на полу, плакала, зло трясла испуганного Петю. Он даже не плакал. Но снова пялился в тот проклятый угол. Угол стены, смежной с запертой таинственной комнатой … Шокированный происходящим, я дал жене оплеуху, чем привел ее в чувство. Она испуганно моргала глазами, сказала, что ничего не помнит.Я решил позвонить Ирине и узнать, что все-таки это за квартира, что таится за дверями закрытой комнаты? Ирина на мои вопросы ответила расплывчато, мол, как и говорила, вещи хозяев, милое сердцу барахло. Слову «аука» удивилась, но довольно фальшиво. Я чувствовал, что что-то не так с этой квартирой, с этой комнатой. Боясь выглядеть дураком, поделился мыслям и со Светой. А она сказала: «Здесь плохо, я чувствую, а Петенька особенно. Давай переедем! Я выйду на работу. Будем снимать квартиру подороже! Но не эту, в ней зло, оно нас жрет!». Я почему-то безоговорочно поверил жене, ведь женщины и особенно дети тоньше чувствуют энергии.Нам повезло — я быстро нашел квартиру. Чуть дальше от центра, похуже, выше стоимостью. Но без запертых комнат. Света и Петя успокоились, сынок снова начал говорить, спустя полгода диагноз с него сняли. Но темнота его пугает по-прежнему, он спит все так же со светом.Автор - Георгий.

Ключевые слова: Квартира ребенок сущность страх темнота история из жизни

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