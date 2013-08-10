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Страшно интересно

Агхори: Секта каннибалов и Город Мертвых

Культ агхори — один из самых необычных религиозных культов, практикуемых не только в Индии, но и среди народов всего земного шара. В чем-то перед его мрачными практиками меркнет даже известная магия вуду. Но называть агхори философией тьмы было бы неверно — скорее, его представители стоят за гранью добра и зла, жизни и смерти, морали и приличия, полностью постигая миропорядок, определенный божественными силами, управляющими этим миром.


Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:49
Вчера, 23:46 by RavazuПросмотров: 412Комментарии: 1
+7

Ключевые слова: Агхори секта варанаси каннибалы шива инкар авторская работа

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 00:48
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Комментариев: 4 835
Нам многое не понятно в индуизме, на Шри-Ланке празднуют похороны, ритуальные костры- не обычные костры где трупы сжигают быстро и эфективно, их жарят и переворачивают часами, и ещё мне от тель парень рассказывал, что чтобы устроить достойный праздник, семьи месяцами складируют тела, зарабатывая на него деньги, а могут и годами копить, нищих там много, от этого такое колличество костей и черепов. Но там всё таки всё это делают из добрых побуждений и люди добрые. А эта секта просто жесть конечно Монахи сумрака. Людям страдающим сонным параличем, или как это ещё называют -неконтролируемым выходом в астрал во время сна, вход в этот город запрещён. Там можно увидеть всё что угодно и даже тело могут захватить. Верю в такое. Плюс.
Очень страшно и интересно, спасибо автору.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
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