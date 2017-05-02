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Истории из жизни

Поездка на Сарыкоз

Решили мы как-то раз с друзьями скататься на выходных на Сарыкоз. Сары Көз по-местному, по-казахски. Недалеко от Заисана, чуть дальше Большенарыма. Цель поездки - развеяться, пофотаться, пивка попить в интересном месте. Сарыкоз - это местность такая посреди Великой Степи: степь-степь-степь и, ВНЕЗАПНО, отложения разноцветной глины. Красной, зеленой, голубой, но в основном желтой.

Загуглили, поспрашивали у знакомых путешественников,скинулись на бензин, затарились едой и поехали на Уазике Патриоте и Мазде какой-то. Восемь человек: Ванька с женой, Влад Длинный, я и четыре малознакомых, но вполне себе миловидных девочки от 20 до 25 лет. Одногрупницы бывшие Ванькины.

Встали пораньше, чтобы на паромную переправу успеть не в час пик, покидали рюкзаки-палатки в машину и отправились. Ехали весело, с песнями. Часа за четыре добрались до парома, пофотались на нем. Я парень свободный, поприударял за попутчицами. Шутки глупые, выпендреж, но они смеялись. Короче, добрались до места без приключений часам так к пяти. Степь-степь-степь, приехали - до ближайшего жилья километров пятьдесят. Красота неописуемая: кругом холмы глины высохшей слоями, тишина, жара и полное отсутствие людей, кроме нас. Поставили палатки, наметили кострище под шашлыки. Я слепил из размоченной глины неплохой мангал и подумывал о тандыре, но пренебрег и слепил фаллос в натуральную величину. Посмеялись, выпили пивка, пока холодное, и девочки отправились на фотосессию.

В общем, классно все и здорово. К вечеру жара спала, шашлыки прожарились. Мы достали из термосумки водочку, а из чехла гитару. Шашлыки, пиво, водка (хоть и подсогревшаяся). Красота. А небо звездное до ужаса, аж Млечный путь видно. И как метеоры в атмосфере сгорают.

Засиделись. Уже угли тухнут, девочки зевают и лезут спать в палатку. Ванька жену под мышку и тоже спать. А мы с Длинным Владом спать не хотим. Хотим валяться на прогретой глине, пялиться в небо и рассуждать на пьяную голову о внеземном разуме и шансах на контакт или даже вообще существование этого самого разума. Но, в конце концов, нас тоже клонит ко сну. Бросаю взгляд на часы: Ого! Уже полвторого - пора бы и на боковую. Лезем в нашу с Владом палатку, протискиваемся в спальники. Духота, темнота, перегар, спокойной ночи. Засыпаю.

Просыпаюсь. Сердце в груди колотится бешено. Не могу понять, чего проснулся. Вроде как от звука. На часы смотрю - три с небольшим. Прислушался. Вот, опять. Как ребенок плачет где-то маленький. Причем где-то, это вот тут, метрах в пяти, самое малое. Откуда ребенок ночью в степи? Мигом трезвею окончательно. И опять этот звук, но в другой уже стороне, сзади палатки. Пинаю Влада, он недовольно корчит лицо. Показываю ему, чтобы молчал - шшш - и опять прислушиваюсь. Вроде тихо. Потом слышу, молния на палатке Ванькиной расстегивается. Я из спальника и тоже наружу. Вижу, Ванька с топором стоит голый по пояс и с фонариком в руке. Прислушивается. Я на него глянул, мол, тоже слышал. Он кивнул и всматривается в темноту.

Ветерком подуло холодным и уже издалека, метрах так в пятидесяти опять плач. Как малыш лет пяти. Ванька в ту сторону прожектор свой светодиодный включил, а там никого.Ветер кустарник какой-то колышет и все. Тут и девочки в палатке зашевелились и жена Ванькина вышла из палатки. Влад уже рядом со мной стоит. Бутылку из-под водки за горлышко держит. Оглядываемся.

Ветер в степи, тишина. На небо смотрю, а там туча огромная звезды и Млечный путь закрывает. Да быстро так. И тут опять, уже с двух сторон, плач этот. Сначала один кто-то, а потом второй, в унисон почти ему. Мы фонариками светим, а ничего. Свет в степь уходит или холмы глиняные выхватывает из темноты. Жутко до ужаса, но челюсть вперед и плечи расправить - тут девочки и это только они могут в кучку сбиться и поеживаться. Спрашивают, это что? Ванька им шикнул и опять прислушивается.

А ветер свежее становится. Я Ваньке за спину смотрю, а там в степи огонек желтый загорелся. И хрен его пойми где. То ли в двадцати метрах, то ли в километре от нас. Степь-то она ровная, как дастархан. Головой Ваньке кивнул, он обернулся быстро и посветил в сторону огонька. Потухло все и опять плач. Только уже со всех сторон и не поймешь откуда. Девки ойнули и в палатку обратно. А я смотрю, уже в другой стороне огонек засветился. И еще один рядом. Вроде и не двигаются, а вроде и ярче становятся.

Тут Влад говорит: " А звед-то и не видно уже". И ветер холодный со степи дует. Я голову поднял - туча над нами уже и дождем запахло. Тут Ванька крикнул, мол, быстро собираемся. Если сейчас дождь ливанет, мы в этой глине увязнем и все. Тут снова плач этот. Аж мурашки по спине разбегались. Ветер усилился и огней в степи больше стало. Влад фонарь схватил и рыщет лучом - куда посветит, вроде там тихо становится и темно. Насекомые только разбегаются всякие. Но насекомые - это не страшно, страшно, что плачет кто-то и что дождь ливанет.

Я спальники наши с Владом даже сворачивать не стал, так в УАЗ закинул. Штыри палатки из глины выдернул и тоже ее в багажник. А потом девчонкам помогать кинулся. Они в машину залезли и трясутся там. Палатку я их вместе со всем содержимым им в багажник запихал. Крикнул Владу, чтоб посветил, ничего не забыли? Ванька с женой тоже уже палатку в машину кинули.

Я на холмы глянул, а за высоким самым зарево желтое поднимается. Яркое, сука. И движется. Я вот раньше думал, что "сердце в пятки" это идиома такая, преувеличение. Так вот - это реально так. Оборвалось что-то у меня внутри и я крикнул: "Едем! Быстро!" Тут и капля первая мне на залысину упала. Ледяная-ледяная. И ветром холодным дунуло. Дунуло, так дунуло. Думал, унесет в степь меня и поминай, как звали.

Ванька УАЗ завел свой. Девочки стартер на Мазде мучают. Но таки завели, попытки с шестой. Я на заднее сиденье бухнулся и в окно глянул. А там огней видимо-невидимо. Рванули в сторону проселочной и тут дождь совсем уже начался и в холмах что-то ухнуло, как вздох и в ответ со всех сторон плач этот. Ни хрена он не детский. Даже не думал до этого, что так страшно взрослому быть может.

Едем, трясет жутко, кочки, ямы. Ванька в зеркала смотрит, едут ли девчонки? Я пошутить хотел, чтобы напряжение снять, да язык чуть не откусил себе на очередной кочке и заткнулся. Дождь вовсю уже льет. Фары из темноты только кусты выхватывают, да овраги. Тормознули возле одного и вдоль поехали. Я оглянулся - Мазда таки едет за нами. На проселок выбрались и понеслись. А над Сарыкозом свет полыхает, как днем почти. Каждый холм видно. Переливается все. Я обратно на дорогу смотрю - впереди темно, хоть глаз выколи, дальше фар не видно. На часы глянул, четыре почти. Вроде как и трасса недалеко должна быть. Трясемся. От ужаса и от кочек.

Тут Ванька по тормозам бьет. Я носом об сидушку переднюю приложился, аж в глазах потемнело. А он назад сдает. Влад орет: "Куда?". А девчонки на Мазде отстали. Уже не дождь, а буря с ливнем снаружи. Почти ни черта не видно.

Вернулись. Тут уже почти везде земля, а Мазда на дно села в низине с глиной. Я наружу, Влад с Ванькой тоже. Рычит Мазда, надрывается, да все глубже садится. Лица девчонок в салоне белые-белые. Я назад смотрю, а сквозь стену воды и не видно ничего. Ветер ревет, ливень очки заливает. Ванька в багажник полез. Из-под палаток, кое как брошенных, трос достал и к УАЗу цепляет. Чего делать? Толкать, чего еще. Ванька за руль джипа, я с Владом и тремя девчонками толкаем. Из под колес глина жидкая, с ног до головы меня окатывает. И да, это опять ни хрена не метафора. Натурально, по самую макушку. Отплевываюсь, налегаю, а у самого спина зудит аж. Что там? Оглядываюсь, ни черта не видно. Только вода красным в свете габаритов светится и движок Мазды надрывно орет. На восток смотрю, а там вроде светлеет, лето же. И туч там вроде как нет.

Вытолкали, все в глине и грязи по машинам расселись и рванули к трассе. Все равно трясет. Теперь еще и от холода,так как промок насквозь. Перегнулся в багажник, нащупал свой рюкзак, в ней бутылка заветная, согревающая. Открутил. Сам хлебнул, Владу дал и Ваньке предложил, хоть он и непьющий совсем. Ванька отказался, а жена его таки хлебнула и закашлялась. Тут и на трассу выехали.

На восток как раз едем, Ванька гонит и в зеркало поглядывает, едет ли Маздочка за нами? Едет. Вцепилась та девочка, чьего имени и не вспомню теперь, в руль и едет бледная. Я, впрочем, наверняка не лучше.

Светает потихоньку, и небо чище становится. Сбросили уже скорость километров до 80. Родник впереди. Ванька поворотник включает и к роднику. Остановился. Я из машины выпал и по карманам шарю. Курить хочется, аж сил нет. Нащупал сигареты в куртке и зажигалку. Руки трясутся, но прикурил. Стоим. Смотрим в строну, откуда ехали. Туча там полнеба еще закрывает и все. Да ветер ледяной с той стороны дует. Я вторую скурил и полез к роднику. Ванька уже там ботинки протирает. Я лицо умыл более-менее, да крупные куски глины из разных мест у себя повытаскивал. Остальные тоже умылись водичкой родниковой. Стоим, трясемся, друг на друга поглядываем. Я бутылку опять по кругу дал. Полегче стало, вроде как.

К переправе мы за полтора часа до первого рейса приехали. Пожевали сухого, водичкой запили. Вроде как теплее стало и я в Заисан залез. Помылись, протерли машины от глины красной. Палатки-спальники нормально собрали. Шмотье чуть в порядок привели. Девчонки сидели шептались. А мы просто молча на воду смотрели. Чего тут трепаться? Вырвались и хорошо.

В городе уже часам к одиннадцати были. Девочкам "пока" сказали, не задалось знакомство. Ванька Влада домой к жене закинул, а потом и меня. Я сразу в магазин, деньги оставались еще. На четыре пузыря наскреб и домой поднялся. В запой на пару дней сходить - осмыслить произошедшее. Или забыть. Если получится.


P.S. Девочек я тех не видел больше, а с Ванькой и Владом общаемся. Но ту поездку не обсуждали ни разу. Даже по-пьяни.


P.P.S. Фото из Интернета. Но местность та же.

http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/19/10/149788849512569415.jpg


Автор: ashenmamont
Источник
Сегодня, 09:51 by ЛетягаПросмотров: 776Комментарии: 21
+28

Ключевые слова: Степь холмы детский плач огни буря

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Комментарии

#1 написал: Звезда Эрцгаммы
Сегодня, 10:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 25
Читать трудно стиль далек от литературного!
Зарегистрирован: 2.05.2017
#2 написал: Летяга
Сегодня, 10:43
+4
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Репутация: (6678|-1)
Публикаций: 100
Комментариев: 5 445
Цитата: Звезда Эрцгаммы
стиль далек от литературного!

Так это не новелла)) Как Автор смог, так и рассказал. Вы вот тоже не Лев Толстой, но Вам это в упрёк не ставится)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#3 написал: Black Bagira
Сегодня, 10:43
+6
Группа: Посетители
Репутация: (320|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 604
А почему минусы то? Мне понравилось, как произошло, так и рассказали. Как будто сама там с ними была, страшно, конечно, представить себя на их месте. Где то раньше читала про блуждающие огоньки в степи(( Плюс.
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#4 написал: Alisa293
Сегодня, 10:51
+2
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 147
Мне тоже понравилось.
Тоже не понимаю, почему минусы?
Может, конечно, фаллосы-то, из глины зря слепили в таком месте...
А так, я даже бы к стилю не придралась, все вполне жизненно.
Зарегистрирован: 10.02.2015
#5 написал: акжана
Сегодня, 11:26
+5
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Репутация: (836|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 888
Бытует поверье, что блуждающие ночные огоньки в степи - это души умерших людей. Имели место бесчисленные войны с джунгарами, монголами, внутренняя междоусобица, нападения на караваны и пр. Отсюда огромное количество захоронений котрыми изобилует Великая степь.
Ученые же выдвигают свою версию, о почвенных газах, которые образуются на глинистой земле.
Классная публикация! Изложено доступно и предельно читабельно. ПЛЮС!+++++++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#6 написал: Maxim80
Сегодня, 11:47
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 157
Да ...Есть такие места на планете-и что там с людьми происходит хрен разберёш-то ли галюны,то ли природа показывает себя во всей "красе",а мож и то и другое в одном флаконе...Жертвы сами то понять ни чего не могут-не то что другим что то доказать,объяснить...Вот с группой Дятлова вероятнее всего и произошло что нибудь подобное-ток им повезло меньше-мороз и буран не оставили ни каких шансов...+
Зарегистрирован: 14.04.2017
#7 написал: ZelD
Сегодня, 11:48
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 31
Столько строк посвящено употреблению согревающего, и никто не кричит что это глюки из-за паленки или белка. Вот это действительно мистика. А про степи и курганы много писал Бушков в книге "Сибирская жуть"
Зарегистрирован: 17.02.2017
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 12:29
+4
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Репутация: (234|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 839
Может шакалы - гиены почувствовав приближение грозы подвывали, у них похоже на детский плач получается. Огоньки - глазюки их в темноте. Но конечно неподготовленным городским жителям такая вакханалия с погодой и сопровождающим все это вокалом живности может показаться чем угодно (моя фантазия сразу утбурдов нарисовала yaaah ))) А пейзаж прямо завораживает, на Марсианский похож. Плюс, интересно было читать.
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#9 написал: Talisha
Сегодня, 12:44
+3
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Публикаций: 39
Комментариев: 1 842
Очень классная история и язык понравился! + огромный.
Есть птица, что кричит, как плачущий ребенок, но в данном случае это явно не она. Хорошо, что вовремя уехали.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#10 написал: Nadezhda9
Сегодня, 12:45
+1
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Комментариев: 106
Жутко оказаться вдали от жилья в такой ситуации! Плюс++++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#11 написал: семишна
Сегодня, 13:00
+3
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 42
Цитата: Tigger power
Может шакалы - гиены почувствовав приближение грозы подвывали, у них похоже на детский плач получается. Огоньки - глазюки их в темноте. Но конечно неподготовленным городским жителям такая вакханалия с погодой и сопровождающим все это вокалом живности может показаться чем угодно (моя фантазия сразу утбурдов нарисовала yaaah ))) А пейзаж прямо завораживает, на Марсианский похож. Плюс, интересно было читать.

Я тоже про шакалов подумала. От меня тоже плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2015
#12 написал: avolyub
Сегодня, 13:46
+1
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Комментариев: 11
Почему-то сразу подумала про шаровую молнию и если приближался ураган, то вполне может быть. А вой гиены действительно напоминает детский плач. Говорят даже, что гиена не воет, а смеется. Такой ужас нагнетает. Вероятно гиены чувствовали приближение урагана, так и реагировали. Думаю, вы вовремя оттуда смылись.
Зарегистрирован: 22.07.2016
#13 написал: Ворона
Сегодня, 13:51
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Репутация: (119|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 35
Цитата: ZelD
Столько строк посвящено употреблению согревающего, и никто не кричит что это глюки из-за паленки или белка.

Из текста следует, что компания приехала (и уехала) на двух машинах. Следовательно, двое точно были трезвые. А видели и слышали все одно и то же. Так что алкогольный психоз не прокатывает))
Зарегистрирован: 7.03.2015
#14 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 13:56
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Репутация: (2502|-1)
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Комментариев: 9 215
слепил фаллос в натуральную величину.
Да уж, мсье знает толк в извращениях))
А вообще бытует мнение, что зайцы умеют кричать противно, как будто ребенок плачет. Интересно, откуда в степи столько зайцев? И что это за огоньки в темноте были? Табун зайцев-курильщиков проскакал?
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#15 написал: Sausy_Jade
Сегодня, 14:01
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 13
А мне понравился стиль автора, я его прямо представила и как будто побывала в этом уазике, оглядываясь постоянно на мазду и трясясь на кочках. Молодец! Люблю,когда у людей собственный стиль, далёкий от шаблонов.
Зарегистрирован: 12.06.2017
#16 написал: Ласковая_Смерть
Сегодня, 14:35
+1
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Репутация: (64|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 61
За историю определенно плюс! Очень уж интересно что же это все таки было? Жаль автора нет, а то можно было бы и узнать, может у кого нибудь интересовались за это место, может и с другими так же было?! Вопросов очень много оставила эта история!
Изложена очень хорошо и все понятно, так что нечего придераться к непонятно к чему!
Зарегистрирован: 4.11.2016
#17 написал: акжана
Сегодня, 14:45
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Публикаций: 3
Комментариев: 888
В степях вокруг и вблизи Зайсана насколько я знаю шакалы никогда не встречались. В основном они мигрируют очень далеко - по южным областям страны, ближе к узбекской границе, еще заходят на каспийское и аральское побережье. В восточных степях основной хищник - обычный волк.
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#18 написал: Mozzarella
Сегодня, 14:51
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Репутация: (554|0)
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Колоритно описано.... в гущу событий перенесли
Плюс
Зарегистрирован: 18.06.2015
 
#19 написал: Лесная ведьма
Сегодня, 15:21
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Комментариев: 23
Спасибо, автор! Как будто сама там побывала, а сейчас тоже нахожусь возле Казахстана, степи и полупустыни кругом и глина эта...
Зарегистрирован: 14.10.2016
#20 написал: Минди
Сегодня, 15:23
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Комментариев: 433
И мне понравилось. Страшно конечно. Я вобще не любитель таких поездок. однажды поддалась уговору друзей и поехала с ночевкой на лесное озеро. Никогда не забуду этот ужас! Звуки ночного леса весьма жуткие. Да пауки с ладонь в палатке. Ужжоосс! А тут вобще степь. Очень страшно. Плюс.
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#21 написал: FataMorgana
Сегодня, 15:27
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Блуждающие огоньки. +++
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
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