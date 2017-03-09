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thegrifter.avi

Видеоролик залит пользователем Ripper Roo. На канале всего одно видео, а именно thegrifter.avi. Под видеороликом идет его описание на английском: "Warning: audiovisual patterns shown in the video affect your subconsciousness. It may cause anxiety disorders and/or long-term depression. Watch at your own risk". Описание ничем не примечательное, в переводе на русский обозначает предупреждение о том, что аудиовизуальные образцы, показанные на видео, влияют на подсознание. Это может вызвать тревожные расстройства или длительную депрессию. Просмотр на свой страх и риск.


Само же видео странноватое. Возможно, звук есть, но я точно не знаю, так как у меня звука нет.


А сейчас разберу видеоролик подробнее.
0:01-0:06 - сидит женщина, вроде бы в гриме, ибо лицо не очень красивое. В конце кадра, примерно на пятой секунде, женщина вздыхает. Хочу добавить, что на видео (именно в начале) будто стоят две тени;
0:10 - мужчина в шляпе стоит с каким-то прибором. Кажется, что это кадр с какого-то фильма;
0:11-0:16 - чёрный экран с эффектами;
0:17-0:20 - показывают улыбающуюся женщину, которая щупает свое лицо;
0:21-0:26 - видны буквы (может, шифр, а может, просто буквы, которые ничего не значат), а на двадцать третьей секунде снова появляется та самая женщина, которая щупает своё лицо;
0:27-0:36 - бело-голубой экран с эффектами. Также есть мелькающие изображения (25-й кадр);
0:37-0:40 - быстро мелькающие изображения;
0:41-0:44 - видна кровать;
0:45-0:50 - виден человек, он, похоже, испугался. Также виден еще человек (его в кадре нет, только рука);
0:51-1:05 - показывают красное лицо;
1:06-1:10 - тот же предмет. Его "экран" покрылся белым цветом;
1:11-1:14 - какая-то пыльца на черном фоне;
1:15-1:18 - формируется квадрат из красных полос;
1:20-1:23 - зелёный фон;
1:24-1:30 - виден какой-то предмет, возможно, игрушка;
1:32 - белые точки;
1:33-1:45 - чёрный экран;
1:47-1:49 - видна женщина, которая была в самом начале видео;
1:50-1:54 - в помехах, разных эффектах видеоролика, можно увидеть ту женщину, которая уже на стуле. Рядом мужчина;
1:55-1:58 - видны буквы;
1:59-2:03 - появилось существо, у которого черный квадрат вместо головы;
2:04-2:05 - красное что-то, но на кровь не похоже;
2:06-2:11 - видна снова женщина, которая была в начале ролика, она отображается на чёрном фоне;
2:12-2:25 - снова женщина на стуле;
2:26-2:30 - опять та же самая женщина;
2:31-2:32 - виден рисунок: ночь, море и пляж. Похоже, там отдыхали;
2:33-2:34 - снова женщина на стуле;
2:35-2:38 - видно окно с решётками и там мелькающие изображения: цифры или что-то типа того;
2:39-2:48 - виден цветок с разным фоном;
2:49-2:52 - не совсем понятно, что это. Будто окровавленные руки, соединенные вместе;
2:52-2:54 - изображения быстро мелькают, сложно разобрать, похоже на руки;
2:55-3:06 - какое-то непонятное изображение;
3:07-3:10 - какой-то предмет;
3:11-3:14 - черный фон;
3:15-3:17 - в кадре какое-то чучело животного;
3:18-3:36 - без комментариев;
3:38-3:41 - в кадре видно что-то, как будто оно летает;
3:43-3:46 - то же, что и в предыдущем кадре;
3:47-4:06 - существо с щупальцами;
4:07-4:15 - женщина;
4:17 - красная черточка;
4:18-4:28 - морда какого-то существа, как будто игрушечная корова;
4:30-5:03 - дерево, которое медленно разрастается, а потом что-то выпускает. Похоже на пыльцу;
5:04-5:11 - черный экран;

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:43
Сегодня, 00:42 by FourStorПросмотров: 430Комментарии: 8
+8

Ключевые слова: Мрачное видео жуткий ролик женщина дерево психоделика

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Комментарии

#1 написал: FourStor
Сегодня, 00:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 24
"Само же видео странноватое. Возможно, звук есть, но я точно не знаю, так как у меня звука нет." Имеется ввиду что наушники у меня сломались. И не знаю есть звук в видео, или нет.
Зарегистрирован: 9.03.2017
#2 написал: ТурбоХОЙ
Сегодня, 00:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (45|-4)
Публикаций: 17
Комментариев: 879
Ну вот, уже лучше. Видно, что постарался на этот раз, хотя описание кое-где хромает. В целом неплохо, + даже можно поставить. Что касательно видео, оно, ну скажем, среднего качества
Зарегистрирован: 1.04.2014
  
#3 написал: FourStor
Сегодня, 00:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 24
Цитата: ТурбоХОЙ
Ну вот, уже лучше. Видно, что постарался на этот раз, хотя описание кое-где хромает. В целом неплохо, + даже можно поставить. Что касательно видео, оно, ну скажем, среднего качества


ок, спасибо.
Зарегистрирован: 9.03.2017
#4 написал: ТурбоХОЙ
Сегодня, 00:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (45|-4)
Публикаций: 17
Комментариев: 879
Цитата: FourStor
"Само же видео странноватое. Возможно, звук есть, но я точно не знаю, так как у меня звука нет." Имеется ввиду что наушники у меня сломались. И не знаю есть звук в видео, или нет.

Звук есть. Типичная "жуткая" мелодия, которые можно найти на различных музыкальных сайтах, пользуясь тегами "creepy", "scary" и т.д.
Зарегистрирован: 1.04.2014
  
#5 написал: FourStor
Сегодня, 00:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 24
Цитата: ТурбоХОЙ
Цитата: FourStor
"Само же видео странноватое. Возможно, звук есть, но я точно не знаю, так как у меня звука нет." Имеется ввиду что наушники у меня сломались. И не знаю есть звук в видео, или нет.

Звук есть. Типичная "жуткая" мелодия, которые можно найти на различных музыкальных сайтах, пользуясь тегами "creepy", "scary" и т.д.


Спасибо за инфо, просто как я и говорил наушники сломались 2 дня назад.) И поэтому если я дальше буду опубликовывать СФ, (если найду что-то) то звука я пока не услышу)
Зарегистрирован: 9.03.2017
#6 написал: Япона Мать
Сегодня, 09:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 51
После описания расхотелось смотреть... Описание впечатлило.Плюс.
Зарегистрирован: 24.07.2016
#7 написал: Fair_Fair
Сегодня, 10:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 365
Обычное видеонарезка со страшными кадрами. Напоминает видео из разряда " попробуй не закричать от страха " и т.д и т.п. Как эффект, со мной ничего такого не произошло после видео, возможно из-за того, что я смотрел его не на полной громкости, не в 2 часа ночи и тому подобное, но какое странное чувство тревожности во время его просмотра меня не покидало. За детальный обзор видео плюс автору, но сам видос, как можно сказать - ни о чем.
Зарегистрирован: 8.03.2014
 
#8 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 10:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (107|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 94
Цитата: Япона Мать
После описания расхотелось смотреть... Описание впечатлило.Плюс.


Вот действительно, что впечатлило, так это описание. Даже в большей степени, чем само видео. То, что заметила я - большое количество помех, создающие неприятные образы. В конкретных картинках особо ничего жуткого нет, жутких сцен тоже нет. Ну, и, конечно же, все это дело сопровождается жутковатой музыкальной подложечкой :) Любопытство одержало верх, но пока никаких тревожных и депрессивных расстройств не наблюдаю ))

Спасибо за ролик :)
Зарегистрирован: 4.08.2015
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