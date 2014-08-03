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Страшные Арты

Перерождение Стивена Митчелла


Судьба этого человека поистине многогранна, настолько же, насколько и его талант и призвание художника. Проходя свой жизненный путь, он побывал во многих местах земного шара, испытал немало трудностей и искушений, тем не менее, все это лишь послужило тем цементирующим звеном его личности, каковым он является на сегодняшний день - известным и весьма авторитетным мастером темного и мистического искусства Стивеном Винсентом Митчеллом (Steven Vincent Mitchell).

Перерождение Стивена Митчелла

Biker Biker

Перерождение Стивена Митчелла

Pan's pipe

Перерождение Стивена Митчелла

The Dealer

Перерождение Стивена Митчелла

Стивен родился на Юго-Западе Англии, в славном городе Бристоле в 1963 году в семье рабочих и с самых малых лет выделялся среди своих сверстников своим рефлексивным поведением. Мир своих детских фантазий и увлечений часто заслонял ему реальный мир людей, он мог часами предаваться своему любимому рисованию карандашом или возне с мотоциклами в отцовской мастерской, мысленно разговаривать с воображаемыми людьми или умершими родственниками, видеть то, что не замечало его окружение. Будучи часто высмеиваем, он научился прятать свои мысли и фантазии от других.


White tea

Перерождение Стивена Митчелла


The plague doctor

Перерождение Стивена Митчелла

The ship

Перерождение Стивена Митчелла

Впрочем, не все было так радужно в жизни Стивена. Как и многие творческие люди он не проходил мимо алкоголя и наркотиков. Впрочем, если для большинства из его окружения наркотики являлись стимулом для поиска новых образов и вдохновения, то, по словам Митчелла, наркота была для него тем, что возвращало его к реальности и повседневности из его внутреннего, закрытого от всех мира. Ему всегда не хватало чего-то, что позволило бы ему "вписаться", в узкие рамки того, "как надо было жить" и соответствовать. Так или иначе, но разнузданная жизнь пьяницы привела его в 29 лет в реанимацию, где он испытал состояние близкое к смерти, что и послужило поворотной точкой вей его будущей жизни. Состояние, в котором он находился и впоследствии назовет "Бордо", являлось как бы катализатором его творческого подъема, перерождения в нового человека, духовным катарсисом. С тех пор Стивен завязал с наркотиками и алкоголем отдав вторую половину жизни духовным поисках и творческой самореализации. Ныне он не представляет себя вне искусства и все свои труды рассматривает не иначе как результат внутренней победы над силами тьмы.

Dirty Exit

Перерождение Стивена Митчелла

Clean Exit

Перерождение Стивена Митчелла

GOD OF THUNDER

Перерождение Стивена Митчелла

The sea of souls

Перерождение Стивена Митчелла

The wall

Перерождение Стивена Митчелла

Worship of false Gods

Перерождение Стивена Митчелла

Поняв, что наркотики подавляли его личность и препятствовали творческому самовыражению Стивен начал путешествовать по разным странам и континентам. Новые встречи с людьми, знакомство с древними культурами намного обогатили его как личность, заставили пересмотреть свои взгляды на жизнь. Одно время он путешествовал и жил в племенах американских индейцев навахо и хопи в США и Канаде, но не как турист, а в поисках прибежища для своей души. Их традиции, ремесла, навыки и мистический опыт наложил отпечаток на его дальнейшую творческую карьеру. Почувствовав, что татуировка не может до конца передать все смысловые нюансы его видения мира, он оставил свою профессию и переключился на живопись. Наиболее близким для себя он нашел занятия с аэрографией, она по его словам как бы вмещает в себя магию творческого создания, когда художник, не прикасаясь к холсту может создавать слой за слоем картину собственного мира. Никак иначе чем чудо это не назовешь, утверждает он.

PRAYER

Перерождение Стивена Митчелла

HEALER

Перерождение Стивена Митчелла

BAG LADY SANCTUARY

Перерождение Стивена Митчелла

BAG LADY

Перерождение Стивена Митчелла

Наиболее сильное впечатление на художника оказало посещение Тибета и Индии, где он 5 лет жил бок о бок с тибетскими монахами в изгнании. Встреча с Далай Ламой и его напутствие убедили мастера в том, что он выбрал верный путь, он оказался для Митчелла в роли оракула, духовного наставника, который обогатил его внутренний мир. Там же он узнал о древнем тибетском духовном учении "Бардо" (Bardo), некоем сакральном месте, где человеческие души находятся после физической смерти. Из него есть два пути - либо перерождение в новое существо, либо путь просветления и приобретение вечной жизни. Для Стивена этот урок оказался сильным стимулом к написанию множества картин, в которых тема смерти и духовного перерождения стоит на первом месте. Цикл работ под этим же названием "Бордо" послужил основой для множества художественных выставок и экспозиций, организованных во многих странах Европы и США. Друзья убедили его, что его талант должен служить для других людей источником внутреннего просвещения. Художник не требует от зрителя логического понимания своих картин, они служат для духовного прозрения и принятия. Именно поэтому он любит устраивать выставки работ не в привычных картинных галереях, а везде, где окружающее пространство как бы подчеркнет и свяжет зрительный образ всех картин воедино. Это может быть и ритуальные залы, и конюшни. Размеры картин тоже оказывают влияние на восприятие - некоторые из них размером более чем 2 метра в диагонали. Не ограничиваясь живописью художник творит и в трехмерном пространстве. Его бронзовые скульптуры и другие предметы служат тем же целям духовного саморазвития.

Homage

Перерождение Стивена Митчелла

The Sedona crystal skull

Перерождение Стивена Митчелла

Welcome to the bardo

Перерождение Стивена Митчелла

Black tea 2

Перерождение Стивена Митчелла

Branded

Перерождение Стивена Митчелла

The Drummer

Перерождение Стивена Митчелла

За работой

Перерождение Стивена Митчелла

Bardo gallery

Перерождение Стивена Митчелла



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Источник2.

Новость отредактировал kisena54 - Вчера, 20:51
Вчера, 20:51 by Сделано_в_СССРПросмотров: 49Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Стивен Митчелл dark art художник

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 21:32
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (9593|-4)
Публикаций: 418
Комментариев: 7 057
Аэрография - это не фотошоп. Уважаю аэрографистов.
Забавно, я уже не первый раз наблюдаю, как долгая и упорная практика превращает банальное неумение рисовать в оригинальный авторский стиль. И я не перестаю этому удивляться. Это действительно круто!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#2 написал: az.ecmb
Вчера, 22:00
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1883|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 140
Лет 10 назад частенько встречал на МКАДе в моём секторе байкера в полном доспехе Хищника (Predator). Шлем оснащен всеми челюстями и отростками, такие же дреды и раскраска. Остальное облачение и байк под стать. Кстати, гонял, но был предельно вежлив.
Потом выяснил, что производство этих аксессуаров поставлено на поток, что несколько разочаровало. Но всё равно было стильно. Это не он, но похоже.

За картинки плюс))
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:06
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (789|0)
Публикаций: 58
Комментариев: 2 527
Всё это действительно чудо. Но от некоторых прямо передергивает. Бррр…
++++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
       
#4 написал: Mina Harker
Вчера, 23:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 842
Плюсанула.
Арты интересные.
++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
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