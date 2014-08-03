Знакомьтесь, молодой голландский художник Рик Орлеманс (Rick Oerlemans),родился в 1988 году, рисует в хоррор жанре, оставаясь при этом вполне жизнерадостным и оптимистичным человеком. Работы художника по большей части изображают кошмарные сцены наполненные людьми-мутантами и прочими инфернальными созданиями, прячущимися в самых темных уголках нашего подсознания.Maggot-boyFace-swapLittle girl demonHelp meChild demonSticky lickyThe new popeLife and DeathСреди картин можно найти подражание многим признанным мастерам темного сюрреализма, тем не менее Рик старается нащупать свой собственный стиль, и ему это удается. Что хочет передать своим творчеством художник? Наверное то, что красота и уродство есть две стороны одной медали бытия и, наблюдая за реальностью, стоит помнить о возможной сюрреальной тени человеческого мира.Grim ReaperStretchHumpty DumptySir OgreSpiderbabiesTusseladdЧасто провокационные ироничные изображения притягивают взгляд и как бы пытаются сказать: "Эй, а ты готов взглянуть правде в глаза?" Рик создает картины в цифровом формате, получая вдохновение из разных источников современной культуры, в частности в арт-работах Мэрилина Менсона и телевизионных шоу подобной тематики.Nipple-headModelCowgirl ridin maggotLittle clownРик проживает в небольшом голландском городке Неймегене. Среди его увлечений есть спорт и музыка.