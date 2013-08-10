Агхори: Секта каннибалов и Город Мертвых

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:49

Ravazu Просмотров: 412 Комментарии: 1 +7 Вчера, 23:46 by

Культ агхори — один из самых необычных религиозных культов, практикуемых не только в Индии, но и среди народов всего земного шара. В чем-то перед его мрачными практиками меркнет даже известная магия вуду. Но называть агхори философией тьмы было бы неверно — скорее, его представители стоят за гранью добра и зла, жизни и смерти, морали и приличия, полностью постигая миропорядок, определенный божественными силами, управляющими этим миром.

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