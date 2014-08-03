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Страшные Арты

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина


Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина
Знакомьтесь - американский художник мрачного сюрреализма Джозеф Ларкин (Joseph Larkin). Он же Ларкин Сайфер (Cypher), он же просто Ларкин. Креатор мрачных картин-портретов монстров, и в тоже время весьма юморной парень, чье чувство иронии иногда оттеняет его сюрреалистично - готичный пафос. Картины в викторианском стиле с примесью барокко, легкий эпатаж приправленный изрядной долей символизма являются отличительной чертой работ мастера кисти и пера. И эта смесь чертовски притягательна!

Dead Avian Gorgon

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Matricide

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Virgo

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

The alchemy aphotic

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Сын художника из NY, поддерживаемый своей семьей во всех творческих начинаниях, Ларкин не мыслит себе другой жизни вне изобразительного искусства. Он начал рисовать с самого раннего детства как только его рука смогла удерживать карандаш и продолжает это до сих пор постоянно находясь в творческом поиске.

Gravity

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Infected

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Red rover

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Conflict

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Два года отучившись в Onondoga Community College в Нью Йорке по живописи он впитал в себя навыки и умения владения кистью и теперь мастерски развивает свою манеру письма в новом формате и с новой техникой. Предпочитая работать с маслом, он не обходит стороной другие медиаформы, экспериментирует с художественной лепкой, вышивкой из различных материалов, что весьма умело дополняет его картины в виде рам и разнообразных аппликаций.

The blessing

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Reach out and touch

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Fight factory

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Amouratoxin

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Cheer up!

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Художественный язык Ларкина очень богат и разнообразен. Ранние работы полны скрытого символизма: впрочем художник оставляет зрителю свободу выбора в интерпретации своих картин. Как он утверждает, частое использование животных вместе с человеком подчеркивают их единство и неразрывную связь в природе. Доисторические ящеры и черепахи олицетворяют мужское начало, змеи - женское.То же относится и к другим представителям флоры и фауны: многоножки олицетворяют страх, цветы - сексуальность и быстротечность, собаки - верность и защиту, птицы - возвышенность... Ларкин не использует каких то искусственных приемов: чем доходчивей для зрителя вложенная им в работу мысль - тем лучше. Одной из таких работ, в которую он вложил особенно много труда и смысла для него является картина One Last Chance.

One last chance

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

The head of medusa

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Purple angel

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Love under will

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

The star

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Heavy metal Gaea

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Ларкин любит изображать кроликов на своих картинах в разных формах и положениях. Они имеют некий сакральный смысл в его творчестве...

Mr Brooks in the Garden

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

The White Rabbit

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Iceman

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Поздние работы художника несомненно представляют больший интерес любителям темного искусства. Ларкин нашел свою фишку в оформлении рамок для своих работ в форме вышитых и сплетенных нитей и лоскутков ткани с включениями из других материалов - кости, стекла, камня и проч. Они неразрывны с портретным контекстом, подчеркивают атмосферность изображенного на картинах сюжета. Нечто подобное использует в своем творчестве Чет Зар, но у Ларкина большинство портретов расположены в овальных рамах. Впрочем, внушить ужас не является главенствующий целью художника. Порой передать шутку и иронию так же важно автору, как и заставить задуматься над ее содержанием.

Walk of the damned

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

The Singing Empress

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Fucked

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

I scream you scream

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Uncle Fugly

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Spider

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Behind you

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Ларкин черпает вдохновение из окружающего мира - природа во всем ее многообразии, музыка, поэзия, работы других художников - все это является стимулом для создания новых работ. Если и этого не хватает, то поиск сюжета ищется во сне, как шутит Лпркин, даже сон для него является работой. После окончания обучения он переселился из NY в более тихий город Сиэтл и здесь реализует творческие задумки попутно выставляясь в местных художественных экспозициях. Впрочем, география его выставок гораздо шире. Многие его работы были показаны в различных крупных городах США и Европы, а в 2012 году "Гейзеры подсознания" с его участием проходила в Москве. Подсознание человека - вот с чем пытается наладить диалог художник Джозеф Ларкин и это ему несомненно удается.

Something seems different

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

I hear voices

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина



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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:31
Сегодня, 18:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 38Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Джозеф Ларкин сюрреализм хоррор художники

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:43
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (9544|-4)
Публикаций: 404
Комментариев: 7 003
Очень интересно и своеобразно. Ещё и рамочки плетёные))
Через несколько лет он должен стать великолепным мастером!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: FataMorgana
Сегодня, 19:10
+1
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Комментариев: 2 675
И кролики в тему очень даже.) Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#3 написал: Mina Harker
Сегодня, 19:23
+1
Онлайн
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Публикаций: 48
Комментариев: 1 784
Да, и кролики отлично вписались. +++++++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
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