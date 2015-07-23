Крымская АЭС

Летяга Просмотров: 78 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 07:58 by

Я думаю, многие, кто успел побывать в Крыму за последние несколько лет, замечали разницу между тем, как живут люди там и в остальной России. Ни в коем случае не хочу сказать ничего обидного в адрес крымчан, дело-то даже и не в них, а в едва уловимом ощущении забвения вокруг. Иногда прям кажется, что местами время если и не остановилось, то заметно сбавило ход.В январе этого года мне довелось побывать в таком месте, где время остановилось вообще - Крымская атомная электростанция. Что это за место и почему так получилось - об этом и будет мой рассказ.Для начала немного истории. Первые проектные изыскания были проведены еще в 1968 году, а строительство начато через 7 лет, в 1975. Проектная мощность Крымской АЭС 2 ГВт (2 энергоблока по 1 ГВт) с возможностью последующего наращивания мощности до 4 ГВт, — типовой проект предусматривает размещение на площадке станции 4 энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000/320. Строили так, как это было принято в те годы - с размахом. Сразу же с местом строительства АЭС начал расти город Щелкино, названный в честь Кирилла Щёлкина, советского физика-ядерщика. Население города в годы его расцвета достигало 25 тысяч человек. Со всей страны туда ехали строители и ученые. Даже в последние годы существования СССР, когда вся страна начала испытывать дефицит продуктов, в Щелкино поставка продуктов была налажена прямиком из Москвы.Прямо на стройплощадку АЭС из райцентра Ленино была проложена железнодорожная ветка, по которой эшелонами везли стройматериалы и оборудование. Работа велась круглосуточно, в три смены. Гордостью строителей был специально купленный в Дании уникальный подъемный кран К-10000, который мог поднимать грузы до 240 тонн. Именно с его помощью в сердце почти построенного энергоблока должны были установить многотонный корпус реактора. По словам Виталия Торопова, бывшего начальника реакторного цеха Крымской АЭС, был полный комплект оборудования на первый блок и на складах лежало оборудование для второго. Годик-полтора — и можно было запускать станцию. До того момента, как весь мир узнал слово Чернобыль, не успели совсем чуть-чуть...Целых 3 года потребовалось для того чтобы принять решение о судьбе стройки. В 1989 году станцию было решено не достраивать. Причин отмечают несколько. В первую очередь, естественно, всеобщая напряженность после Чернобыльской аварии и недоверие к безопасности мирного атома. И тут не помогли даже настолько очевидные доводы, что в Чернобыле был использован совершенно другой тип реактора РБМК, который как день и ночь отличается от установленного в Крымской ВВР. Появились сомнения в вопросах сейсмоустойчивости здания, хотя дальнейшие исследования независимых ученых из других стран тоже опровергали это. Есть даже версия, что свою лепту в закрытие станции внесла Раиса Максимовна Горбачева. В Щелкино преобладает северо-западная роза ветров, и возможные выбросы со станции могли бы пойти прямо на Форос — поселок недалеко от Ялты, где во второй половине 80-х строилась резиденция генсека. По словам бывшего атомщика, кто-то рассказал об этом Раисе Максимовне, и это стало одним из факторов, остановившим строительство.Судить о достоверности всех этих факторов уже нет смысла. Станция была закрыта, имущество начало потихоньку разворовываться и продаваться с молотка.Как могла бы выглядеть Крымская АЭС сейчас, будь она достроена, можно понять по фотографиям однотипной с ней Балаковской АЭС, действующей в Саратовской области (фото из сети).И вот так встретила нас Крымская АЭС в январе 2020 года:Охрана на въезде присутствует чисто номинально. Мы как порядочные подошли и спросили разрешения проехать туда, на что без особых уговоров получили утвердительный ответ. Позже мы поняли почему. Всё что на станции представляло хоть какую-то ценность, уже давно вырезано и вывезено. К слову, тут же рядом работает небольшое производство по переработке бетонных сооружений АЭС в щебень. При её строительстве был использован какой-то ценный материал (гранит?), который тоже есть смысл пустить во вторичную переработку.Сама станция рядом и особенно внутри произвела невероятно гнетущее впечатление. После закрытия здесь какое-то время стоял тот самый кран Кролл, стрелы которого были использованы бейсджамперами для прыжков с парашютом. Как и в любом экстремальном спорте, иногда случались отказы в раскрытии и гибли люди. А сколько народа здесь полегло во время незаконной добычи цвет- и чермета, не сосчитать. Чуть ли не на каждом шагу полы зияют пустотами и технологическими шахтами. Вкупе с почти полным отсутствием окон, даже при наличии фонарика, пополнить статистику погибших можно не просто, а очень просто.В общем место оказалось реально жутким и гнетущим.Недалеко от собственно АЭС расположено какое-то административное здание, и вот оно оказалось куда более притягательным для изучения. Что это такое и кто там работал, сказать ничего не могу, поэтому просто фото. Внутри царит полная разруха, живут птицы и растет трава на полу. Природа берет верх над человеческой беспечностью. Хотя местами попадались и совершенно уникальные артефакты.На обратном пути нам попался еще один памятник эпохи СССР - доживающие свой век небольшие ветряки. Вырабатывают они сейчас электроэнергию или нет, сказать не берусь, но вид у них был ненамного лучше атомной "соседки"Вот такой оказалась наша поездка к Крымской АЭС. Фото внутри нее самой не так много, извините. Фонарики были только те, что в телефонах, а с ними там реально опасно оказалось лазить. Выше второго этажа не рискнули подниматься. Да и "институт времени" оказался заметно интереснее.На этом пока всё. Спасибо, если дочитали до конца.Автор - alexnovo.

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