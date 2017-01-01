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Страшные Арты

На грани безумия: сюрреалистические картины, вызывающие противоречивые чувства и эмоции.

Глядя на возлюбленного.
Глядя на возлюбленного.

Творчество современного художника Хэйди Тейллефер (Heidi Taillefer) – креативный сплав классической фигуративной живописи, сюрреализма, реализма и мифологии с нотками романтизма викторианской эпохи и элементами научной фантастики. В своих работах она мастерски сочетает человека и животных с техникой, создавая необычные образы, отдалённо напоминающие стимпанк.

Отдых.
Отдых.

Эксцентричный.
Эксцентричный.

Перезагрузка.
Перезагрузка.

Морское чудовище.
Морское чудовище.

Ещё с раннего возраста Хэйди большую часть своего времени посвящала творчеству, старательно изучая живопись и оттачивая мастерство. На протяжении десяти лет она не просто развивала навыки работы с акварелью, но и тщательно продумывала свой собственный стиль, который в последствии превратился в гремучую смесь из частей человеческих и животных тел, лампочек, проводов, часовых механизмов и прочих деталей.

Выше всякого понимания.
Выше всякого понимания.

Синяя Морфо.
Синяя Морфо.

Двойник, или второе «Я».
Двойник, или второе «Я».

Страж.
Страж.

Пеликан и вампир.
Пеликан и вампир.

И, несмотря на то, что картины Хэйди у большинства зрителей вызывают ужас, а вместе с ним и отвращение, тем не менее, все они не остаются без внимания, притягивая к себе всё больше и больше заинтересованных взглядов. Ведь, так или иначе, в этих, казалось бы, отчасти мрачных работах есть что-то притягательное, что заставляет пристально вглядываться в мельчайшие детали, внимательно изучая их.

Андалузец.
Андалузец.

Подозрение.
Подозрение.

Мона Лиза.
Мона Лиза.



Автор картин: Хэйди Тейллефер (Heidi Taillefer)
Автор текста: DaLiana .
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Сегодня, 12:13 by ЛетягаПросмотров: 28Комментарии: 0
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Ключевые слова: сюрреализм художник арты необычные работы

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