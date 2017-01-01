На грани безумия: сюрреалистические картины, вызывающие противоречивые чувства и эмоции.

Летяга Просмотров: 28 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:13 by

Глядя на возлюбленного.Творчество современного художника Хэйди Тейллефер (Heidi Taillefer) – креативный сплав классической фигуративной живописи, сюрреализма, реализма и мифологии с нотками романтизма викторианской эпохи и элементами научной фантастики. В своих работах она мастерски сочетает человека и животных с техникой, создавая необычные образы, отдалённо напоминающие стимпанк.Отдых.Эксцентричный.Перезагрузка.Морское чудовище.Ещё с раннего возраста Хэйди большую часть своего времени посвящала творчеству, старательно изучая живопись и оттачивая мастерство. На протяжении десяти лет она не просто развивала навыки работы с акварелью, но и тщательно продумывала свой собственный стиль, который в последствии превратился в гремучую смесь из частей человеческих и животных тел, лампочек, проводов, часовых механизмов и прочих деталей.Выше всякого понимания.Синяя Морфо.Двойник, или второе «Я».Страж.Пеликан и вампир.И, несмотря на то, что картины Хэйди у большинства зрителей вызывают ужас, а вместе с ним и отвращение, тем не менее, все они не остаются без внимания, притягивая к себе всё больше и больше заинтересованных взглядов. Ведь, так или иначе, в этих, казалось бы, отчасти мрачных работах есть что-то притягательное, что заставляет пристально вглядываться в мельчайшие детали, внимательно изучая их.Андалузец.Подозрение.Мона Лиза.Автор картин: Хэйди Тейллефер (Heidi Taillefer)Автор текста: DaLiana .

Ключевые слова: сюрреализм художник арты необычные работы

Другие, подобные истории: