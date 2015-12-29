На чужой беде счастья не построишь

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

Geogirl Просмотров: 238 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 05:02 by

История эта приключилась с моей семьей много лет назад. Мой пра-пра и ещё много раз прадедушка (в дальнейшем буду называть его прадедом) был из небогатой дворянской семьи. Всем, кроме денег, одарила его судьба: он был красив, умён, нравился барышням, имел много друзей. Стал военным и у начальства был на хорошем счету: от пуль не укрывался, смело шёл в бой.В тот год, когда случилась история, Василий (так его звали) был подпоручиком. В детстве он потерял родителей и воспитывался в семье дяди. Дядя не только воспитывал мальчика вместе со своими детьми, но и управлял имением покойного брата, которого очень любил.Хотя дядя относился к Василию как к сыну и гордился им, моего прадеда невзлюбил двоюродный брат. Может быть, ревновал отца, а может, Александр (так звали кузена) завидовал красоте Василия и его обаянию. Отношения между кузенами были прохладными, хоть и служили они в одном полку.На свою беду и Василий, и Александр полюбили одну девушку, единственную дочь состоятельного барина, их соседа. Мария, однако, отдала своё сердце не состоятельному Александру, а Василию, у которого было только маленькое имение, практически не приносящие доход. Александр не терял надежды, рассчитывая, что состоятельный сосед не даст согласия на брак богатой наследницы с практически нищим кузеном. Но время шло, стали поговаривать о свадьбе. Василий планировал уйти в отставку, жениться, поправить дела своего поместья и стать сельским барином. Казалось, удача была на стороне молодых.Но внезапно умер уже немолодой дядя, и по бумагам оказалось, что все небольшое состояние, а также поместье Василия, завещано его кузену. Как же так? Однополчане Василия говорили, что это обман, что завещание поддельное. Назревал скандал, началась судебная тяжба. Но что мог сделать небогатый Василий против своего состоятельного кузена? Александр подкупил судью, нашлись какие-то свидетели составления нового завещания.И вот Василий остался ни с чем. До последнего он не верил, что его кузен, с которым они провели вместе детство, которого он не раз выручал в бою, так с ним поступил! Александр особо и не скрывал, что суд подкуплен.Отец Марии отказал Василию, помолвка была расторгнута. Более того, Александр тут же посватался к Марии и получил благословение будущего зятя, несмотря на слёзы и мольбы девушки. Ещё бы: жених богатый, сосед, да и хотелось как-то замять неудачную помолвку. Не было предела горю несчастного Василия. В один из вечеров он получил направление служить на Кавказе, написал письма кузену и бывшей невесте. Марии прадед клялся не забыть Ее, любить всю жизнь. Письмо к кузену было кратким. Василий написал, что проклинает Александра, что не будет тот счастлив, разбив жизнь другим людям, ни поместье, отобранное подлым путём не будет его долго, ни брак с девушкой, которая его не любит.К несчастью, слова Василия оказались вещими. В усадьбе Александр не смог жить, хотя и планировал туда иногда заезжать, чтобы поохотиться. Потратил много денег, отремонтировал дом, купил для него красивую мебель, картины. Но что-то словно гнало его из дома, плохо спал, мучился кошмарами. В один из его приездов начался пожар, дом полностью сгорел, дотла. Никто не пострадал, но ничего ценного спасти не удалось. Семейная жизнь тоже не сложилась, жена не отвечала взаимностью, тосковала по Василию. Сближению не способствовало и рождение двоих детей. Александр ревновал жену к кузену, начал выпивать, бить жену. Спустя 7 лет после свадьбы умер, заснул и не проснулся.Вдова носила траур 5 лет, а после уехала с детьми в Санкт-Петербург к замужней сестре. От былого состояния мужа не осталось практически ничего: последние годы Александр пристрастился к игре и за ломберным столом оставил практически весь капитал, поместье Василия продал, а своё собственное, как и украшения жены, были заложены.Мария скромно жила в семье сестры, воспитывала детей и даже не задумывалась о личном счастье.Но у судьбы были совсем другие планы. Спустя пару лет после приезда в столицу Мария с сестрой была приглашена к одному из друзей семьи на праздничный обед по случаю возвращения его сына из длительного путешествия. Юный Иван представил своего товарища, которого встретил в поездке, военного в отставке, немолодого, но статного мужчину. По иронии судьбы это был Василий. Прошедшие годы принесли ему немало радостей, огорчений, был он и ранен неоднократно, и награждён за отличную службу. Женат он не был, не мог забыть свою несостоявшуюся невесту.Встреча оказалась судьбоносной. Василий и Мария сыграли свадьбу, зажили скромно, небогато, но дружно и счастливо. Брак был долгим, дожили до глубокой старости, воспитали детей Марии и общих четверых. Хоть и счастлив был мой предок, но иногда говорил жене, что раскаивается о своём поступке. Винил себя в несчастьях кузена. Будучи уже человеком преклонных лет, как-то за обедом рассказал, что видел во сне Александра, долго говорили они, просили прощения друг у друга. "Ну, теперь душа спокойна, умереть не страшно, Машенька". А ночью Василия не стало. Жена пережила его на несколько лет.Может быть, в истории и нет мистики, но в моей семье считают, что слова Василия обрекли его кузена на несчастья, а перед смертью они простили друг друга.Моя первая история, не судите строго!!!

Ключевые слова: Семья дворяне проклятие авторская история

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