Аксения

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:14

lg230984kia Просмотров: 628 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 13:14 by

У моей мамы есть подруга- тетя Марина (все имена изменены, потому как пишу без согласия). У нее три года назад погибла в аварии дочка, которой на тот момент едва исполнилось 20 лет. О том, какой это была трагедия для всей семьи, думаю говорить не стоит, тетя Марина в первые дни всех напротив подбадривала, выглядела спокойной, вспоминала только моменты из прошлого ее Ксении. Все оттого, что правда осознания еще не пришла. Потом, когда пришло осознание, тетя Марина пусть и на серьезнейших успокоительных препаратах, но начала потихонечку сходить с ума. Все еще совпало с тем, что у старшего сына после стольких лет бесплодного брака вдруг забеременела жена, да еще и девочкой. Тетя Марина твердо решила, что ее Ксения решила к ним вернуться. Сын с невесткой ей подыгрывали, потому как жалели маму. Родилась девочка и ее назвали Аксенией, всего одна буква отличала имя погибшей от новорожденной. Воспитанием внучки стала заниматься бабушка, она стала считать девочку своей дочерью и ревностно относилась к невестке. Все вокруг это считали очередным загоном. Я, кстати, видела эту малышку прошлым летом, действительно копия Ксении. И вот недавно мама моя говорит мне: "А ты давно внучку тети Марины видела?" "Да еще в прошлом году, - отвечаю, - а что?" "У нее такие черные взрослые пронизывающие глаза, как глянет на тебя, и сразу отвести взгляд хочется, и страшно становится. Такие взрослые, жгучие, не по годам, понимаешь. И правда, как Ксюша..." И это сказала мама, которая первой считала тетю Марину "ку-ку", которая атеист всю жизнь, хотя в ее жизни частенько происходит мистическое. Про переселение душ слышала немало, но столкнуться с этим настолько близко еще не доводилось.

Ключевые слова: Дочь душа тётя авторская история

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