Предупреждение

Новость отредактировал Estellan - 27-08-2022, 20:01

Причина: Изменен раздел.

Mimoranenubit Просмотров: 139 Комментарии: 0 +2 27-08-2022, 20:01 by

Произошла одна ситуации со мной на днях,мы семьей остались ночевать у моей сестры.Время было за полночь,дети давно спали,муж отдыхал в соседней комнате ,а мы с Аней (имя сестры изменено) сидели болтали в зале . Она ненадолго отошла в ванную комнату,а я в свою очередь осталась сидеть на диване и читала новости в соц.сетях. В комнате я находилась одна . Сначала я услышала скрип,оторвавшись от телефона ,я увидела,что открылась тяжёлая дверь шкафа. Походила «кругами» у двери ,закрыла,открыла. Не пойму,стоит не под наклоном,что бы открыть,нужно приложить усилия ,как он открылся сам? В комнату зашла Аня,я задала ей вопрос,не открывался ли этот шкаф ранее сам по себе . Нет,им вообще уже давно никто не пользуется,всё руки не доходят выкинуть,как бабушки не стало,так он и стоит без дела ,только место занимает. Естественно я объяснила цель заданного вопроса и предположила,раз шкаф бабушкин,может она о чем-то хочет нас предупредить?(Да,я не нашла никакого логического объяснения,как он открылся сам,если в комнате кроме меня никого не было,а сам фиг откроется) С момента как бабуля умерла ,она и не снилась никому,не приходила,всё было тихо и спокойно.Прошло пару недель,мне звонит Аня и просит выйти во двор. Она мне рассказала,что дедушку увезли в реанимацию с инфарктом,состояние крайне тяжелое. Я поддержала её как могла и мы разошлись,а спустя неделю ,сестра мне сообщила что дед умер. Может всё это совпадение ,а может и правда существует что-то потусторонне или другая жизнь после смерти,остается только гадать,но мы остановились на версии,что бабушка всё-таки дала знак.

Ключевые слова: Шкаф бабушка знак авторская история

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