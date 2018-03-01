Игрушечная обезьяна

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:16

Mr.Halloreef Просмотров: 59 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:13 by

Привели в комнату допроса, и посадили человека за стол. Через 6 минут приходит мужчина в халате и говорит двоим полицейским- Пожалуйста, снимите с него наручники.- Сэр вы уверены? Не думаю что это хорошая идея ведь он...- Я знаю о чём я думаю, снимите с него наручники.Не хоят полицейский снимает наручники с преступника.- Вы можете идти.- Сэр это не хорошая идея, оставлять вас с ним на едине.- У меня всё под контролям, вы можете идти снова в участок или куда вы собирались.- Мы не можем уйти оставляя вас одного тут.- Не волнуйтесь, тут рядом охрана, если что-то пойдёт не так, то я их вызову.Двое полицейских послушались и ушли.- Здравствуй Майкл,я доктор Том Ривз, я тебя буду лечить и узнавать о продвижении твоего здоровья.- Доктор я здесь нахожусь по ошибки.- Все так говорят Майкл, что они здесь по ошибке.- Я не сумасшедший, это действительно оно убила всех!- Майкл прошу успокойся.- Вы должны мне поверить!Майкл схватил доктора за халат и повторил эти слова снова.- Охрана помогите мне!Двое охранников прибежали и схватили Майкла- Тебе нужно успокоится МайклДоктор взял шприц с успокоительным и начинает вкалывать успокоительное Майклу- Что... вы... делайте...На следующий день.- Мда... я думал что ты будешь спокойным, я такой наивный. Так посмотрим...Доктор рассматривает папку с документами Майкла.- Ты был отличником в университете, у тебя была счастливое семья, девушка, а ты их убил.- Я не убивал их.- Хорошо Майкл если не ты то, кто их убил?- Это оно их убила.- Кто оно?.- Вы будите смеяться и не поверите.- Я не буду смеяться, я серьёзный человек.- Это было обезьяна.- У тебя была обезьяна?- Не настоящая, а игрушечная.- Их убила игрушечная обезьяна?- Да.- Понятно...Доктор записывает в свой журнал с документами, то что проговорил только что Майкл.- А может я расскажу вам как всё это произошло?- Как оно убила их?- И не только как оно убила их, но и как оно появилась.- Хорошо Майкл, я слушаю.Всё началось с того что у меня был День Рождения, на мой день рождения пришли бабушка с дедом, кузен, друзья и моя девушка Лили. Мама подарила мне новую куртку зимнюю, папа подарил боевой нож, бабушка с дедом решили последними подарить как они говорили, это подарок на десерт, Джон подарил новую маску для коллекции.- Вы коллекционер?- Да, а что?- Просто мне не говорили что вы были в маске, странно что вы не боялись убивать с открытым лицом.- Потому что я не убивал их! Можно я продолжу.- Да конечно, продолжайте.Джессика и Тед ничего не дарили просто поздравили меня, Лили подарила кулон в знак нашей любви, кузен протянул мне ключи и сказал- Ну кузен, радуйся, твоя мечта осуществилась и теперь у тебя есть машина.Я так был рад что чуть не расцеловал его, ну и наконец бабушка и дедом остались. Они всегда мне дарили игрушки, даже когда мне было 16, они продолжали дарить мне игрушки видели во мне маленького ребёнка. Хоть уже мне было 20 но все равно рад был их подаркам, и они подарили мне... его.- Игрушечную обезьяну?- Да его.- И где они его купили?- Откуда мне знать, я что расспрашиваю тех кто мне что-то дарят и говорю "А где вы купили это?".- Ладно понятно, продолжайте.Дальше доктор продолжал записывать в свой журнал и слушал меня.Эта обезьяна выглядела жутко, шерсть коричневого цвета, был одет в жёлтую жилетку и штаны в белую и красную полоску, мерзкая улыбка, держал звуковые тарелки и красные выпучивающие глаза, когда я его включил он начал бить тарелками была ещё кнопка на шее, нажав он начал сильнее выпучивать глаза и был противный скрип машины похожий на смех. После веселья все пошли и поехали по домам, это первый подарок от бабушки с дедом который мне не понравился и пугал, я его положил на стол где стоял торт, я пошел спать. Проснулся от какого-то шума, шума тарелок, посмотрел на часы было 3:56 включил свет, рассматриваю комнату и вижу, на моём компьютерном столе сидела та обезьяна смотревшая в мою сторону. Я подумал что это мой отец прикалывается ведь он тот ещё шутник, и не подавал виду и лёг спать. Утром мы с отцов завтракали и я спросил его- Пап зачем ты притащил в мою комнату обезьяну, тебе что не спалось и решил повеселится?- О чём ты?- Пап мне уже не 7 меня не напугать.- Я не брал твою обезьянку, может ты забыл?Я теперь думал что это мама поставила на тол обезьяну, наверное подумала что я забыл взять собой обезьяну, я встал и поехал на моей машине в универ. Вернувшись меня встретила мама, и вспомнив про обезьяну я спросил маму- Мам это ты поставила обезьяну на стол?- Нет, я не просыпалась, может это твой отец?Теперь были у меня мурашки, как это так не мама не папа что сама обезьяна пришла ко мне? Когда я собрался лечь на кровать я повернул голову в сторону стола и как всегда на меня пялилась. Взяв обезьяну я пошел в чердак и там его оставил, проснулся опять от звука тарелок мне было стрёмна, я включил лампу и увидел обезьяна сидящую на тумбочке с моей лампой включенной. Я встал бегом в комнату родителей, бужу отца он проснулся я с тревогой спрашиваю его- Пап это ты достал обезьяну из чердака.И мне в ответ говорит- Нет не брал.Я начал ему рассказывать на кухне, по лицу видно было что он серьёзен.- И что?- Он мне поверил.- Интересно.Он взял телефон и начал звонить деду и в коридоре говорил по телефону с дедом. Он уже говорил грубо и громко, аж проснулась мама, отец положил трубку и пошёл в мою комнату увидел его держащий в одной руке обезьяну а в другой лопату и сказал мне за ним идти. Мама была в панике спрашивала куда мы идем, я просто сказал ей- Не беспокойся мы скоро вернёмся.- И куда вы пошли?- Мы пошли в лес.Мы с отцом шли в глубь леса остановились и начал он копать.- Кидай эту обезьяну в яму.Я послушался и кинул в яму и отец начал закапывать его.- А что такое случилось с вашим отцом, что решил закопать игрушку?- Ему дед наверное сказал где нашел эту обезьяну, но сказал что всё расскажет завтра.- И откуда она?- Он не рассказал, потому что вот что потом произошло.Я снова проснулся от крика матери и побежал в комнату родителей, я был в ужасе у моей матери было перерезано горло а отец был проткнут лопатой, и увидел сидевшую на камоте обезьяну в грязи. Я закричал а обезьяна начала смеяться и выпучивать глаза, схватив обезьяну побежал к камину зажёг огонь и кинул обезьяну в огонь. Я думал что мне делать, звонить в полицию не мог подумали что это я их убил, и решил поехать к Лили. Приехав к Лили я громко стучал в дверь, она открыла дверь, с начало она обрадовалась моему приезду, но потом уже было беспокойное лицо- Майкл что с тобой?- Можно я зайду?- Да конечно.Я забежал в дом Лили и начала снова спрашивать- Майкл что случилось?- Мои... мои родители... они убиты.Она было шокировано- Кто их убил?- Ты не поверишь мне, это был...Но не успев договорить, как мы с Лили услышали звук ударов звуковых тарелок.- Что за звук?Я схватил за руку Лили и сказал ей- Бежим!Мы побежали к моей машине, но шины машин были проткнуты, мы начали бежать дальше, добежали до леса, мы не настолько были глубоко в лесу можно сказать не были ещё совсем в лесу, Лили споткнулась об корни дерева и упала и крикнула мне- Майкл!Я побежал обратно к ней, но на меня упала дерева и я отключился. Я очнулся, рядом со мной лежал окровавленный нож, я не мог выбраться но я закричал от горя от того что моя девушка была мертва, лежала она в своей луже крови и на её теле сидела оно, та самая обезьяна от неё остался один эндоскелет, я крикнул ему- Почему! Почему я! За что их ты убил! Почему не меня убил!В ответ мне обезьяна начала смеяться и выпучивать сильно глаза. Повернув голову я увидел что остановилась полицейская машина, они увидели меня и труп Лили, я повернул голову обратно а обезьяна пропала. Меня вытащили из под дерево, к счастью ничего не переломал ничего, меня арестовали так как каким-то образом на ноже мои отпечатки, я говорил полиции их убила обезьяна игрушечная, но они мне не поверили.- Дальше вы знаете что было доктор.- Необычная история Майкл, жаль мне тех кто умер от твоих рук.- Я же вам рассказал что это не я их убил!- Майкл ты просто всё сваливаешь на игрушку, которая возможно и не было и ты всё выдумал. Просто признайся что ты всё это совершил.- Как вы смеете! Я такого не стал делать со своими родными!Майкл пытался выбраться из смертельной рубашке, но доктор Ривз позвал охрану и вколол Майклу успокоительное. Они принесли его в свою комнату, сняли смертельную рубашку и заперли его. Доктор Ривз собирался уходить домой, но он услышал крики Майкла со словами- Нет! Не подходи! Неееет! Доктор Ривз позвал охранника и побежали к двери комнаты, открыли дверь и был шок у Доктора Ривза и у охранника. Майкл был повешен своей простыней с одеялом, а под весящим Майклом сидела игрушечная обезьяна и она стучала тарелками.Автор: Mr.Halloreef.

Ключевые слова: Обезьяна День Рождения подарок авторская история

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