Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина

Знакомьтесь - американский художник мрачного сюрреализма Джозеф Ларкин (Joseph Larkin). Он же Ларкин Сайфер (Cypher), он же просто Ларкин. Креатор мрачных картин-портретов монстров, и в тоже время весьма юморной парень, чье чувство иронии иногда оттеняет его сюрреалистично - готичный пафос. Картины в викторианском стиле с примесью барокко, легкий эпатаж приправленный изрядной долей символизма являются отличительной чертой работ мастера кисти и пера. И эта смесь чертовски притягательна!Dead Avian GorgonMatricideVirgoThe alchemy aphoticСын художника из NY, поддерживаемый своей семьей во всех творческих начинаниях, Ларкин не мыслит себе другой жизни вне изобразительного искусства. Он начал рисовать с самого раннего детства как только его рука смогла удерживать карандаш и продолжает это до сих пор постоянно находясь в творческом поиске.GravityInfectedRed roverConflictДва года отучившись в Onondoga Community College в Нью Йорке по живописи он впитал в себя навыки и умения владения кистью и теперь мастерски развивает свою манеру письма в новом формате и с новой техникой. Предпочитая работать с маслом, он не обходит стороной другие медиаформы, экспериментирует с художественной лепкой, вышивкой из различных материалов, что весьма умело дополняет его картины в виде рам и разнообразных аппликаций.The blessingReach out and touchFight factoryAmouratoxinCheer up!Художественный язык Ларкина очень богат и разнообразен. Ранние работы полны скрытого символизма: впрочем художник оставляет зрителю свободу выбора в интерпретации своих картин. Как он утверждает, частое использование животных вместе с человеком подчеркивают их единство и неразрывную связь в природе. Доисторические ящеры и черепахи олицетворяют мужское начало, змеи - женское.То же относится и к другим представителям флоры и фауны: многоножки олицетворяют страх, цветы - сексуальность и быстротечность, собаки - верность и защиту, птицы - возвышенность... Ларкин не использует каких то искусственных приемов: чем доходчивей для зрителя вложенная им в работу мысль - тем лучше. Одной из таких работ, в которую он вложил особенно много труда и смысла для него является картина One Last Chance.One last chanceThe head of medusaPurple angelLove under willThe starHeavy metal GaeaЛаркин любит изображать кроликов на своих картинах в разных формах и положениях. Они имеют некий сакральный смысл в его творчестве...Mr Brooks in the GardenThe White RabbitIcemanПоздние работы художника несомненно представляют больший интерес любителям темного искусства. Ларкин нашел свою фишку в оформлении рамок для своих работ в форме вышитых и сплетенных нитей и лоскутков ткани с включениями из других материалов - кости, стекла, камня и проч. Они неразрывны с портретным контекстом, подчеркивают атмосферность изображенного на картинах сюжета. Нечто подобное использует в своем творчестве Чет Зар, но у Ларкина большинство портретов расположены в овальных рамах. Впрочем, внушить ужас не является главенствующий целью художника. Порой передать шутку и иронию так же важно автору, как и заставить задуматься над ее содержанием.Walk of the damnedThe Singing EmpressFuckedI scream you screamUncle FuglySpiderBehind youЛаркин черпает вдохновение из окружающего мира - природа во всем ее многообразии, музыка, поэзия, работы других художников - все это является стимулом для создания новых работ. Если и этого не хватает, то поиск сюжета ищется во сне, как шутит Лпркин, даже сон для него является работой. После окончания обучения он переселился из NY в более тихий город Сиэтл и здесь реализует творческие задумки попутно выставляясь в местных художественных экспозициях. Впрочем, география его выставок гораздо шире. Многие его работы были показаны в различных крупных городах США и Европы, а в 2012 году "Гейзеры подсознания" с его участием проходила в Москве. Подсознание человека - вот с чем пытается наладить диалог художник Джозеф Ларкин и это ему несомненно удается.Something seems differentI hear voices