Замуж за покойного

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:41

Kiria Просмотров: 162 Комментарии: 3 -1 Сегодня, 16:41 by

У Стаса была девушка, на которой он собирался жениться. Но накануне свадьбы он погиб. Ехал на мотоцикле и разбился.Марина каждый день ходила на его могилу, лила слезы. Никто не мог ее успокоить, вот так сильно она любила погибшего. Потом наша подруга увлеклась спиритическими сеансами. Вызывала, конечно, только душу возлюбленного. Сначала я и Светка тоже присутствовали на этих сеансах. Реально видели, как двигается блюдце, как душа Стаса отвечает на вопросы. Мы со Светкой думали, что Марина все это как-то хитро подстраивает, но потом убедились, что нет. Стало страшновато, и мы перестали участвовать в сеансах.А Марина и дальше общалась с покойным через блюдце. Она настолько была поглощена этим общением, что забросила учебу, на мальчишек-сверстников вообще не смотрела, поступать куда-то после школы не собиралась, подруг не заводила. Лишь я и Света иногда приходили к ней в гости. Спустя несколько лет, когда мы уже окончили школу, я случайно встретила Марину. Она была радостной. Сообщила, что Стас предложил ей выйти за него замуж.Моему удивлению не было предела. Как это возможно? Марина лишь улыбнулась и счастливая побежала домой. Прошло еще 5 лет, мы со Светой опять встретили Марину. Она рассказала, что счастлива со Стасом, что он ей дает дельные жизненные советы, во всем помогает. Мы стояли и слушали, раскрыв рты. Решили, что Марина точно с ума сошла.Потом, еще через 3 года, Марина переехала жить в столицу. Так ей посоветовал Стас. А перед этим она разбогатела, выиграв внушительную сумму в лотерею. Мы переписывались по электронной почте. Марина хвасталась, что ей необычайно везет буквально во всем. И это благодаря подсказкам покойного мужа.Мы со Светой, обсуждая ситуацию, подумали, а ведь и правда у Марины нет никакого образования, она совершенно не приспособлена к жизни, еще и родители у нее умерли рано. Она совсем одна, помочь некому. А живет богато, ни в чем не нуждается, имея собственный прибыльный бизнес, непонятно откуда взявшийся. Потом наша связь с Мариной оборвалась. Случайные общие знакомые говорят, вроде она уехала в Италию на ПМЖ.Автор: history.

Ключевые слова: Подруга сеанс блюдце

Другие, подобные истории: