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Страшилки

Присутствие

Так вышло, что моей семье пришлось переехать в другую страну. Отец всегда знал, что ему нужно в жизни, поэтому он и принял решение начать новую жизнь в Чикаго.

Мне было нелегко признать то, что я, возможно, никогда не увижу своих друзей, двор и русских людей в принципе, но, смирившись, я согласился на переезд. Отцу дали какое-то пособие по его работе. Жили мы хорошо. Мне легко давался английский язык, и за свои успехи в школе родители подарили мне хороший компьютер. Счастья моему не было придела! Half-Life 2, Minecraft, привезённые мною из моего родного города, навевали чувство ностальгии. Постепенно я встретил русскоговорящую девушку, и мы полюбили друг друга. К своему компьютеру я охладел.

Совсем недавно я решил поиграть в старые сингловые игры по типу Doom, Garry's Mode и т.д. Но совсем недавно я начал ощущать ужасное чувство, как будто я не один дома, хотя родители работали до восьми часов вечера. Я попросту не мог играть в одиночные игры, где был только я и никого больше. Не помогли даже огромные занавески. Потом я начал ощущать это чувство даже вне компьютера. Я оставался до восьми у своей девушки, а потом нехотя шёл домой. Пришел в один из дней домой, а мне в нос врезался ужасный запах горелого сахара. Что-то умерло в доме. Проверив все углы нашего дома, родители ничего не нашли. Вонь шла из моей комнаты, а точнее из вентиляции. Посветив фонарём, мы увидели обезображенное лицо - вор забрался к нам в дом. У него была сломана гортань с кадыком. Возможно, при падении он ударился горлом. Этот человек разлагался, смотря на меня, хрипел, а я принимал это всё за сквозняк...

Новость отредактировал kisena54 - Вчера, 23:55
Вчера, 23:55 by sevizorПросмотров: 22Комментарии: 1
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Ключевые слова: Вор вентиляция проникновение компьютерные игры авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 23:59
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И где тут мистика? Да и при этом бред какой-то... Минус.
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