Старшнвая игпра привет хфхед

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:49

Причина: Стилистика автора сохранена

YaDruzhok Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:49 by

Вся история от и до рофлВ адин прекраснфый день па нашей шеолук пошёл слуз об страшгой версии игры привет шахелд. Версия распратсранать в даркнете и на сайти вики по КурлиновуЯ однважлы искал что посмотреть ккогда нл суп из опилак вкуснятина на ютрубе и замнтил геймплей той самой версии привет шахедЯ нахав на видео и после посмотра видео у меня комп возравлся послк просмотренного никоглда это не смотрите а то у вас тоже компы от просмотренного взорпвутся побереги палецы и пейте воду

Ключевые слова: видео игра комп авторская история

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