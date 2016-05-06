Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

А слово держать надо...

Расскажу еще одну историю про мою семью. По материнской линии в моем роду были дворяне, получившие свой титул от царя за заслуги перед отечеством. Однако после революции род исчез (т.е. исчезли наследники мужского пола, которые и продлевают род, те передают свою фамилию).
Незадолго до революционных событий, которые полностью изменили судьбу страны, мой давний предок, Иван Петрович, считал себя вполне счастливым человеком. Он был человеком со средствами, обладал особняком в Санкт-Петербурге и небольшим поместьем в одной из северных областей России. Иван Петрович получил прекрасное образование, закончил юридический факультет, свободно говорил на 7 языках, разбирался в искусстве, хорошо пел и играл на рояле. Был он счастливо женат на девушке из знатной, но обедневшей семьи, воспитывал с супругой четырех сыновей и трех дочерей. Предок был всегда окружен толпой друзей и приятелей, «душа компании» - вот его описание.
Накопленное и приумноженное состояние позволяло Ивану Петровичу вести праздный и беззаботный образ жизни: он много путешествовал (до женитьбы объездил практически всю Европу, посетил США и некоторые восточные страны), не состоял на службе, частенько позволял себе играть в карты и делать ставки на лошадей.
Нельзя сказать, что он был бездельником или никчёмным человеком: Иван Петрович жертвовал деньги на сиротские дома, выделял средства для начинающих художников, всегда выручал своих друзей, не жалел времени и денег на образование своих детей. Не был предок и пьяницей или дебоширом.
Был только один у него грешок: любил он карты, любил их страстно, теряя голову, с азартом, мог провести за игрой всю ночь, забыв о еде и думая только о ставках. До поры до времени эта страсть не вызывала ни у кого из его семьи упреков: все-таки Иван Петрович играл нечасто, да и, как правило, был в выигрыше. Иногда, правда, его супруга позволяла себе замечания, но предок только смеялся и говорил, что любой дворянин должен играть, а иначе и жизнь скучна и пресна.
Жизнь шла не спеша, сменяя балы театрами, а путешествия в Европу чередовались с поездками на лечебные воды и в поместье поохотиться.
Но судьба – дама капризная. И вот баловень судьбы снова сидит бледный за зелёным столом, глаза лихорадочно блестят, идет игра. Выигрыш, удвоил ставку, снова выигрыш, поздравления, шаманское рекой, удваивает ставку… Снова слышны поздравления от друзей, а проигравший берёт цилиндр и трость, выходит и зовет извозчика. Иван Петрович в ударе, думает: «Еще один раз выиграю, и все, домой!».
Проигрыш.
- Ладно, сейчас отыграюсь!
- Вань, хватит, поехали уже! - советует друг предка, Андрей.
- Отыграюсь..!
И снова проигрыш. Потом опять. Друзья Ивана Петровича уже разъехались по домам, а он сидит и играет. Не может остановиться, уверен в итоговой победе.
Наступает хмурое петербургское утро, бледный Иван Петрович трясущимися руками зовет извозчика и едет уже не в свой, а в чужой дом. Он проиграл все: все деньги, что взял с собой, колье, которое купил жене и еще не успел вручить, успел одолжить у друзей крупные суммы, дал много расписок и векселей. И если он не расплатится по распискам в ближайшее время, то придется ему попрощаться и с домом, и с усадьбой.
Как сказать любимой жене, что он разорён? Как смотреть в глаза детям? Разве ждет их теперь блестящее будущее, ведь не будет денег на учителей и гувернеров, нечем будет платить за институт старших дочерей, за гимназию сыновей, за няню младшенькой.
Вернувшись домой, Иван Петрович лёг спать, встал уже после обеда и, ни слова не говоря родным, ушёл из дома. Одной из мыслей было даже застрелиться, но он отогнал это как трусость: семье все равно нужно было бы отдавать долги. Поужинал в трактире, объездил всех друзей, но никто не смог одолжить нужную сумму денег.
Уже ближе к вечеру на одной из улиц Каменноостровского к нему подошла нищенка и попросила пару монет. Прадед не отказал, дал со словами:"А ведь и мои дети скоро будут так ходить ..."
На это нищая старуха ему сказала:
- Барин, ты не печалься, вечером отыграешься! Только наутро сходи в церковь, покайся да не играй больше!
- Ну, старая, спасибо на добром слове! Славно за рубль врёшь, складно! А что будет, если не завяжу с картами? А? Ну, давай, сочиняй!
- По миру ты не пойдёшь, а род твой прекратится.
Прадед расхохотался, но вечером снова пошёл играть. Выпил пару рюмок коньяка, сделал ставку. Утром он вышел счастливым - не только отыгрался, но и остался в выигрыше.
В церковь Иван Петрович сходил, заказал молебен и пообещал не играть больше.
И снова беззаботная жизнь: поездки с семьёй на воды и в Европу, охота, пикники, театры, семейные радости. Снова предок окружен приятелями, жизнь играет всеми красками, и кажется, что впереди ждет только бесконечное счастье …
А спустя полгода Иван Петрович пошёл "только посмотреть" на игру и не сдержался: сделал ставку. Игра началась.
"Что я творю... обещал же, перед иконой клялся..."
Новая ставка.
"Ещё пару ставок… ведь я же учёный человек, разве можно верить каким-то словам безумной бабки?!"
Игра шла полным ходом. Иван Петрович выиграл немало денег и довольный вернулся под утро домой. Теперь он был уверен, что нищенка сказала свои слова «для красного словца».
Весело и беззаботно он прожил ещё несколько лет, время от времени играя, проигрывая и выигрывая. Достаток в семье, любимая жена, послушные дети, много друзей, а по вечерам – приятное время с красавицей-актрисой, встречи с друзьями, карты, скачки… Иван Петрович если и помнил о словах нищей старушки, то только с ухмылкой: действительно, XX-й век на дворе, а он в сказки верит! Ерунда! Сказки! Он сам строит свою судьбу! Еще шампанского, господа!
Потом началась Русско-Японская война, Первая Мировая. Войны унесли жизни двух старших сыновей, юных офицеров. Потом революция, оставшихся сыновей расстреляли как "буржуев". Нищета, болезни, в семье осталось в живых только две младшие дочери (старшая умерла совсем юной от чахотки) и сам Иван Петрович.
Дочери сменили фамилию на "пролетарскую", чтобы спокойно жить в Союзе.
Род прекратился.
Уже старый, слепой на один глаз, одинокий и покинутый, Иван Петрович работал дворником в Доме пионеров в Ростове Великом. В заброшенном и неухоженном старике никто бы не узнал франта-барина, каким он был когда-то. Он уже не говорил нараспев по-французски, не носил щегольский костюм, прямая осанка сменилась сгорбленной фигурой. Вместо особняка – каморка дворника, вместо большой семьи, которую звали в лучшие аристократические дома – только две внучки, которых разбросала судьба по бескрайней стране. Наследницы дворянского рода поднимали целину и работали на стройке.
Моя родная бабушка, его внучка, иногда навещала Ивана Петровича, ей он и рассказал эту историю.
Бабушка, комсомолка, не придала этому значения: выжил совсем из ума старик. И ведь присмотреть за ним некому: к ней в рабочий поселок в тайгу он ехать не хочет, ну ничего, в советской стране жить хорошо, присмотрят за ним и так.
Бабушка только попросила его не рассказывать никому про дворянские корни, время неспокойное на улице, так и арестовать могут за «буржуйское происхождение».
Вот такая история.
Кстати, в семье у нас больше не рождаются мальчики. У двух дочерей предка родились девочки, у них тоже. У бабушки и её сестры - моя мама и ее кузины. И у моей мамы и ее кузин, моих тёток, - одни девочки!
Род прервался, хотя... это уже другая история!
Отдаю вам на суд мою вторую историю!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:24
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:24 by GeogirlПросмотров: 959Комментарии: 12
+11

Ключевые слова: Карты проигрыш нищенка обещание авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 09:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (738|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 826
Интересная и насыщенная на события история. Профукать в карты семейное благополучие, будущее детей - это между прочим серьезный порок. Прадед был игрок и этим все сказано. Возможно и судьба в последствии обошлась с ним как в картах. Сегодня у тебя есть все, а завтра - судьба доживать одинокую старость в дворницкой каморке.
Первая мировая война, революция, затем гражданская и наконец сталинские репрессии под корень уничтожили целое поколение не только дворян, но и их потомков. Возможно в какой-то мере на семье отразились исторические катаклизмы, но есть в истории своя мистика связанная с картами.
ПЛЮС!++++++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#2 написал: Зебра
Сегодня, 09:51
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 22
Что больше сыграло роковую роль в жизни Ивана Петровича: клятвопреступничество или Ленин ? Царь Николай II в карты не играл, но он как и многие "буржуи" закончили жизнь почти одинаково. Хоть я и верю, что свою судьбу человек сам строит, но есть некоторые моменты в жизни, подсказки или знаки к которым стоило бы прислушаться.
ПС. мне понравилось , что барин владел 7 языками. Даже в современном мире немногие "барины" могут этим блеснуть.
Зарегистрирован: 1.05.2017
#3 написал: Сирин
Сегодня, 10:34
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 7
Комментариев: 810
Хорошая история, плюс. Однако врядли Иван Петрович смог изменить судьбы народов, вернувшись за игральный стол и нарушив клятву: русско-японская, первая и вторая мировая войны случились бы и без его шалости, и сыновья его и так и эдак имели бы большой шанс погибнуть в этой кровавой бойне. Но то, что род прервался и мальчики больше не рождаются - действительно мистика.
Зарегистрирован: 17.06.2011
  
#4 написал: Geogirl
Сегодня, 10:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 8
Спасибо за отзывы!!
Конечно, клятва предка не повляила на политическую ситуацию, но мне кажется, что если мистика есть, то его сыновья могли выжить, напрмиер,в ернуться живыми с войны или не быть растрелянными. Мистика еще вот в чем: у Ивана Петровича был родной брат (тоже носитель рода), он с семьей успел уехать во Францию, НО: и у его детей (4 сына и дочь) родились только девочки.
Зарегистрирован: 29.05.2017
#5 написал: Talisha
Сегодня, 10:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (759|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 793
Да, судьба витиеватая. А насчет того, что "мы сами творим свою судьбу" - это да, но не о тех людях, которые слово-клятву-обещание держать не могут. Они не творцы, а прожигатели жизни.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 11:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (177|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 740
История шикарна! За клятвопреступничество и ответ серьезный, может не нужно было в церкви ничего обещать раз испонить не в силах. И как жаль, что вот такая "мысля":
"Как сказать любимой жене, что он разорён? Как смотреть в глаза детям? Разве ждет их теперь блестящее будущее, ведь не будет денег на учителей и гувернеров, нечем будет платить за институт старших дочерей, за гимназию сыновей, за няню младшенькой." почему то приходит "опосля". Плюс Вам за очередную историю и ждем еще)
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#7 написал: Snejnay
Сегодня, 11:21
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (440|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 260
Цитата: Зебра
ПС. мне понравилось , что барин владел 7 языками. Даже в современном мире немногие "барины" могут этим блеснуть.

Ну да. Еще понравилось знание глубокое своего рода...Вот я не знаю даже близко кто у нас где путешествовал из родных собственно и что проигрывал колье или дома))))
Сослали наших в ссылку при восстании декабристов в Оренбург и все на том. Во времена революции выдали прабабку замуж за коммуниста чтобы не раскулачили - т.к и там они поднялись. На этом все. Единственное ходит легенда о том что где то в районе одного из сел драгоценности некие зарыли. Село то кто только не копал. Нашли ли? - не знаю...
Переданно атмосферно, праздно и с размахом души))) За смысл про слова которые нужно держать +
Зарегистрирован: 14.10.2016
#8 написал: lisa 123
Сегодня, 12:39
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 58
- Тройка! Семёрка! Туз! - Герман твердит в углу.
- Стены палаты вторят:
- Тройка. Семёрка. Дама.

Такое чувство, что Автор только-только отложил в сторону томик классика, Гоголя, скорее всего. Или Достоевского. И сразу сел за написание сей истории. Балы, красавицы, лакеи, юнкера) юные любовницы актрисы, карты, деньги, всё смешалось в доме Облонских.
А насчёт прекращения рода - это у Г. Климова в "протоколах" очень хорошо написано)) почитайте, Автор, на досуге. Там Вы найдёте ответы на кучу своих историй)

З.Ы. отдельный респект редактору за "шаманское")) где вас таких только понабрали)
Чем больше читаю "отредактированные" Вами истории, тем больше хочется узнать Ваш адрес, чтоб Букварь Вам выслать.
Зарегистрирован: 17.08.2011
#9 написал: Snejnay
Сегодня, 13:05
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (440|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 260
Цитата: lisa 123
З.Ы. отдельный респект редактору за "шаманское"))

А мне "шаманское" очень понравилось. И вот честное слово спасибо редактору, что он так оставил. girlred Я это слово взяла на заметку. Очепятка но какая ! В народ пойдет ))) Если бы ее не было - ее нужно было выдумать good
Зарегистрирован: 14.10.2016
#10 написал: Eifersucht
Сегодня, 13:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 386
Плюсанул. Мне нравится старина, особенно 1910год. Хотел бы жить там в статусе, естественно. Впрочем, хотя бы на примитивном среднем уровне. Как-то было в то время светло, беззаботно. По фотографиям сужу. Да и судя по историческим сведениям: экономическое состояние страны, уровень свобод различного характера - 1910 год не сравнить даже с Советскими годами.
Ведь по сути, если бы самодержавие применило к оголтелой партийной революционной верхушке методы подобные системе Сталина, то всё бы закончилось даже не начавшись. Всю семью Ульянова после участия Александра в покушении на царя выслали бы на Колыму коз доить и кормиться этим молоком, а не усердно платили бы им пенсион. Ленина бы вообще никто не слышал. Да этой швали вместе со Сталиным не было бы вовсе. Хоть сейчас он и превознесён в обществе у нас. А ведь культ личности сгубил миллионы граждан. Всех соратников расстрелял в двадцатых и тридцатых годах. Целые народы выселял из насиженных мест.
В истории показан игроман, а не игрок. По сути этот состоятельный человек был больным. Игрок проигрывает то, что задумал проиграть, и этой суммой он манипулирует ради выигрыша, не более. А игроман проигрывает всё, надеясь на выигрыш. Все игроманы зависимы от судьбы. А старушка просто прочитала потенциал Ивана Петровича. И она его предупредила о риске ставки при таком состоянии энергии.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#11 написал: lisa 123
Сегодня, 13:31
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 58
Цитата: Eifersucht
Ведь по сути, если бы самодержавие применило к оголтелой партийной революционной верхушке методы подобные системе Сталина, то всё бы закончилось даже не начавшись

Что ж им помешало то? Мягкость и доброта Николая? Или что-то другое?
Зарегистрирован: 17.08.2011
#12 написал: Крапива
Сегодня, 14:03
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 68
Цитата: lisa 123
Такое чувство, что Автор только-только отложил в сторону томик классика, Гоголя, скорее всего. Или Достоевского. И сразу сел за написание сей истории. Балы, красавицы, лакеи, юнкера) юные любовницы актрисы, карты, деньги, всё смешалось в доме Облонских.

Вот точно же. Вы ещё Ксению Блаженную упомянуть забыли.Это наверно она предсказала судьбу ГГ.
Зарегистрирован: 1.08.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.