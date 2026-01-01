Настолько необычный сон, что запомнился надолго....

Бывают сны, которые очень напоминают не сны, а реальность, только другую... Куда ты временно проваливаешься в процессе сна...Вспоминается. Большой кабинет, напоминающий что-то научно-медицинское. Светлый, просторный, непонятные приборы на полочках, столах вдоль стен. Очень улыбчивый крупный мужчина в белом халате, болтающий без умолку. Чувствуется, что он очень меня боится, хоть и крупнее, и старается это не показывать и расслабить меня своей болтовней. Я стою рядом с ним и смотрю, что он делает.Он берет что-то похожее на флешку (толстую небольшую карточку) и со словами "Сейчас мы загрузим в память вашего отца" склоняется над прибором размером с микроволновку.В стороне молча, почти фоном, стоит худощавая спортивная женщина с серьезным взглядом в черном комбинезоне, видно, что из спецподразделения какого-то.После этих слов молча стоящая женщина бросается на меня, держа в руке маленький компактный шприц, и пытается уколоть меня во внутренний угол моего глаза. Я с недоумением и улыбкой перехватываю ее за руки, за запястья, и сильно удивляюсь ее силе. Тому, что она даже может немного мне сопротивляться. Мне очень смешно. Почему то у меня было ощущение что я очень сильный, с самого начала, поэтому и удивился..."Доктор" или кто он там выпрямляется, смотрит на меня понимающим взглядом и заявляет : "Ну Вы же Сами понимаете, что укол все равно придется Вам сделать"После этого я отпускаю , удерживаемые мной запястья этой женщины, возможно биоробота (странное поведение, постоянный немигающий взгляд на меня и полная неподвижность во время общения с доктором плюс нечеловеческая ее сила)Получаю укол в уголок глаза и мирно просыпаюсь на кровати... Вернули....

Ключевые слова: сон биоробот больница

