Любитель юмора Городской

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:13

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На данном прекрасном сайте опубликовано много очень интересных историй про встречи с сущностями, имеющими вид современных людей и пользующимися достижениями современной цивилизации. Действительно, прогресс затронул не только людей, и многие очевидцы описывают домового, разговаривающего по сотовому телефону, или призрака, работающего за компьютером. Вот и мне один заядлый охотник, рыбак, собиратель грибов и ягод рассказал об одной интересной личности, идущей в ногу со временем. Привожу рассказ от первого лица.Каждый сентябрь я беру отпуск, и мы с компанией мужиков едем на «Хитрый Север». Так называют Кондинский район ХМАО (там погода, как у нас, а надбавка к зарплате уже не 15%, а 75%, как на Севере). Эту территорию, очень удалённую от цивилизации, с внешним миром связывает ветка железной дороги (курсирует поезд Свердловск – Устье-Аха), а внутри района роль главного ориентира и транспортной артерии играет река Конда, а также многочисленные лесные дороги и зимники.Место нашего прибытия село на реке Конда. Раньше это был довольно большой населённый пункт, но сейчас народу поубавилось, в основном пожилые люди свой век доживают. Там мы весь месяц квартируем у одного одинокого старичка, жена у него давно умерла, дети разъехались. Вот он с удовольствием и принимает нашу компанию, нескучно, да и денежки, хоть и небольшие, а к пенсии прибавка. Места там девственные, и очень богатые, прекрасная рыбалка, охота, множество грибов и ягод не дают скучать весь отпуск. Но есть один нюанс. В этом краю множество болот, причём болота не одно коленные, я бы сказал королевские, таких топей я не встречал нигде, чуть отошёл в сторону и уже рискуешь жизнью!Первую неделю мы рыбачили, охотились, наконец, пришла пора идти за клюквой. Мы на это болото каждый свой приезд ходим, оно не очень топкое и находится недалеко от села. Но мы люди в тайге бывалые и всё равно захватили компас, а по пути к деревьям привязывали верёвочки, на всякий случай.Стоял тёплый осенний день, солнышко пригрело болотные кочки, клюква потянулась к свету, ягоды было видно издалека, и их как всегда много. Поползав три часа по кочкам, мы быстро наполнили пятнадцати литровую пайву, пора возвращаться домой. Путь недалёк, всего 5 километров на северо-запад. Но что это? Прошли уже километров 8-9, а села всё нет, да и своих верёвочек ни одной не встретили.Решили вернуться назад, но опять места незнакомые, в общем, заблудились. Что делать, сотовой связью тут и не пахнет, а люди в такой глуши — крайняя редкость, за миллион лет не встретишь никого. Тут один товарищ, здраво размыслив, предложил пайву оставить, бог с ней, с клюквой, и искать речушку или ручей, тут вся вода впадает в Конду. Так и сделали, пошли речку искать, а вокруг болото всё более топкое, да уже и вечер близко, стало страшно.И вдруг в лесу на парня наткнулись, идёт по кочкам нам навстречу. В спортивном костюме, в ушах плеер, по виду качок.Мы к нему:— Братан, не знаешь, как к Конде пройти?А он из ушей наушники вынул, улыбнулся и говорит:— Знаю, только сперва что-нибудь смешное расскажите.Тут я вспомнил анекдот, недавно рассказанный сыном:— Идёт сталкер по зоне и подходит к перекрёстку. Три дороги — влево, вправо и прямо ведут, а перед ними столб. К столбу дощечка прибита, типа указатель, а на ней написано: «Направо пойдёшь – полно ловушек и мало артефактов, налево пойдёшь – полно монстров и средне артефактов, прямо пойдёшь – полно артефактов, повсюду девки, кабаки!». Наш сталкер почесал затылок и пошёл налево. Идёт и думает: «Вот если живой обратно вернусь, обязательно спрошу у друга, что это за дрянь такая «девки-кабаки».Все засмеялись. А тот парень всех громче:— Хороший анекдот, прям как про вас, а к Конде вы не в ту сторону идёте, туда вообще нельзя идти, там болото очень топкое, идите в эту сторону, и через три километра ваша Конда будет.Сказал, наушники в уши и пошёл своей дорогой. Действительно, вскоре и Конда показалась, только другой берег, странно, ведь мы её не переходили? И ещё, только на берегу мы удивились: парень-то очень странный, и одет модно, не как местные, да ещё и с плеером. Ближайшее место, где такого встретишь – Тюмень или Екатеринбург, но никак не эта болотистая глушь. Ну что делать, надо идти домой. Пока мост нашли, пока переправились, домой пришли ближе к полуночи.Наш хозяин уже встревожился не на шутку, утром планировал всех жителей на поиски поднимать, но, увидев нас, он немного успокоился, налил самогона, мы выпили и рассказали о своих приключениях.— Это вы с Городским встретились — сказал хозяин. — Он с давних пор в этих местах обитает, ещё до революции его видели, кто знает, может, он с сотворения мира тут торчит. Молодой парень, лет тридцати, одет всегда по последней моде, до войны его встречали в элегантном костюме, во время войны его не видели, будто на фронт ушёл, зато после во всей красе проявился — модные галифе, офицерский китель, полный орденов и медалей, а в зубах папироска. Он всегда одет по последнему писку моды, как городские пижоны, отсюда и получил прозвище «Городской». И ещё очень любит весёлые истории и при встрече просит рассказать. Годится всё — анекдот, нецензурная частушка, сальная история, лишь бы от души было рассказано. Ну и он за это отблагодарит, то место рыбное подскажет, то где капалуха спряталась, а если человек в беду попал, как вы днём, то и помочь может.Вот однажды соседа на краю села люди со сломанной ногой подобрали. Он и рассказал, мол, пошёл на туман (местное название озёр) рыбачить, но по пути в яму упал, да так неудачно, что ногу сломал. Беда, место глухое, он один, до села не добраться, да и по ночам медведи тут шастают. Тут парень мимо проходил, такой модный, в цветастой футболке и с тёмными очками на глазах. Сосед ему: «Помоги до села добраться!». А парень: «Хорошо, но ты меня всю дорогу развлекать будешь». Парень соседа на спину взвалил и бодро так пошагал к селу, а сосед ему всю дорогу песни матерные пел, так до села и дошли. На окраине села парень сгрузил соседа и пошёл своей дорогой.Но Городской может и наказать. Вот в 1970-е по нашим местам ехали на «буханке» мужики из геологоразведки. Они давеча что-то сильно отметили и были не в духе, к тому же заплутали чуток. Вот видят, у берёзы парень в синей водолазке стоит. Начальник из окна выглядывает: «Как на Мортку проехать?» А парень: «Повесели меня — скажу». Тут начальник как заверещит: «Сопляк, сейчас уши надеру!». И другие тоже ему вторят, чуть из машины с кулаками не вылезают. Только один, самый молодой, пытается товарищей унять: «Угомонитесь, он ведь вам ничего не сделал». В общем, ничего им парень не подсказал. Поехали дальше и вместе с машиной утонули в болоте да так, что ни машину, ни их достать не смогли, до сих пор там лежат. Все удивлялись, как они вообще в это место забраться умудрились, там такие топи, УАЗ гораздо раньше должен был застрять. Только тот, который товарищей успокаивал, и выжил, когда машина тонуть стала, его будто невидимая сила из неё выбросила, а потом ноги сами до людей довели. Всю ночь по болоту проходил, но к нашему селу выбрался и всё рассказал. Опять же удивительно: из такого болота да ещё одному и без опыта, причём ночью вообще нереально выйти, а он вышел!Мы хозяина спросили:— Ну а ты сам с Городским встречался?— Я нет, но мой отец несколько раз, да и соседи его видели, вот и вы, по-моему, именно его повстречали.Утром пришли соседи, сказали, что около села нашли пайву, полную клюквы, не наша ли? Действительно, недалеко от села, рядом с ёлкой, перевязанной верёвочкой, стояла наша пайва, как мы вчера эту метку не увидели?Оставшиеся три недели пролетели незаметно, время уезжать, прощай, «Хитрый Север», до следующего сентября. Свою добычу закоптили, завялили, засолили, упаковали как следует. Часть оставили хозяину, старику зимой очень пригодится, но кое-что захватили с собой.Дизельный локомотив медленно тащил вагоны по старенькой железке. За окном унылый однообразный пейзаж, безлюдный болотистый лес. Владения Городского простирались на десятки километров, практически до самой Тавды. И все наши разговоры были о Городском. Почему он любит весёлые истории? Это он так сделал, что мы заблудились, или мы заблудились сами, а он просто нам помог? И геологов он убил или просто не предупредил об опасности? И на время войны почему он исчез? Может, ушёл воевать с мистическими сущностями врага? Или просто понимал, что война, людям не до него, вот и не мешался? А самое главное, Городской здесь жил до появления людей. Или вслед за людьми сюда притащился? И ещё. Что за явление этот Городской — не похож ни на лешего, ни на водяного, ни на домового, но личность очень мистическая! В любом случае большое ему спасибо, что не дал в этой болотине утонуть, а нам в следующий раз надо быть еще более осторожными, ведь он не пожарная команда и по первому зову вряд ли прибежит.После Тавды резко началась цивилизация, за окошком замелькали деревни, посёлки, шоссейные дороги, и наш разговор незаметно перешёл к обсуждению обыденных проблем жителей мегаполиса.

Ключевые слова: Лес глушь незнакомец нечисть река болото

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