Перерождение Стивена Митчелла
Судьба этого человека поистине многогранна, настолько же, насколько и его талант и призвание художника. Проходя свой жизненный путь, он побывал во многих местах земного шара, испытал немало трудностей и искушений, тем не менее, все это лишь послужило тем цементирующим звеном его личности, каковым он является на сегодняшний день - известным и весьма авторитетным мастером темного и мистического искусства Стивеном Винсентом Митчеллом (Steven Vincent Mitchell).
Biker Biker
Pan's pipe
The Dealer
Стивен родился на Юго-Западе Англии, в славном городе Бристоле в 1963 году в семье рабочих и с самых малых лет выделялся среди своих сверстников своим рефлексивным поведением. Мир своих детских фантазий и увлечений часто заслонял ему реальный мир людей, он мог часами предаваться своему любимому рисованию карандашом или возне с мотоциклами в отцовской мастерской, мысленно разговаривать с воображаемыми людьми или умершими родственниками, видеть то, что не замечало его окружение. Будучи часто высмеиваем, он научился прятать свои мысли и фантазии от других.
White tea
The plague doctor
The ship
Впрочем, не все было так радужно в жизни Стивена. Как и многие творческие люди он не проходил мимо алкоголя и наркотиков. Впрочем, если для большинства из его окружения наркотики являлись стимулом для поиска новых образов и вдохновения, то, по словам Митчелла, наркота была для него тем, что возвращало его к реальности и повседневности из его внутреннего, закрытого от всех мира. Ему всегда не хватало чего-то, что позволило бы ему "вписаться", в узкие рамки того, "как надо было жить" и соответствовать. Так или иначе, но разнузданная жизнь пьяницы привела его в 29 лет в реанимацию, где он испытал состояние близкое к смерти, что и послужило поворотной точкой вей его будущей жизни. Состояние, в котором он находился и впоследствии назовет "Бордо", являлось как бы катализатором его творческого подъема, перерождения в нового человека, духовным катарсисом. С тех пор Стивен завязал с наркотиками и алкоголем отдав вторую половину жизни духовным поисках и творческой самореализации. Ныне он не представляет себя вне искусства и все свои труды рассматривает не иначе как результат внутренней победы над силами тьмы.
Dirty Exit
Clean Exit
GOD OF THUNDER
The sea of souls
The wall
Worship of false Gods
Поняв, что наркотики подавляли его личность и препятствовали творческому самовыражению Стивен начал путешествовать по разным странам и континентам. Новые встречи с людьми, знакомство с древними культурами намного обогатили его как личность, заставили пересмотреть свои взгляды на жизнь. Одно время он путешествовал и жил в племенах американских индейцев навахо и хопи в США и Канаде, но не как турист, а в поисках прибежища для своей души. Их традиции, ремесла, навыки и мистический опыт наложил отпечаток на его дальнейшую творческую карьеру. Почувствовав, что татуировка не может до конца передать все смысловые нюансы его видения мира, он оставил свою профессию и переключился на живопись. Наиболее близким для себя он нашел занятия с аэрографией, она по его словам как бы вмещает в себя магию творческого создания, когда художник, не прикасаясь к холсту может создавать слой за слоем картину собственного мира. Никак иначе чем чудо это не назовешь, утверждает он.
PRAYER
HEALER
BAG LADY SANCTUARY
BAG LADY
Наиболее сильное впечатление на художника оказало посещение Тибета и Индии, где он 5 лет жил бок о бок с тибетскими монахами в изгнании. Встреча с Далай Ламой и его напутствие убедили мастера в том, что он выбрал верный путь, он оказался для Митчелла в роли оракула, духовного наставника, который обогатил его внутренний мир. Там же он узнал о древнем тибетском духовном учении "Бардо" (Bardo), некоем сакральном месте, где человеческие души находятся после физической смерти. Из него есть два пути - либо перерождение в новое существо, либо путь просветления и приобретение вечной жизни. Для Стивена этот урок оказался сильным стимулом к написанию множества картин, в которых тема смерти и духовного перерождения стоит на первом месте. Цикл работ под этим же названием "Бордо" послужил основой для множества художественных выставок и экспозиций, организованных во многих странах Европы и США. Друзья убедили его, что его талант должен служить для других людей источником внутреннего просвещения. Художник не требует от зрителя логического понимания своих картин, они служат для духовного прозрения и принятия. Именно поэтому он любит устраивать выставки работ не в привычных картинных галереях, а везде, где окружающее пространство как бы подчеркнет и свяжет зрительный образ всех картин воедино. Это может быть и ритуальные залы, и конюшни. Размеры картин тоже оказывают влияние на восприятие - некоторые из них размером более чем 2 метра в диагонали. Не ограничиваясь живописью художник творит и в трехмерном пространстве. Его бронзовые скульптуры и другие предметы служат тем же целям духовного саморазвития.
Homage
The Sedona crystal skull
Welcome to the bardo
Black tea 2
Branded
The Drummer
За работой
Bardo gallery
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Новость отредактировал kisena54 - Вчера, 20:51
Вчера, 20:51 by Сделано_в_СССРПросмотров: 49Комментарии: 4
Ключевые слова: Стивен Митчелл dark art художник