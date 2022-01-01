Назарий Идиров

Таблеточка Просмотров: 90 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:29 by

Это всё произашло в 27.09.2021 году. Высокий, стройный, светленький, симпатичный, шестнадцатилетний парень в сиреневом худи вошёл в кабинет полицейского.—Ну что, присаживайтесь.— Сказал блондинистый тридцателетний мужчина в тёмно-сером костюме с галстуком и в очках, смотря в экран персонального компьютера, и тыкая мышью.У парня, его звали Назар, веднилось на аккуратном лице его отчаяния, а его спокойный и грустный голос немного был странным как будто что-то страшное увидел.— В моём доме что-то не так..—сказал Назар, не договорив свою проблему зачем он обратился в полицию, тот его перебил.—Для начала представьтесь, чтобы мне знать как вас называть, я Павел —Проговорил мужчина.— Я с мамой не давно переехали сюда в Саратов, живём где-то уже два месяца. — Говорит Назар — Меня зовут Назарий Идиров, мне шестнадцать лет, я единственный ребенок в семье и у меня есть мать Оксана, она работает в магазине с утра до позднего вечера, а отца с рождения не видил. — Начал рассказывать всю свою историю. — Дело в квартире, я раньше просто этого не замечал...но это всё переходит за рамками, почти каждую ночь когда я уже в кровати лежу, слышу за дверью в подъезде посторонний звук как будто дверь в квартиру кто-то открывает с наружи, после этого слышу лёгкие шаги по всей квартире...а мама в это время была дома и спала.— Назар через секунду затих, после оглянулся по сторонам и посмотрел на мужчину продолжая. — Это не сон, явно кто-то пробирается ко мне в квартиру поздно ночью, очень нужна ваша помощь.Мужчина перевел взгляд на парня, кивнул и через секунду спросил серьезно. — А что же вы Назарий раньше в полицию не обратились? По вашей квартире ходят а вы про игнорировали и решили только сейчас обратится, а что так? Могли бы и вообще прийти через год, гениально.Назар обиделся после этих слов но не подал виду тяжело вздохнув смотря в пол.— Не вздыхайте, а мама об этом знает?— Спросил Павел. Парень на вопрос только еле шёпотом ответил. —Нет.. .—Дело плохо, хорошо, помогу с ситуацией, только вот, мне нужно поговорить с вашей мамой об этом.—Эмм.. она возвращается с работы в десять часов ночи, мне кажется что она не слышит посторонние звуки, она так устает что сразу засыпает и её так просто не разбудить, так что вот..она не расскажет то что рассказал я, простите..Павел ехидно улыбнулся поправив себе очки.— Коль не придумываете? Много шалунишек ко мне обращались, лишь бы с ними время провёл, в итоге с ними ничего такого не было, просто скучно им, тем более они придумывали всякую фигню по хуже чем вы.— Это не выдумки поверьте уж.—И так, ночью я буду сидеть в обычной легковой машине около вашего дома, по наблюдаю за происходящем и за подозрительными людьми которые будут поздно приходить в подъезд, если что, зайду к вам, давайте адрес и номер телефона.—Спасибо, Тургенева сорок четыре, квартира первая.—Вот и славно голубчик.После разговора наедине с полицейским, парень шёл домой не спеша. На улице было пасмурно, всё как обычно в Саратове, много машин ездят по городу и прохожих, Назару было не по себе, ему ничего не давало быть не странным, хоть ему ничего не угрожает на улице. По дороге парень позвонил маме.—Привет мам, не хотела бы ты чтобы я тебя подменил?— Неожиданно, с чего это вдруг?— заинтересовалась Оксана.—Да нет, ничего, а почему бы и нет? Кстати, а знала ли ты что в нашей квартире кто-то ходит? Я всё слышал.— Нуу.. нет, а кто к нам приходит? Хмм.. странно, меньше ужастиков смотреть надо, говорила же что, твои хорроры не к чему хорошему не приведут, и по этому ты решил меня подменить из за того что дома страшно одному сидеть? Да ты прям как пятилетний, иди домой наконец, домашние задания делай да пыль протери. — Возмутилась Оксанка.—... хорошо иду домой, может подменить а?— Подлизываеться.—Нет сын.— А жаль...—ляпнул Назар, отключил телефон и пошёл.Прибыв на место назначения, Назар снял обувь, после сразу принялся протирать пыль а потом решил заняться уроками. Ночь. Парень услышал что дверь кто-то открывает с наружи, он выключил телевизор, встал с кресла и на цыпочках быстренько взял с кухни большой нож в руки, спрятал его за спину, после попятился в коридор. Тишина. Не понятно почему же звуки прекратились когда Назарий собирался посмотреть в глазок кто же там но передумал, так как была гробовая тишина и парень собирался уходить списав на то, что ему просто послышалось, стоит повернуться и сделать пару шагов в гостиную, всё заново началась эта мерзость. Парень нахмурился, всё таки посмотрел в глазок и то что он увидел повергло его в шок, Назар от страха упал на пол дрожа как осиновый лист. Дверь снова начали открывать, парень не знал что предпринять, он от шока даже встать не мог. Назар на четвереньках пополз в ту комнату какая была ближе, для того чтобы спрятаться, он заполз в ванную комнату и заперся. Паренёк сидел в углу ванной комнаты начав креститься немного пошатываясь.—Эт-то что такое? Что это было?..— сказал Назар почти шёпотом заикаясь.Дверь выхода в подъезд медленно со скрипом открылась, у парня не было желания видеть, то что вошло внутрь. Он слышал как нечто расхаживает по квартире, Назарий чувствовал что его ищут, у него начали слезиться глаза. Через пару минут он взял в себя в руки глубоко вдохнув и посмотрел на нож в руке, надо же про нож забыть и уползти. " Кто бы тут не был, он уйдет...надеюсь что уйдет или же придется его выгнать самим, получится ли это у меня?! " подумал парень. Подождав минуту, он встал с пола и тихо открыл дверь, Назар держал крепко нож перед носом. Сразу по всей квартире свет погас, тот вздрогнул, после с опаской направился в гостиную, но там ничего не было. Назар проверил свою комнату, там тоже ничего, после кухню и там пусто.— Назар! Почему дверь открыта?— Неожиданно с работы вернулась мама.— А почему свет выключен?— Не понимая спросила она.Услышав голос мамы, парень спрятал нож за спину и пришел к ней не подходя слишком близко.—Это точно ты? — Задал вопрос он.—Так, это что сейчас было? Ты свет выключил?— женщина сняла обувь и прошла в гостиную, и включила свет а сын попятился за ней.—Что? Это как? Как ты его включила раз свет сам погас?? Что тут происходит??.. хотя ладно, мам..я ужин разогрел, иди по ешь а я в кровать... — Назар вобще ничего не понимал что происходит, он не думая заперся в комнате будто бы ничего не произошло, Назар взял телефон с наушниками и лёг на кровать, после он воткнул наушники в уши, любимые песни ещё не кому не вредили. Назар даже не заметил что уснул, в помещении ничего не происходило путём, а Павел уже с вечера сидел в машине около дома Назара и ничего подозрительного не видел. Люди по ночам с улицы в подъезд не заходили помимо бомжей, которые выходили с подъезда а не в подъезд. Павел решил позвонить Назару и узнать как у него дела, он дозвонился со второй попытки.— Здравствуй Назарий, уже как с вечера в подъезд не кто не заходит, у вас там что? Люди целыми днями на улицу не выходят?— Спросил спокойно блондин.Парень с покойно лежал и не удивился звонку полицейского, он знал что если расскажет о призраке пожилого мужчины, то сразу Павел посоветует обратиться в психиатрическую лечебницу. Назар горел желанием всё высказать что не может так жить, его это сильно беспокоит и хочется чтобы как можно скорее это закончилось.— Большинство в этом доме живут пожилые люди, а они из редко на улице бывают, только на балкон выходят по дышать свежим воздухом... Павел, знаю что это вы посчитаете глупым, но я подозреваю что в квартире где живу я, кто-то давно или не давно умер...— Устало сказал Назар надеясь что тот даст совет какой-либо, а в глубине души парень знал что всё закончится плохо.—С чего это вы решили?— Спросил Павел.— Я не сошел с ума, я даже прямо сейчас чувствую на себе плохой взгляд хоть верите вы мне или нет, говорю же правду.—Ох...я так и знал что вы это скажите.— Вздохнул полицейский и продолжил.— Надо было тут не сидеть и не слушать ваши глупости, ладно уж, по сижу пока что до восьми часов утра.—Почему вы мне не верите?....—жалобно произнес Назар, после отклонил разговор по телефону и положил телефон на столик который стоял рядом с кроватью с выключенным светильником. Парень грустно повернулся на бок, после закрыл глаза, только зря это сделал, он снова услышал что тот самый призрак открывает дверь с наружи. Назар открыл глаза и призрак словно издиваясь прекратил свое дело, парень снова закрыл глаза, после опять началось. Назар встал с кровати, а его веки закрывались и закрывались.—Я больше так не могу...— пробормотал Назар шёпотом. Он пытался любым способом не спать, ему это с трудом получалось, парень начал бродить по всей квартире чтобы отвлечься от сна. Назар в окна заглядывал, то в спальню мамы заглянул, ему надо было хоть как то продержаться до утра. Из кухни парень взял большой нож, подложил его к горячей батареи, когда он достаточно нагрелся, Назар тихонечко начал отрезать себе верхние, а также нижнее веки. Ему нельзя было закрывать глаза, Назар не мог поступить иначе, он закончил своё дело под шесть часов утра. Глаза парня видели не так уж и размыто но было плачевно, когда он это делал, тихо плакал. Сиреневая толстовка парня впитала капли крови, в том числе и черные джинсы, Назар обрадовался как не когда, так как продержался хоть как-то, он слегка улыбнулся. Держа крепко нож в руках парень направился в коридор, одел кросовки, открыл дверь ключом который весел на стене на гвоздике около двери. " На конец-то я уйду с этой чёртовой квартиры...и как мне быть сейчас? Я не хочу перед мамой таким показываться.." подумал Назар. Он вышел на улицу и шел куда глаза глядят засунов нож в корман , пройдя через три улицы парень увидел недостроенное трехэтажное здание. С интересом парень стоял и долго разглядывал не достройку, на территории здания люди не крутились и вовсе духу человеческого не было, за то там ходила большая, черная, немецкая Овчарка которую не заметил Назар. Парень почувствовал что-то не то, у него были странные ощущения, он ударил себя по лицу так как всякая дурь лезла в его голову, то что лезло в голову не хотело покидать парня. Ощущение— это было жажда крови. Немецкая Овчарка без ошейника подбежала и накинулась на Назара, она его сильно кусала и лаяла не давая ему уйти, парень растерялся и оборонялся ладонями. Овчарка повалила Назара и вырвала ему полностью правую щеку с мясом и сделала один глубокий шрам на левой щеке который имел каждый Франкенштейн, если можно это так назвать. Назар вскрикнул от боли и после этого сообразил что у него в кармане большой нож, он его с трудом вытащил потому что собака не давала. Парень начал наносить ножевые удары куда попало по Овчарке, она начала скулеть словно поменялись ролями, теперь Назар не давал убежать собаке. Когда парень сделал больше двадцати ударов, Овчарка затихла. Парень встал на ноги и посмотрел на свой окровавленый нож весь в шоке, через минуту Назар захихикал, потом принялся расчленять труп собаки.—Что ты делаешь?..— Где-то через полтора часа парень услышал голос за спиной, это был десятилетний маленький мальчик в черной куртке стоявший за спиной Назара.—А ты что тут делаешь?— Спросил парень психическим голосом не оборачиваясь, сразу прекратив расчленять Овчарку.—Я тут в этой не достройке по был и только вышел...—Расстроено ответил мальчик.—А почему так рано на улице? Ты видел сколько времени сейчас?!— Психонул тот.—Не ругайся...моя мама вчера была пьяная и выгнала меня из дома, а я не знал куда идти и пришлось ночевать...—Мой бедный..—Парень медленно обернулся продолжая— Грустные не должны вобще жить.—Что ты такого говоришь?! И что с твоим лицом?!— испугался не на шутку ребенок, он закрыл свой рот ладонью. Назарий резко провел ножом по горлу мальчику, тот даже и не знал что это произойдет, убийца нагнулся над лежащим на земле ребенком счастливо улыбаясь произнес— Мамочка тебя даже искать не станет, так что закрой глазки.

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