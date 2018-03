Сумрачный мир Кристиана Квинота

Молодой филлипинский художник Кристиан Квинот (Christian Rodrigo Quinot) работает в области концептуальной живописи, среди его работ множество примечательных картин в жанре мэт-пейнтинга, концепт-артов демонических и инфернальных персонажей для компьютерных и настольных игр.Dark harpyDragon riderDeadlyEat close upFinal clashOgreFire giantОн родился в Маниле 28 лет тому назад и уже с 8 лет безотрывно предается своемку любимому занятию - созданию образов разнообразных монстров и демонов. С 2007 по 2011 год он проходил обучение в University of the East, Манила изящным искусствам, в частности рекламе. После окончания молодой человек приложил свой талант в нескольких проектах, по большей части в компаниях, занимающихся разработкой игр (Kinetic.de, Soilsound, Studio Atom, Vapor Studio Asia и др.)GoblinsOrcOrc scoutМолодой человек находится постоянно в поиске новый идей и образов для своего творчества, его вдохновляют такие сериалы, как Ходячие мертвецы (США) и компьютерные игры подобной тематики.Winged demonWar bearСреди художников Кристиан выделяет работы Эндрю Джонса, Руан Джа, Джерада Маранца, Джастина Кауфмана и др. концептуалистов. Впрочем Кристиан рисует не хуже. Мрак в сочетании с призрачными или инфернальными персонажами практически всегда присутствуют в его мире фантазий. Хотя красота женского тела на его картинах тоже попадается не раз...ProminentWipОднако, согласитесь, рисовать женщин не велика заслуга. Куда более эффектно выглядят монстры - здесь есть где разгуляться фантазии...RevenBiomass (фрагмент)DumpfaceExo timelapseNardialMr. TongueZombie warriorsГерои картин глядят на зрителя своими пустыми глазницами и только от этого становиться как то не по себе. Впрочем, кому как. Лично я увидел в картинах худуожника безграничный и далекий мир, наполненный странными и загадочными существами таинственной цивилизации. Как знать, возможно вам посчастливится проникнуть в него силой своего воображения.Giant ratsJair's encounterLast resortПейзажи на картинах художника так же величественны и фантастичны, как персонажи, населяющие их. Концептуализм один из явных коньков художника.OblivionSomething coldMushroomsBlack BalloonTree of life