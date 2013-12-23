Вор и мистика

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:34

Timber Bird Просмотров: 94 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 05:34 by

Рад, что заглянули почитать мою историю. В ней вы узнаете о необъяснимой мистике, которой по сей день нет научно подтверждённого объяснения. Лишь частые догадки, вводящие людей в шок!Где-то на наших просторах жил вор - ловкий и быстрый в своём деле. Особенно хорошо умел этот вор что-либо отдирать: вооружившись своим ни разу не гнувшимся ломом, он мог мгновенно отодрать, отковырять, отклеить, отлепить множество нужных и ненужных ему вещей. Смело можно сказать, что его талант достоин книги рекордов Гиннесса, но так как этот вор являлся вором, он не мог заявлять о себе на таком официальном уровне, чему порою расстраивался.Однажды вор этот услышал из своих воровских источников, что в неком городе N' на главной площади положили новую плитку. А что главное: говорилось, что вся эта плитка в сумме стоит десять миллионов рублей. ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ! В цифрах же это больше шести нолей, что значит - знал вор - объект весомый и потому за это дело браться нужно.Приехав в город N', он первым делом побежал на главную площадь, посмотреть на чудо-плитку. Она же оказалась совершенно обычной: красивой, конечно, однако ни золотой, ни серебряной, ни медной, ни узорчатой, ни с подписью известных людей - словом, далеко не Фаберже от мира плиток. Это достаточно насторожило вора, потому он начал исследовать плитку, гуляя по площади. Он даже нарочно "спотыкался" и падал раз семь, чтобы изучить её вблизи; набил шишку, но предпочёл думать, что это стоило того. В итоге, пройдя всю площадь вдоль и поперёк, он заключил, что плитки посчётно примерно очень много, и её сумма вполне может стоить все заявленные десять миллионов. Вор решился.Дождавшись самого безлюдного периода в городе и раздобыв сверхпрочный и тянущийся мешок, вор начал свой наизловещий план. В этот момент ему как раз и понадобилась его способность отдирания (не без своего ни разу не гнувшегося лома, конечно). Сначала работа шла медленно, но вскоре он приноровился и начал снимать по две, три, десять плиток в секунду! Как только он снимал плитку, сразу рефлекторно клал её в мешок. И таким темпом он, на удивление себе, очистил площадь за мизерное время, устремляясь на автомате дальше, снимая уже тротуар на улицах вне площади. Так он, если не пулей, то точно стрелой, сдирая своим ни разу не гнувшимся ломом всё на своём пути и попутно таща мешок с плиткой (и уже не только ей), покинул город N’ и скрылся в лесу. Спрятал мешок с плиткой в свой лесной тайник и повалился мёртвым сном.Проснулся вор уже поздним утром. Благо, никто не пришёл по его следам. Он убежал из тех мест, но лишь переждать. Расследование по пропаже плитки хоть и вели, продолжалось оно недолго, а тайник вора так и не нашли. Возвращался с ним его знакомый перекупщик, который замечательно разбирался в плитках, и вор ему очень доверял.Вор был очень рад – сейчас он разбогатеет, ибо перекупщик имел и такую крупную сумму, которая заявлялась о плитке. Вот уже они пришли к тайнику. Вот уже перекупщик увидел чудо-плитку, вот анализирует. И наконец выдал вору… самые неожиданные для него слова:- За десять тысяч всё возьму, не больше. Дешёвая она сильно.Вору казалось, что его обманули – либо слухи, либо перекупщик. Сначала он проверил свои воровские источники, но там всё было чисто – информация взята прямиком из департамента градостроения города N’. Тогда он поспорил с перекупщиком, но тот подтвердил свои слова многочисленными доказательствами производства и котирования этой плитки. На правде действительно выходило лишь десять тысяч, но куда же пропали недостающие миллионы?И тут вор кое-что понял…Понял, что это необъяснимая мистика! Иначе как объяснить, что дешёвая плитка, которую положить на площади, стоит тысяч пятьдесят, по документам стоила ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ? Кто или что забрало остальные деньги? Почему такие пропажи допускают в департаменте? Чистая мистика!Что же случилось дальше? Вору пришлось продать имеющуюся плитку за десять тысяч – зря, что ли, такой работе пропадать? Получив хоть какие-то деньги, вор покинул эти места - ибо слишком уж испугала его такая мистика - и вообще решил завязать с криминалом, устроившись на работу в цирк. Его номер быстрого отдирания черепицы нравился публике, особенно в труппе с клоунами. И однажды его внесли в книгу рекордов Гиннесса как самого быстрого отдирателя, чему он был неимоверно рад.Как-то он вместе с цирком был проездом в городе N’. Гуляя по главной площади, он случайно споткнулся и упал прямо лицом на плитку. Помимо боли он почувствовал ещё и шок, ибо знакомой ему показалась та плитка – плитка, что когда-то он отдирал в погоне за якобы большой наживой! Содрогнувшись, бывший вор встал и пошёл прочь с площади. Он больше не хотел вспоминать об этой мистике.

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