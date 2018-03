Перерождение Стивена Митчелла

Судьба этого человека поистине многогранна, настолько же, насколько и его талант и призвание художника. Проходя свой жизненный путь, он побывал во многих местах земного шара, испытал немало трудностей и искушений, тем не менее, все это лишь послужило тем цементирующим звеном его личности, каковым он является на сегодняшний день - известным и весьма авторитетным мастером темного и мистического искусства Стивеном Винсентом Митчеллом (Steven Vincent Mitchell).Biker BikerPan's pipeThe DealerСтивен родился на Юго-Западе Англии, в славном городе Бристоле в 1963 году в семье рабочих и с самых малых лет выделялся среди своих сверстников своим рефлексивным поведением. Мир своих детских фантазий и увлечений часто заслонял ему реальный мир людей, он мог часами предаваться своему любимому рисованию карандашом или возне с мотоциклами в отцовской мастерской, мысленно разговаривать с воображаемыми людьми или умершими родственниками, видеть то, что не замечало его окружение. Будучи часто высмеиваем, он научился прятать свои мысли и фантазии от других.White teaThe plague doctorThe shipВпрочем, не все было так радужно в жизни Стивена. Как и многие творческие люди он не проходил мимо алкоголя и наркотиков. Впрочем, если для большинства из его окружения наркотики являлись стимулом для поиска новых образов и вдохновения, то, по словам Митчелла, наркота была для него тем, что возвращало его к реальности и повседневности из его внутреннего, закрытого от всех мира. Ему всегда не хватало чего-то, что позволило бы ему "вписаться", в узкие рамки того, "как надо было жить" и соответствовать. Так или иначе, но разнузданная жизнь пьяницы привела его в 29 лет в реанимацию, где он испытал состояние близкое к смерти, что и послужило поворотной точкой вей его будущей жизни. Состояние, в котором он находился и впоследствии назовет "Бордо", являлось как бы катализатором его творческого подъема, перерождения в нового человека, духовным катарсисом. С тех пор Стивен завязал с наркотиками и алкоголем отдав вторую половину жизни духовным поисках и творческой самореализации. Ныне он не представляет себя вне искусства и все свои труды рассматривает не иначе как результат внутренней победы над силами тьмы.Dirty ExitClean ExitGOD OF THUNDERThe sea of soulsThe wallWorship of false GodsПоняв, что наркотики подавляли его личность и препятствовали творческому самовыражению Стивен начал путешествовать по разным странам и континентам. Новые встречи с людьми, знакомство с древними культурами намного обогатили его как личность, заставили пересмотреть свои взгляды на жизнь. Одно время он путешествовал и жил в племенах американских индейцев навахо и хопи в США и Канаде, но не как турист, а в поисках прибежища для своей души. Их традиции, ремесла, навыки и мистический опыт наложил отпечаток на его дальнейшую творческую карьеру. Почувствовав, что татуировка не может до конца передать все смысловые нюансы его видения мира, он оставил свою профессию и переключился на живопись. Наиболее близким для себя он нашел занятия с аэрографией, она по его словам как бы вмещает в себя магию творческого создания, когда художник, не прикасаясь к холсту может создавать слой за слоем картину собственного мира. Никак иначе чем чудо это не назовешь, утверждает он.PRAYERHEALERBAG LADY SANCTUARYBAG LADYНаиболее сильное впечатление на художника оказало посещение Тибета и Индии, где он 5 лет жил бок о бок с тибетскими монахами в изгнании. Встреча с Далай Ламой и его напутствие убедили мастера в том, что он выбрал верный путь, он оказался для Митчелла в роли оракула, духовного наставника, который обогатил его внутренний мир. Там же он узнал о древнем тибетском духовном учении "Бардо" (Bardo), некоем сакральном месте, где человеческие души находятся после физической смерти. Из него есть два пути - либо перерождение в новое существо, либо путь просветления и приобретение вечной жизни. Для Стивена этот урок оказался сильным стимулом к написанию множества картин, в которых тема смерти и духовного перерождения стоит на первом месте. Цикл работ под этим же названием "Бордо" послужил основой для множества художественных выставок и экспозиций, организованных во многих странах Европы и США. Друзья убедили его, что его талант должен служить для других людей источником внутреннего просвещения. Художник не требует от зрителя логического понимания своих картин, они служат для духовного прозрения и принятия. Именно поэтому он любит устраивать выставки работ не в привычных картинных галереях, а везде, где окружающее пространство как бы подчеркнет и свяжет зрительный образ всех картин воедино. Это может быть и ритуальные залы, и конюшни. Размеры картин тоже оказывают влияние на восприятие - некоторые из них размером более чем 2 метра в диагонали. Не ограничиваясь живописью художник творит и в трехмерном пространстве. Его бронзовые скульптуры и другие предметы служат тем же целям духовного саморазвития.HomageThe Sedona crystal skullWelcome to the bardoBlack tea 2BrandedThe DrummerЗа работойBardo gallery