Старшнвая игпра привет хфхедВся история от и до рофл
В адин прекраснфый день па нашей шеолук пошёл слуз об страшгой версии игры привет шахелд. Версия распратсранать в даркнете и на сайти вики по Курлинову
Я однважлы искал что посмотреть ккогда нл суп из опилак вкуснятина на ютрубе и замнтил геймплей той самой версии привет шахед
Я нахав на видео и после посмотра видео у меня комп возравлся послк просмотренного никоглда это не смотрите а то у вас тоже компы от просмотренного взорпвутся побереги палецы и пейте воду
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:49
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Сегодня, 06:49 by YaDruzhokПросмотров: 29Комментарии: 0
Ключевые слова: видео игра комп авторская история