"Башня молний" и "Ад ждёт"

Собственно говоря, созданием артов (рисунков) я начал увлекаться во время самоизоляции из-за Ковид-19. И теперь, уважаемый читатель-зритель, перед тобой выносится на суд парочка моих рисунков в сопровождении текста из книг-первоисточников.: Джоан Кэтлин Роулинг / Joanne Kathleen Rowling: Гарри Поттер и Принц-полукровка / Harry Potter and the Half-Blood Prince: 2005Но в этот миг дверь башни опять резко распахнулась и на пороге её возник Снегг с волшебной палочкой в руке. Чёрные глаза его стремительно обежали всех, кто был здесь.— У нас тут заминка, Северус, — сказал грузный Амикус, и взгляд, и волшебная палочка которого были неотрывно наставлены на Дамблдора. — Мальчишка, видать, не способен...Однако имя Снегга произнес и другой голос, еле слышный.— Северус...Звук его ужаснул Гарри сильнее, чем всё пережитое им за нынешний вечер. Впервые в голосе Дамблдора прозвучала мольба.Снегг ничего не ответил, он сделал несколько шагов вперёд, оттолкнув с дороги Малфоя. Трое Пожирателей смерти безмолвно отступили назад. Даже оборотень выглядел испуганным.С мгновение Снегг вглядывался в Дамблдора, резкие черты его лица казались протравленными отвращением и ненавистью.— Северус... прошу тебя...Снегг, подняв палочку, направил её на Дамблдора.— Авада Кедавра!Струя зелёного пламени вырвалась из волшебной палочки Снегга и ударила Дамблдора прямо в середину груди. Гарри завопил от ужаса, но вопль этот с губ его так и не слетел. Онемевший и неподвижный, он вынужден был смотреть, как Дамблдора подбросило в воздух, на долю секунды старый волшебник завис под сверкающим черепом, а потом, как тряпичная кукла, медленно перевалился спиной через стену башни и исчез.: Стивен Эдвин Кинг / Stephen Edwin King: Институт / The Institute: 2019Миссис Сигсби, ничего не ответив, открыла дверь и окинула взглядом совершенно пустую комнату — ни картин, ни плакатов на стене, на кровати ничего, кроме голого матраса.Она повернулась и вопросительно посмотрела на Фреда.— Загляните в ванную... Я на всякий случай закрыл дверь.Миссис Сигсби открыла её и окаменела. Она многое повидала за время своего пребывания на посту главы Института, включая самоубийство одного из подопечных и попытку самоубийства двух других, но чтобы с жизнью покончил сотрудник?! Нет, это было что-то новенькое.Горничная (ошибиться она не могла, беря во внимание коричневую униформу) повесилась на лейке для душа, которая наверняка сломалась бы под тяжестью кого-нибудь потяжелее. Лицо покойницы почернело и распухло. На кафельной стене беспорядочными буквами было кое-как нацарапано последнее послание.— Это Морин, — тихо произнёс Фред. Он достал из заднего кармана рабочих брюк носовой платок и вытер им губы. — Морин Алворсон. Она…Миссис Сигсби очнулась из ледяного плена потрясения и оглянулась через плечо. Дверь в коридор была распахнута настежь.— Закрой её.— Она…— Закрой дверь!Он вышел, закрыв за собой дверь. Миссис Сигсби села на голый матрас и посмотрела на женщину, висевшую на душевой лейке. А потом – на послание, намалёванное на стене губной помадой. Открытый футлярчик валялся возле унитаза.АД ЖДЁТ. Я ВАС ТУТ ВСТРЕЧУ.Дорогой читатель и зритель! Если ты не знаком с творчеством Роулинг и Кинга - постарайся прочесть книги этих авторов... Не зря же Роулинг и Кинг - известные авторы литературных произведений в современную эпоху и своего рода "герои нашего времени".

