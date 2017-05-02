Поездка на Сарыкоз

Летяга Просмотров: 776 Комментарии: 21 +28 Сегодня, 09:51 by

Решили мы как-то раз с друзьями скататься на выходных на Сарыкоз. Сары Көз по-местному, по-казахски. Недалеко от Заисана, чуть дальше Большенарыма. Цель поездки - развеяться, пофотаться, пивка попить в интересном месте. Сарыкоз - это местность такая посреди Великой Степи: степь-степь-степь и, ВНЕЗАПНО, отложения разноцветной глины. Красной, зеленой, голубой, но в основном желтой.Загуглили, поспрашивали у знакомых путешественников,скинулись на бензин, затарились едой и поехали на Уазике Патриоте и Мазде какой-то. Восемь человек: Ванька с женой, Влад Длинный, я и четыре малознакомых, но вполне себе миловидных девочки от 20 до 25 лет. Одногрупницы бывшие Ванькины.Встали пораньше, чтобы на паромную переправу успеть не в час пик, покидали рюкзаки-палатки в машину и отправились. Ехали весело, с песнями. Часа за четыре добрались до парома, пофотались на нем. Я парень свободный, поприударял за попутчицами. Шутки глупые, выпендреж, но они смеялись. Короче, добрались до места без приключений часам так к пяти. Степь-степь-степь, приехали - до ближайшего жилья километров пятьдесят. Красота неописуемая: кругом холмы глины высохшей слоями, тишина, жара и полное отсутствие людей, кроме нас. Поставили палатки, наметили кострище под шашлыки. Я слепил из размоченной глины неплохой мангал и подумывал о тандыре, но пренебрег и слепил фаллос в натуральную величину. Посмеялись, выпили пивка, пока холодное, и девочки отправились на фотосессию.В общем, классно все и здорово. К вечеру жара спала, шашлыки прожарились. Мы достали из термосумки водочку, а из чехла гитару. Шашлыки, пиво, водка (хоть и подсогревшаяся). Красота. А небо звездное до ужаса, аж Млечный путь видно. И как метеоры в атмосфере сгорают.Засиделись. Уже угли тухнут, девочки зевают и лезут спать в палатку. Ванька жену под мышку и тоже спать. А мы с Длинным Владом спать не хотим. Хотим валяться на прогретой глине, пялиться в небо и рассуждать на пьяную голову о внеземном разуме и шансах на контакт или даже вообще существование этого самого разума. Но, в конце концов, нас тоже клонит ко сну. Бросаю взгляд на часы: Ого! Уже полвторого - пора бы и на боковую. Лезем в нашу с Владом палатку, протискиваемся в спальники. Духота, темнота, перегар, спокойной ночи. Засыпаю.Просыпаюсь. Сердце в груди колотится бешено. Не могу понять, чего проснулся. Вроде как от звука. На часы смотрю - три с небольшим. Прислушался. Вот, опять. Как ребенок плачет где-то маленький. Причем где-то, это вот тут, метрах в пяти, самое малое. Откуда ребенок ночью в степи? Мигом трезвею окончательно. И опять этот звук, но в другой уже стороне, сзади палатки. Пинаю Влада, он недовольно корчит лицо. Показываю ему, чтобы молчал - шшш - и опять прислушиваюсь. Вроде тихо. Потом слышу, молния на палатке Ванькиной расстегивается. Я из спальника и тоже наружу. Вижу, Ванька с топором стоит голый по пояс и с фонариком в руке. Прислушивается. Я на него глянул, мол, тоже слышал. Он кивнул и всматривается в темноту.Ветерком подуло холодным и уже издалека, метрах так в пятидесяти опять плач. Как малыш лет пяти. Ванька в ту сторону прожектор свой светодиодный включил, а там никого.Ветер кустарник какой-то колышет и все. Тут и девочки в палатке зашевелились и жена Ванькина вышла из палатки. Влад уже рядом со мной стоит. Бутылку из-под водки за горлышко держит. Оглядываемся.Ветер в степи, тишина. На небо смотрю, а там туча огромная звезды и Млечный путь закрывает. Да быстро так. И тут опять, уже с двух сторон, плач этот. Сначала один кто-то, а потом второй, в унисон почти ему. Мы фонариками светим, а ничего. Свет в степь уходит или холмы глиняные выхватывает из темноты. Жутко до ужаса, но челюсть вперед и плечи расправить - тут девочки и это только они могут в кучку сбиться и поеживаться. Спрашивают, это что? Ванька им шикнул и опять прислушивается.А ветер свежее становится. Я Ваньке за спину смотрю, а там в степи огонек желтый загорелся. И хрен его пойми где. То ли в двадцати метрах, то ли в километре от нас. Степь-то она ровная, как дастархан. Головой Ваньке кивнул, он обернулся быстро и посветил в сторону огонька. Потухло все и опять плач. Только уже со всех сторон и не поймешь откуда. Девки ойнули и в палатку обратно. А я смотрю, уже в другой стороне огонек засветился. И еще один рядом. Вроде и не двигаются, а вроде и ярче становятся.Тут Влад говорит: " А звед-то и не видно уже". И ветер холодный со степи дует. Я голову поднял - туча над нами уже и дождем запахло. Тут Ванька крикнул, мол, быстро собираемся. Если сейчас дождь ливанет, мы в этой глине увязнем и все. Тут снова плач этот. Аж мурашки по спине разбегались. Ветер усилился и огней в степи больше стало. Влад фонарь схватил и рыщет лучом - куда посветит, вроде там тихо становится и темно. Насекомые только разбегаются всякие. Но насекомые - это не страшно, страшно, что плачет кто-то и что дождь ливанет.Я спальники наши с Владом даже сворачивать не стал, так в УАЗ закинул. Штыри палатки из глины выдернул и тоже ее в багажник. А потом девчонкам помогать кинулся. Они в машину залезли и трясутся там. Палатку я их вместе со всем содержимым им в багажник запихал. Крикнул Владу, чтоб посветил, ничего не забыли? Ванька с женой тоже уже палатку в машину кинули.Я на холмы глянул, а за высоким самым зарево желтое поднимается. Яркое, сука. И движется. Я вот раньше думал, что "сердце в пятки" это идиома такая, преувеличение. Так вот - это реально так. Оборвалось что-то у меня внутри и я крикнул: "Едем! Быстро!" Тут и капля первая мне на залысину упала. Ледяная-ледяная. И ветром холодным дунуло. Дунуло, так дунуло. Думал, унесет в степь меня и поминай, как звали.Ванька УАЗ завел свой. Девочки стартер на Мазде мучают. Но таки завели, попытки с шестой. Я на заднее сиденье бухнулся и в окно глянул. А там огней видимо-невидимо. Рванули в сторону проселочной и тут дождь совсем уже начался и в холмах что-то ухнуло, как вздох и в ответ со всех сторон плач этот. Ни хрена он не детский. Даже не думал до этого, что так страшно взрослому быть может.Едем, трясет жутко, кочки, ямы. Ванька в зеркала смотрит, едут ли девчонки? Я пошутить хотел, чтобы напряжение снять, да язык чуть не откусил себе на очередной кочке и заткнулся. Дождь вовсю уже льет. Фары из темноты только кусты выхватывают, да овраги. Тормознули возле одного и вдоль поехали. Я оглянулся - Мазда таки едет за нами. На проселок выбрались и понеслись. А над Сарыкозом свет полыхает, как днем почти. Каждый холм видно. Переливается все. Я обратно на дорогу смотрю - впереди темно, хоть глаз выколи, дальше фар не видно. На часы глянул, четыре почти. Вроде как и трасса недалеко должна быть. Трясемся. От ужаса и от кочек.Тут Ванька по тормозам бьет. Я носом об сидушку переднюю приложился, аж в глазах потемнело. А он назад сдает. Влад орет: "Куда?". А девчонки на Мазде отстали. Уже не дождь, а буря с ливнем снаружи. Почти ни черта не видно.Вернулись. Тут уже почти везде земля, а Мазда на дно села в низине с глиной. Я наружу, Влад с Ванькой тоже. Рычит Мазда, надрывается, да все глубже садится. Лица девчонок в салоне белые-белые. Я назад смотрю, а сквозь стену воды и не видно ничего. Ветер ревет, ливень очки заливает. Ванька в багажник полез. Из-под палаток, кое как брошенных, трос достал и к УАЗу цепляет. Чего делать? Толкать, чего еще. Ванька за руль джипа, я с Владом и тремя девчонками толкаем. Из под колес глина жидкая, с ног до головы меня окатывает. И да, это опять ни хрена не метафора. Натурально, по самую макушку. Отплевываюсь, налегаю, а у самого спина зудит аж. Что там? Оглядываюсь, ни черта не видно. Только вода красным в свете габаритов светится и движок Мазды надрывно орет. На восток смотрю, а там вроде светлеет, лето же. И туч там вроде как нет.Вытолкали, все в глине и грязи по машинам расселись и рванули к трассе. Все равно трясет. Теперь еще и от холода,так как промок насквозь. Перегнулся в багажник, нащупал свой рюкзак, в ней бутылка заветная, согревающая. Открутил. Сам хлебнул, Владу дал и Ваньке предложил, хоть он и непьющий совсем. Ванька отказался, а жена его таки хлебнула и закашлялась. Тут и на трассу выехали.На восток как раз едем, Ванька гонит и в зеркало поглядывает, едет ли Маздочка за нами? Едет. Вцепилась та девочка, чьего имени и не вспомню теперь, в руль и едет бледная. Я, впрочем, наверняка не лучше.Светает потихоньку, и небо чище становится. Сбросили уже скорость километров до 80. Родник впереди. Ванька поворотник включает и к роднику. Остановился. Я из машины выпал и по карманам шарю. Курить хочется, аж сил нет. Нащупал сигареты в куртке и зажигалку. Руки трясутся, но прикурил. Стоим. Смотрим в строну, откуда ехали. Туча там полнеба еще закрывает и все. Да ветер ледяной с той стороны дует. Я вторую скурил и полез к роднику. Ванька уже там ботинки протирает. Я лицо умыл более-менее, да крупные куски глины из разных мест у себя повытаскивал. Остальные тоже умылись водичкой родниковой. Стоим, трясемся, друг на друга поглядываем. Я бутылку опять по кругу дал. Полегче стало, вроде как.К переправе мы за полтора часа до первого рейса приехали. Пожевали сухого, водичкой запили. Вроде как теплее стало и я в Заисан залез. Помылись, протерли машины от глины красной. Палатки-спальники нормально собрали. Шмотье чуть в порядок привели. Девчонки сидели шептались. А мы просто молча на воду смотрели. Чего тут трепаться? Вырвались и хорошо.В городе уже часам к одиннадцати были. Девочкам "пока" сказали, не задалось знакомство. Ванька Влада домой к жене закинул, а потом и меня. Я сразу в магазин, деньги оставались еще. На четыре пузыря наскреб и домой поднялся. В запой на пару дней сходить - осмыслить произошедшее. Или забыть. Если получится.P.S. Девочек я тех не видел больше, а с Ванькой и Владом общаемся. Но ту поездку не обсуждали ни разу. Даже по-пьяни.P.P.S. Фото из Интернета. Но местность та же.Автор: ashenmamont

Ключевые слова: Степь холмы детский плач огни буря

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