Видеоролик залит пользователем Ripper Roo. На канале всего одно видео, а именно thegrifter.avi. Под видеороликом идет его описание на английском: "Warning: audiovisual patterns shown in the video affect your subconsciousness. It may cause anxiety disorders and/or long-term depression. Watch at your own risk". Описание ничем не примечательное, в переводе на русский обозначает предупреждение о том, что аудиовизуальные образцы, показанные на видео, влияют на подсознание. Это может вызвать тревожные расстройства или длительную депрессию. Просмотр на свой страх и риск.Само же видео странноватое. Возможно, звук есть, но я точно не знаю, так как у меня звука нет.А сейчас разберу видеоролик подробнее.0:01-0:06 - сидит женщина, вроде бы в гриме, ибо лицо не очень красивое. В конце кадра, примерно на пятой секунде, женщина вздыхает. Хочу добавить, что на видео (именно в начале) будто стоят две тени;0:10 - мужчина в шляпе стоит с каким-то прибором. Кажется, что это кадр с какого-то фильма;0:11-0:16 - чёрный экран с эффектами;0:17-0:20 - показывают улыбающуюся женщину, которая щупает свое лицо;0:21-0:26 - видны буквы (может, шифр, а может, просто буквы, которые ничего не значат), а на двадцать третьей секунде снова появляется та самая женщина, которая щупает своё лицо;0:27-0:36 - бело-голубой экран с эффектами. Также есть мелькающие изображения (25-й кадр);0:37-0:40 - быстро мелькающие изображения;0:41-0:44 - видна кровать;0:45-0:50 - виден человек, он, похоже, испугался. Также виден еще человек (его в кадре нет, только рука);0:51-1:05 - показывают красное лицо;1:06-1:10 - тот же предмет. Его "экран" покрылся белым цветом;1:11-1:14 - какая-то пыльца на черном фоне;1:15-1:18 - формируется квадрат из красных полос;1:20-1:23 - зелёный фон;1:24-1:30 - виден какой-то предмет, возможно, игрушка;1:32 - белые точки;1:33-1:45 - чёрный экран;1:47-1:49 - видна женщина, которая была в самом начале видео;1:50-1:54 - в помехах, разных эффектах видеоролика, можно увидеть ту женщину, которая уже на стуле. Рядом мужчина;1:55-1:58 - видны буквы;1:59-2:03 - появилось существо, у которого черный квадрат вместо головы;2:04-2:05 - красное что-то, но на кровь не похоже;2:06-2:11 - видна снова женщина, которая была в начале ролика, она отображается на чёрном фоне;2:12-2:25 - снова женщина на стуле;2:26-2:30 - опять та же самая женщина;2:31-2:32 - виден рисунок: ночь, море и пляж. Похоже, там отдыхали;2:33-2:34 - снова женщина на стуле;2:35-2:38 - видно окно с решётками и там мелькающие изображения: цифры или что-то типа того;2:39-2:48 - виден цветок с разным фоном;2:49-2:52 - не совсем понятно, что это. Будто окровавленные руки, соединенные вместе;2:52-2:54 - изображения быстро мелькают, сложно разобрать, похоже на руки;2:55-3:06 - какое-то непонятное изображение;3:07-3:10 - какой-то предмет;3:11-3:14 - черный фон;3:15-3:17 - в кадре какое-то чучело животного;3:18-3:36 - без комментариев;3:38-3:41 - в кадре видно что-то, как будто оно летает;3:43-3:46 - то же, что и в предыдущем кадре;3:47-4:06 - существо с щупальцами;4:07-4:15 - женщина;4:17 - красная черточка;4:18-4:28 - морда какого-то существа, как будто игрушечная корова;4:30-5:03 - дерево, которое медленно разрастается, а потом что-то выпускает. Похоже на пыльцу;5:04-5:11 - черный экран;

