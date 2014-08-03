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Страшные Арты

Художник Рик Орлеманс

Знакомьтесь, молодой голландский художник Рик Орлеманс (Rick Oerlemans),

Художник Рик Орлеманс

родился в 1988 году, рисует в хоррор жанре, оставаясь при этом вполне жизнерадостным и оптимистичным человеком. Работы художника по большей части изображают кошмарные сцены наполненные людьми-мутантами и прочими инфернальными созданиями, прячущимися в самых темных уголках нашего подсознания.

Maggot-boy

Художник Рик Орлеманс

Face-swap

Художник Рик Орлеманс

Little girl demon

Художник Рик Орлеманс

Help me

Художник Рик Орлеманс

Child demon

Художник Рик Орлеманс

Sticky licky

Художник Рик Орлеманс

The new pope

Художник Рик Орлеманс

Life and Death

Художник Рик Орлеманс

Среди картин можно найти подражание многим признанным мастерам темного сюрреализма, тем не менее Рик старается нащупать свой собственный стиль, и ему это удается. Что хочет передать своим творчеством художник? Наверное то, что красота и уродство есть две стороны одной медали бытия и, наблюдая за реальностью, стоит помнить о возможной сюрреальной тени человеческого мира.

Grim Reaper

Художник Рик Орлеманс

Stretch

Художник Рик Орлеманс

Humpty Dumpty

Художник Рик Орлеманс

Sir Ogre

Художник Рик Орлеманс

Spiderbabies

Художник Рик Орлеманс

Tusseladd

Художник Рик Орлеманс

Часто провокационные ироничные изображения притягивают взгляд и как бы пытаются сказать: "Эй, а ты готов взглянуть правде в глаза?" Рик создает картины в цифровом формате, получая вдохновение из разных источников современной культуры, в частности в арт-работах Мэрилина Менсона и телевизионных шоу подобной тематики.

Nipple-head

Художник Рик Орлеманс

Model

Художник Рик Орлеманс

Cowgirl ridin maggot

Художник Рик Орлеманс

Little clown

Художник Рик Орлеманс

Художник Рик Орлеманс

Рик проживает в небольшом голландском городке Неймегене. Среди его увлечений есть спорт и музыка.



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Новость отредактировал catberry - Сегодня, 17:40
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 17:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 40Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Рик Орлеманс (Rick Oerlemans) хоррор художники

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:23
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (9544|-4)
Публикаций: 404
Комментариев: 7 003
Фу, какая гадость! Бррр....
Отлично нарисовано! Такое отвращение вызвать - тоже уметь надо. На стенку не повешу, но талант очевиден!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: Mina Harker
Сегодня, 19:03
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 1 784
Выполнено хорошо, но смотреть неприятно, некоторые прям противные. +++++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 19:15
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1368|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 468
Наш дядечка журналист сегодня особенно жесток)) Уже четвертого смотрю и все отврат)+
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: FataMorgana
Сегодня, 19:17
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (34|-1)
Публикаций: 115
Комментариев: 2 675
Ой)) И рисуют же такие вот ужасти!) Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 20:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (179|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 302
Ужаснее не бывает, главное, что художник позитивный человек! smile Плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
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