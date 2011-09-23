Ангел всенародного похмелья

Летяга Просмотров: 19 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 00:30 by

Уже прошло Седьмое Ноября,Утихли звуки шумного веселья.Но кто-то движется кругами, все вокруг там ,где стою я;Должно быть, ангел всенародного похмелья.Крыла висят, как мокрые усы,И веет чем-то кисло и тоскливо.Но громко бьют на главной башне позолоченные часы,И граждане страны желают пива.Бывает так, что нечего сказать,Действительность бескрыла и помята.И невозможно сделать шаг, или хотя бы просто встать,И все мы беззащитны, как котята;И рвется враг подсыпать в водку яд,Разрушить нам застолье и постелье.Но кто-то вьется над страной, благословляя всех подряд -Хранит нас ангел всенародного похмелья.Автор: Борис Гребенщиков.

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