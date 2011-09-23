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Стихи

Ангел всенародного похмелья

Уже прошло Седьмое Ноября,
Утихли звуки шумного веселья.
Но кто-то движется кругами, все вокруг там ,где стою я;
Должно быть, ангел всенародного похмелья.

Крыла висят, как мокрые усы,
И веет чем-то кисло и тоскливо.
Но громко бьют на главной башне позолоченные часы,
И граждане страны желают пива.

Бывает так, что нечего сказать,
Действительность бескрыла и помята.
И невозможно сделать шаг, или хотя бы просто встать,
И все мы беззащитны, как котята;

И рвется враг подсыпать в водку яд,
Разрушить нам застолье и постелье.
Но кто-то вьется над страной, благословляя всех подряд -
Хранит нас ангел всенародного похмелья.

Автор: Борис Гребенщиков.
Источник.
Сегодня, 00:30 by ЛетягаПросмотров: 19Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: 7 нояября ангел действительность

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 01:12
+2
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2045|0)
Публикаций: 334
Комментариев: 6 547
Стих прям в настроение и в тему . Б.Г бесподобен!
Спасибо моя хорошая blush
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 01:23
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (138|0)
Публикаций: 149
Комментариев: 997
Похмелье, штука тонкая Петруха! stuck_out_tongue_winking_eye +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
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