Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Сумрачный мир Кристиана Квинота


Сумрачный мир Кристиана Квинота

Молодой филлипинский художник Кристиан Квинот (Christian Rodrigo Quinot) работает в области концептуальной живописи, среди его работ множество примечательных картин в жанре мэт-пейнтинга, концепт-артов демонических и инфернальных персонажей для компьютерных и настольных игр.

Dark harpy

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Dragon riderСумрачный мир Кристиана Квинота

Deadly

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Eat close up

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Final clash

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Ogre

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Fire giant

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Он родился в Маниле 28 лет тому назад и уже с 8 лет безотрывно предается своемку любимому занятию - созданию образов разнообразных монстров и демонов. С 2007 по 2011 год он проходил обучение в University of the East, Манила изящным искусствам, в частности рекламе. После окончания молодой человек приложил свой талант в нескольких проектах, по большей части в компаниях, занимающихся разработкой игр (Kinetic.de, Soilsound, Studio Atom, Vapor Studio Asia и др.)

Goblins

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Orc

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Orc scout

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Молодой человек находится постоянно в поиске новый идей и образов для своего творчества, его вдохновляют такие сериалы, как Ходячие мертвецы (США) и компьютерные игры подобной тематики.

Winged demon

Сумрачный мир Кристиана Квинота

War bear

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Среди художников Кристиан выделяет работы Эндрю Джонса, Руан Джа, Джерада Маранца, Джастина Кауфмана и др. концептуалистов. Впрочем Кристиан рисует не хуже. Мрак в сочетании с призрачными или инфернальными персонажами практически всегда присутствуют в его мире фантазий. Хотя красота женского тела на его картинах тоже попадается не раз...

Prominent

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Wip

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Однако, согласитесь, рисовать женщин не велика заслуга. Куда более эффектно выглядят монстры - здесь есть где разгуляться фантазии...

Reven

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Biomass (фрагмент)

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Dumpface

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Exo timelapse

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Nardial

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Mr. Tongue

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Zombie warriors

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Герои картин глядят на зрителя своими пустыми глазницами и только от этого становиться как то не по себе. Впрочем, кому как. Лично я увидел в картинах худуожника безграничный и далекий мир, наполненный странными и загадочными существами таинственной цивилизации. Как знать, возможно вам посчастливится проникнуть в него силой своего воображения.

Giant rats

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Jair's encounter

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Last resort

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Пейзажи на картинах художника так же величественны и фантастичны, как персонажи, населяющие их. Концептуализм один из явных коньков художника.

Oblivion

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Something cold

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Mushrooms

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Black Balloon

Сумрачный мир Кристиана Квинота

Tree of life

Сумрачный мир Кристиана Квинота



Источник1.
Источник2.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:57
Сегодня, 11:57 by Сделано_в_СССРПросмотров: 33Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Кристиан Квинот дак-арт демоны концепт-арт фэнтези

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 12:30
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (9568|-4)
Публикаций: 411
Комментариев: 7 023
Художник молод, у него ещё всё впереди. Индивидуальность в работах пока не прослеживается. А Гиггер слишком хорош, чтобы ему совсем не подражать)) Будем надеяться, что количество выполненных работ однажды перейдёт в качество индивидуального стиля.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#2 написал: Mina Harker
Сегодня, 16:25
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 1 807
Хорошо. Есть куда стремиться )+++++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.