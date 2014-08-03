Художник Рик Орлеманс
Знакомьтесь, молодой голландский художник Рик Орлеманс (Rick Oerlemans),
родился в 1988 году, рисует в хоррор жанре, оставаясь при этом вполне жизнерадостным и оптимистичным человеком. Работы художника по большей части изображают кошмарные сцены наполненные людьми-мутантами и прочими инфернальными созданиями, прячущимися в самых темных уголках нашего подсознания.
Maggot-boy
Face-swap
Little girl demon
Help me
Child demon
Sticky licky
The new pope
Life and Death
Среди картин можно найти подражание многим признанным мастерам темного сюрреализма, тем не менее Рик старается нащупать свой собственный стиль, и ему это удается. Что хочет передать своим творчеством художник? Наверное то, что красота и уродство есть две стороны одной медали бытия и, наблюдая за реальностью, стоит помнить о возможной сюрреальной тени человеческого мира.
Grim Reaper
Stretch
Humpty Dumpty
Sir Ogre
Spiderbabies
Tusseladd
Часто провокационные ироничные изображения притягивают взгляд и как бы пытаются сказать: "Эй, а ты готов взглянуть правде в глаза?" Рик создает картины в цифровом формате, получая вдохновение из разных источников современной культуры, в частности в арт-работах Мэрилина Менсона и телевизионных шоу подобной тематики.
Nipple-head
Model
Cowgirl ridin maggot
Little clown
Рик проживает в небольшом голландском городке Неймегене. Среди его увлечений есть спорт и музыка.
родился в 1988 году, рисует в хоррор жанре, оставаясь при этом вполне жизнерадостным и оптимистичным человеком. Работы художника по большей части изображают кошмарные сцены наполненные людьми-мутантами и прочими инфернальными созданиями, прячущимися в самых темных уголках нашего подсознания.
Maggot-boy
Face-swap
Little girl demon
Help me
Child demon
Sticky licky
The new pope
Life and Death
Среди картин можно найти подражание многим признанным мастерам темного сюрреализма, тем не менее Рик старается нащупать свой собственный стиль, и ему это удается. Что хочет передать своим творчеством художник? Наверное то, что красота и уродство есть две стороны одной медали бытия и, наблюдая за реальностью, стоит помнить о возможной сюрреальной тени человеческого мира.
Grim Reaper
Stretch
Humpty Dumpty
Sir Ogre
Spiderbabies
Tusseladd
Часто провокационные ироничные изображения притягивают взгляд и как бы пытаются сказать: "Эй, а ты готов взглянуть правде в глаза?" Рик создает картины в цифровом формате, получая вдохновение из разных источников современной культуры, в частности в арт-работах Мэрилина Менсона и телевизионных шоу подобной тематики.
Nipple-head
Model
Cowgirl ridin maggot
Little clown
Рик проживает в небольшом голландском городке Неймегене. Среди его увлечений есть спорт и музыка.
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Новость отредактировал catberry - Сегодня, 17:40
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 17:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 40Комментарии: 5
Ключевые слова: Рик Орлеманс (Rick Oerlemans) хоррор художники