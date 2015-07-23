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Заброшки


Заброшки

Крымская АЭС

Я думаю, многие, кто успел побывать в Крыму за последние несколько лет, замечали разницу между тем, как живут люди там и в остальной России. Ни в коем случае не хочу сказать ничего обидного в адрес крымчан, дело-то даже и не в них, а в едва уловимом ощущении забвения вокруг. Иногда прям кажется, что местами время если и не остановилось, то заметно сбавило ход.

В январе этого года мне довелось побывать в таком месте, где время остановилось вообще - Крымская атомная электростанция. Что это за место и почему так получилось - об этом и будет мой рассказ.

Для начала немного истории. Первые проектные изыскания были проведены еще в 1968 году, а строительство начато через 7 лет, в 1975. Проектная мощность Крымской АЭС 2 ГВт (2 энергоблока по 1 ГВт) с возможностью последующего наращивания мощности до 4 ГВт, — типовой проект предусматривает размещение на площадке станции 4 энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000/320. Строили так, как это было принято в те годы - с размахом. Сразу же с местом строительства АЭС начал расти город Щелкино, названный в честь Кирилла Щёлкина, советского физика-ядерщика. Население города в годы его расцвета достигало 25 тысяч человек. Со всей страны туда ехали строители и ученые. Даже в последние годы существования СССР, когда вся страна начала испытывать дефицит продуктов, в Щелкино поставка продуктов была налажена прямиком из Москвы.

Прямо на стройплощадку АЭС из райцентра Ленино была проложена железнодорожная ветка, по которой эшелонами везли стройматериалы и оборудование. Работа велась круглосуточно, в три смены. Гордостью строителей был специально купленный в Дании уникальный подъемный кран К-10000, который мог поднимать грузы до 240 тонн. Именно с его помощью в сердце почти построенного энергоблока должны были установить многотонный корпус реактора. По словам Виталия Торопова, бывшего начальника реакторного цеха Крымской АЭС, был полный комплект оборудования на первый блок и на складах лежало оборудование для второго. Годик-полтора — и можно было запускать станцию. До того момента, как весь мир узнал слово Чернобыль, не успели совсем чуть-чуть...

Целых 3 года потребовалось для того чтобы принять решение о судьбе стройки. В 1989 году станцию было решено не достраивать. Причин отмечают несколько. В первую очередь, естественно, всеобщая напряженность после Чернобыльской аварии и недоверие к безопасности мирного атома. И тут не помогли даже настолько очевидные доводы, что в Чернобыле был использован совершенно другой тип реактора РБМК, который как день и ночь отличается от установленного в Крымской ВВР. Появились сомнения в вопросах сейсмоустойчивости здания, хотя дальнейшие исследования независимых ученых из других стран тоже опровергали это. Есть даже версия, что свою лепту в закрытие станции внесла Раиса Максимовна Горбачева. В Щелкино преобладает северо-западная роза ветров, и возможные выбросы со станции могли бы пойти прямо на Форос — поселок недалеко от Ялты, где во второй половине 80-х строилась резиденция генсека. По словам бывшего атомщика, кто-то рассказал об этом Раисе Максимовне, и это стало одним из факторов, остановившим строительство.
Судить о достоверности всех этих факторов уже нет смысла. Станция была закрыта, имущество начало потихоньку разворовываться и продаваться с молотка.
Как могла бы выглядеть Крымская АЭС сейчас, будь она достроена, можно понять по фотографиям однотипной с ней Балаковской АЭС, действующей в Саратовской области (фото из сети).

Крымская АЭС

И вот так встретила нас Крымская АЭС в январе 2020 года:

Крымская АЭС

Охрана на въезде присутствует чисто номинально. Мы как порядочные подошли и спросили разрешения проехать туда, на что без особых уговоров получили утвердительный ответ. Позже мы поняли почему. Всё что на станции представляло хоть какую-то ценность, уже давно вырезано и вывезено. К слову, тут же рядом работает небольшое производство по переработке бетонных сооружений АЭС в щебень. При её строительстве был использован какой-то ценный материал (гранит?), который тоже есть смысл пустить во вторичную переработку.
Сама станция рядом и особенно внутри произвела невероятно гнетущее впечатление. После закрытия здесь какое-то время стоял тот самый кран Кролл, стрелы которого были использованы бейсджамперами для прыжков с парашютом. Как и в любом экстремальном спорте, иногда случались отказы в раскрытии и гибли люди. А сколько народа здесь полегло во время незаконной добычи цвет- и чермета, не сосчитать. Чуть ли не на каждом шагу полы зияют пустотами и технологическими шахтами. Вкупе с почти полным отсутствием окон, даже при наличии фонарика, пополнить статистику погибших можно не просто, а очень просто.
В общем место оказалось реально жутким и гнетущим.

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Недалеко от собственно АЭС расположено какое-то административное здание, и вот оно оказалось куда более притягательным для изучения. Что это такое и кто там работал, сказать ничего не могу, поэтому просто фото. Внутри царит полная разруха, живут птицы и растет трава на полу. Природа берет верх над человеческой беспечностью. Хотя местами попадались и совершенно уникальные артефакты.

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Крымская АЭС

На обратном пути нам попался еще один памятник эпохи СССР - доживающие свой век небольшие ветряки. Вырабатывают они сейчас электроэнергию или нет, сказать не берусь, но вид у них был ненамного лучше атомной "соседки"

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Крымская АЭС

Вот такой оказалась наша поездка к Крымской АЭС. Фото внутри нее самой не так много, извините. Фонарики были только те, что в телефонах, а с ними там реально опасно оказалось лазить. Выше второго этажа не рискнули подниматься. Да и "институт времени" оказался заметно интереснее.
На этом пока всё. Спасибо, если дочитали до конца.


Автор - alexnovo.
Источник.

Сегодня, 07:58 by ЛетягаПросмотров: 78Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Крым АЭС станция разруха недострой ветряки заброшка

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 08:11
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Мне вот одно любопытно - а не фонит ли там? Понимаю, что все топливо вывезли, но остаточная радиация...
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#2 написал: Летяга
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Цитата: Estellan
а не фонит ли там?


Её же не успели запустить. Думаю, топливо ещё не загрузили на момент прекращения работ.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#3 написал: Estellan
Сегодня, 09:04
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Комментариев: 2 442
Летяга
А... этот момент я пропустил, похоже.))
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