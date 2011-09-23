Ангел всенародного похмельяУже прошло Седьмое Ноября,
Утихли звуки шумного веселья.
Но кто-то движется кругами, все вокруг там ,где стою я;
Должно быть, ангел всенародного похмелья.
Крыла висят, как мокрые усы,
И веет чем-то кисло и тоскливо.
Но громко бьют на главной башне позолоченные часы,
И граждане страны желают пива.
Бывает так, что нечего сказать,
Действительность бескрыла и помята.
И невозможно сделать шаг, или хотя бы просто встать,
И все мы беззащитны, как котята;
И рвется враг подсыпать в водку яд,
Разрушить нам застолье и постелье.
Но кто-то вьется над страной, благословляя всех подряд -
Хранит нас ангел всенародного похмелья.
Автор: Борис Гребенщиков.
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Сегодня, 00:30 by ЛетягаПросмотров: 19Комментарии: 2
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