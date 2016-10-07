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Истории из жизни

Аксения

У моей мамы есть подруга- тетя Марина (все имена изменены, потому как пишу без согласия). У нее три года назад погибла в аварии дочка, которой на тот момент едва исполнилось 20 лет. О том, какой это была трагедия для всей семьи, думаю говорить не стоит, тетя Марина в первые дни всех напротив подбадривала, выглядела спокойной, вспоминала только моменты из прошлого ее Ксении. Все оттого, что правда осознания еще не пришла. Потом, когда пришло осознание, тетя Марина пусть и на серьезнейших успокоительных препаратах, но начала потихонечку сходить с ума. Все еще совпало с тем, что у старшего сына после стольких лет бесплодного брака вдруг забеременела жена, да еще и девочкой. Тетя Марина твердо решила, что ее Ксения решила к ним вернуться. Сын с невесткой ей подыгрывали, потому как жалели маму. Родилась девочка и ее назвали Аксенией, всего одна буква отличала имя погибшей от новорожденной. Воспитанием внучки стала заниматься бабушка, она стала считать девочку своей дочерью и ревностно относилась к невестке. Все вокруг это считали очередным загоном. Я, кстати, видела эту малышку прошлым летом, действительно копия Ксении. И вот недавно мама моя говорит мне: "А ты давно внучку тети Марины видела?" "Да еще в прошлом году, - отвечаю, - а что?" "У нее такие черные взрослые пронизывающие глаза, как глянет на тебя, и сразу отвести взгляд хочется, и страшно становится. Такие взрослые, жгучие, не по годам, понимаешь. И правда, как Ксюша..." И это сказала мама, которая первой считала тетю Марину "ку-ку", которая атеист всю жизнь, хотя в ее жизни частенько происходит мистическое. Про переселение душ слышала немало, но столкнуться с этим настолько близко еще не доводилось.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:14
Сегодня, 13:14 by lg230984kiaПросмотров: 628Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Дочь душа тётя авторская история

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Сегодня, 15:40
0
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Комментариев: 558
Тут даже и сказать нечего. Можно понять мать. Но согласна со словом "загон".
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#2 написал: Моос
Сегодня, 15:57
+3
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Бедный ребенок! Прилепили насильно чью-то судьбу!
Зарегистрирован: 28.02.2019
#3 написал: Шонди
Сегодня, 16:06
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Комментариев: 307
Не вижу мистики в рождении ребенка, в точности похожего на свою тетю. Если бы девочка что-то помнила и рассказывала о жизни Ксении, можно было порассуждать о переселении душ, а так - нет.
Зарегистрирован: 10.07.2015
 
#4 написал: Глюпискатин
Сегодня, 16:19
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В русском приставка а- означает отрицание и, кажется, она греческого происхождения, как и имя Ксения)) похоже, родители остроумно объяснили тете Марине и всем остальным, что их дочка это неКсения буквально)))
Зарегистрирован: 27.01.2015
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:29
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Комментариев: 4 959
Цитата: Глюпискатин
дочка это неКсения буквально)

Аксения не знаю, а Аксиния это просто один из вариантов тех же Ксении и Оксаны
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: Глюпискатин
Сегодня, 16:59
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Репутация: (29|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 45
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Глюпискатин
дочка это неКсения буквально)

Аксения не знаю, а Аксиния это просто один из вариантов тех же Ксении и Оксаны

Насчёт того, какое из имён вариант какого, а какое самостоятельное, судить не берусь.
Просто вся история описывает связь новорожденной Аксении с погибшей Ксенией и потому имя Аксения для меня прозвучала как отгадка-каламбур. Вопрос: а не вернулась ли к нам погибшая Ксения в виде своей племянницы? Ответ: нет, это не Ксения, а совсем другой человек, ваш кэп
Зарегистрирован: 27.01.2015
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