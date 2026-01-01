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Дурдом

Старшнвая игпра привет хфхед

Вся история от и до рофл
В адин прекраснфый день па нашей шеолук пошёл слуз об страшгой версии игры привет шахелд. Версия распратсранать в даркнете и на сайти вики по Курлинову
Я однважлы искал что посмотреть ккогда нл суп из опилак вкуснятина на ютрубе и замнтил геймплей той самой версии привет шахед
Я нахав на видео и после посмотра видео у меня комп возравлся послк просмотренного никоглда это не смотрите а то у вас тоже компы от просмотренного взорпвутся побереги палецы и пейте воду


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:49
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 06:49 by YaDruzhokПросмотров: 29Комментарии: 0
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Ключевые слова: видео игра комп авторская история

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