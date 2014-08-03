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Страшные Арты

"Башня молний" и "Ад ждёт"

Вступительная часть.

Собственно говоря, созданием артов (рисунков) я начал увлекаться во время самоизоляции из-за Ковид-19. И теперь, уважаемый читатель-зритель, перед тобой выносится на суд парочка моих рисунков в сопровождении текста из книг-первоисточников.

Автор: Джоан Кэтлин Роулинг / Joanne Kathleen Rowling
Книга: Гарри Поттер и Принц-полукровка / Harry Potter and the Half-Blood Prince
Год издания книги: 2005
Отрывок из книги:

Глава 27. БАШНЯ МОЛНИЙ.

Но в этот миг дверь башни опять резко распахнулась и на пороге её возник Снегг с волшебной палочкой в руке. Чёрные глаза его стремительно обежали всех, кто был здесь.

— У нас тут заминка, Северус, — сказал грузный Амикус, и взгляд, и волшебная палочка которого были неотрывно наставлены на Дамблдора. — Мальчишка, видать, не способен...

Однако имя Снегга произнес и другой голос, еле слышный.

— Северус...

Звук его ужаснул Гарри сильнее, чем всё пережитое им за нынешний вечер. Впервые в голосе Дамблдора прозвучала мольба.

Снегг ничего не ответил, он сделал несколько шагов вперёд, оттолкнув с дороги Малфоя. Трое Пожирателей смерти безмолвно отступили назад. Даже оборотень выглядел испуганным.

С мгновение Снегг вглядывался в Дамблдора, резкие черты его лица казались протравленными отвращением и ненавистью.

— Северус... прошу тебя...

Снегг, подняв палочку, направил её на Дамблдора.

— Авада Кедавра!

Струя зелёного пламени вырвалась из волшебной палочки Снегга и ударила Дамблдора прямо в середину груди. Гарри завопил от ужаса, но вопль этот с губ его так и не слетел. Онемевший и неподвижный, он вынужден был смотреть, как Дамблдора подбросило в воздух, на долю секунды старый волшебник завис под сверкающим черепом, а потом, как тряпичная кукла, медленно перевалился спиной через стену башни и исчез.

"Башня молний" и "Ад ждёт"


Рисунок 1. Смерть Дамблдора.

Автор: Стивен Эдвин Кинг / Stephen Edwin King
Книга: Институт / The Institute
Год издания книги: 2019
Отрывок из книги:

Глава 6. АД ЖДЁТ.

Миссис Сигсби, ничего не ответив, открыла дверь и окинула взглядом совершенно пустую комнату — ни картин, ни плакатов на стене, на кровати ничего, кроме голого матраса.

Она повернулась и вопросительно посмотрела на Фреда.

— Загляните в ванную... Я на всякий случай закрыл дверь.

Миссис Сигсби открыла её и окаменела. Она многое повидала за время своего пребывания на посту главы Института, включая самоубийство одного из подопечных и попытку самоубийства двух других, но чтобы с жизнью покончил сотрудник?! Нет, это было что-то новенькое.

Горничная (ошибиться она не могла, беря во внимание коричневую униформу) повесилась на лейке для душа, которая наверняка сломалась бы под тяжестью кого-нибудь потяжелее. Лицо покойницы почернело и распухло. На кафельной стене беспорядочными буквами было кое-как нацарапано последнее послание.

— Это Морин, — тихо произнёс Фред. Он достал из заднего кармана рабочих брюк носовой платок и вытер им губы. — Морин Алворсон. Она…

Миссис Сигсби очнулась из ледяного плена потрясения и оглянулась через плечо. Дверь в коридор была распахнута настежь.

— Закрой её.

— Она…

— Закрой дверь!

Он вышел, закрыв за собой дверь. Миссис Сигсби села на голый матрас и посмотрела на женщину, висевшую на душевой лейке. А потом – на послание, намалёванное на стене губной помадой. Открытый футлярчик валялся возле унитаза.

АД ЖДЁТ. Я ВАС ТУТ ВСТРЕЧУ.

"Башня молний" и "Ад ждёт"


Рисунок 2. Начало конца Института.

В качестве послесловия...
Дорогой читатель и зритель! Если ты не знаком с творчеством Роулинг и Кинга - постарайся прочесть книги этих авторов... Не зря же Роулинг и Кинг - известные авторы литературных произведений в современную эпоху и своего рода "герои нашего времени".


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:15
Сегодня, 05:15 by KervusПросмотров: 55Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Книги Стивен Кинг Дж.Роулинг арты по книгам авторский арт

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 05:44
0
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Комментариев: 9 162
За рисунки, выполненные самостоятельно - всегда только плюс!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
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