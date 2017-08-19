Защитник с того света

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:13

Владимир8822 Просмотров: 77 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 22:13 by

Было это примерно лет шесть назад. Мой друг рассказал мне эту историю.Жили они тогда в квартире, которая принадлежала его жене (тогда ещё гражданской). В один из вечеров поругались они сильно. Решили расходиться. Собрал он, значит, свои вещи, но время позднее уже было к родителям возвращаться, потому тревожить их не хотелось. Да и ехать надо было в посёлок (почти 60 километров). В общем, решили, что поспит он на диване, а утром уедет. Далее пишу от его имени:"Проснулся я ночью от какого-то непонятного и тяжёлого чувства. В комнате был полумрак, свет горел в соседней комнате. Чувствую, что в комнате не один, а пошевелиться и сказать что-то не могу. Получилось только глаза поднять. Увидел, что у изголовья мужик какой-то стоит, и чувствую, что гонит он меня отсюда. Меня пот холодный прошиб. Сколько по времени продолжалось - не помню. Очнулся утром, сгрёб вещи и уехал".С его слов, на труп или привидение тот мужик похож не был.Через какое-то время с женой он помирился и рассказал ей про всё это. Описал он ей этого мужика, как выглядел, в чём одет был. "Если честно, думал, она посмеётся", - сказал он тогда. Но она сама испугалась и сказала, что это дядька её покойный приходил, и одет он был в том, в чём хоронили его. Умер он за несколько лет до их знакомства, фоток его у них не было, жена никогда про него не говорила, и, соответственно, мой друг знать про него не мог.Насколько мне известно, они даже решили продать квартиру и взять другое жильё, но что-то там у них не сложилось. Жить там же остались, но больше он ничего такого не рассказывал.

Ключевые слова: Ссора нечто покойник авторская история

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