Портреты в стиле сюрр Джозефа Ларкина
Знакомьтесь - американский художник мрачного сюрреализма Джозеф Ларкин (Joseph Larkin). Он же Ларкин Сайфер (Cypher), он же просто Ларкин. Креатор мрачных картин-портретов монстров, и в тоже время весьма юморной парень, чье чувство иронии иногда оттеняет его сюрреалистично - готичный пафос. Картины в викторианском стиле с примесью барокко, легкий эпатаж приправленный изрядной долей символизма являются отличительной чертой работ мастера кисти и пера. И эта смесь чертовски притягательна!
Dead Avian Gorgon
Matricide
Virgo
The alchemy aphotic
Сын художника из NY, поддерживаемый своей семьей во всех творческих начинаниях, Ларкин не мыслит себе другой жизни вне изобразительного искусства. Он начал рисовать с самого раннего детства как только его рука смогла удерживать карандаш и продолжает это до сих пор постоянно находясь в творческом поиске.
Gravity
Infected
Red rover
Conflict
Два года отучившись в Onondoga Community College в Нью Йорке по живописи он впитал в себя навыки и умения владения кистью и теперь мастерски развивает свою манеру письма в новом формате и с новой техникой. Предпочитая работать с маслом, он не обходит стороной другие медиаформы, экспериментирует с художественной лепкой, вышивкой из различных материалов, что весьма умело дополняет его картины в виде рам и разнообразных аппликаций.
The blessing
Reach out and touch
Fight factory
Amouratoxin
Cheer up!
Художественный язык Ларкина очень богат и разнообразен. Ранние работы полны скрытого символизма: впрочем художник оставляет зрителю свободу выбора в интерпретации своих картин. Как он утверждает, частое использование животных вместе с человеком подчеркивают их единство и неразрывную связь в природе. Доисторические ящеры и черепахи олицетворяют мужское начало, змеи - женское.То же относится и к другим представителям флоры и фауны: многоножки олицетворяют страх, цветы - сексуальность и быстротечность, собаки - верность и защиту, птицы - возвышенность... Ларкин не использует каких то искусственных приемов: чем доходчивей для зрителя вложенная им в работу мысль - тем лучше. Одной из таких работ, в которую он вложил особенно много труда и смысла для него является картина One Last Chance.
One last chance
The head of medusa
Purple angel
Love under will
The star
Heavy metal Gaea
Ларкин любит изображать кроликов на своих картинах в разных формах и положениях. Они имеют некий сакральный смысл в его творчестве...
Mr Brooks in the Garden
The White Rabbit
Iceman
Поздние работы художника несомненно представляют больший интерес любителям темного искусства. Ларкин нашел свою фишку в оформлении рамок для своих работ в форме вышитых и сплетенных нитей и лоскутков ткани с включениями из других материалов - кости, стекла, камня и проч. Они неразрывны с портретным контекстом, подчеркивают атмосферность изображенного на картинах сюжета. Нечто подобное использует в своем творчестве Чет Зар, но у Ларкина большинство портретов расположены в овальных рамах. Впрочем, внушить ужас не является главенствующий целью художника. Порой передать шутку и иронию так же важно автору, как и заставить задуматься над ее содержанием.
Walk of the damned
The Singing Empress
Fucked
I scream you scream
Uncle Fugly
Spider
Behind you
Ларкин черпает вдохновение из окружающего мира - природа во всем ее многообразии, музыка, поэзия, работы других художников - все это является стимулом для создания новых работ. Если и этого не хватает, то поиск сюжета ищется во сне, как шутит Лпркин, даже сон для него является работой. После окончания обучения он переселился из NY в более тихий город Сиэтл и здесь реализует творческие задумки попутно выставляясь в местных художественных экспозициях. Впрочем, география его выставок гораздо шире. Многие его работы были показаны в различных крупных городах США и Европы, а в 2012 году "Гейзеры подсознания" с его участием проходила в Москве. Подсознание человека - вот с чем пытается наладить диалог художник Джозеф Ларкин и это ему несомненно удается.
Something seems different
I hear voices
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:31
Сегодня, 18:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 38Комментарии: 3
Ключевые слова: Джозеф Ларкин сюрреализм хоррор художники