Заброшенная стройка атомной станции

Сделано_в_СССР Просмотров: 19 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:08 by

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000.Увлекаясь промышленностью как с позиции истории, так и с эстетической точки зрения, сложно не уделять внимания атомным станциям. Ну а интересуясь исследованием заброшенных промышленных объектов, практически невозможно не мечтать побывать на заброшенной АЭС.Отрасль атомной энергетики достаточно молода, и потому найти по-настоящему заброшенную АЭС, пребывание на которой не будет опасным с позиции рисков нахватать радиации, довольно сложно, если не невозможно. Поэтому эстетам остаётся довольствоваться наследием 1990-х в лице недостроенных атомных станций, заброшенные стройплощадки которых раскиданы по просторам бывшего СССР. Благо что информация об энергоблоках, не введённых в эксплуатацию из-за прекращения строительства, открыта широкой общественности вплоть до координат и сведений о стадии готовности.В сегодняшнем своём обзоре я покажу вам как раз одну из таких остановленных атомных строек. Эдакий безопасный Чернобыль.Ночь - наш друг.Темнота позволяет заметить то, на что не обратишь внимания днём.Полная луна как будто дарит возможность видеть в этой темноте.Ну а тёплая летняя ночь даёт возможность приготовиться к предрассветной прогулке, наблюдая с ближайшей крыши за объектом интереса - огромной и мёртвой стройкой атомной станции.Понадобилось немало лет для того, чтобы продолжение замороженного строительства оказалось признано нецелесообразным, и недостроенная атомная станция превратилась в полноценную заброшку. Ржавый гигантский кран КП-640, аналогичный использовавшемуся на Чернобыльской АЭС, увы, так и пропал без дела...Дождавшись рассвета, заходим на заросшую кустами территорию и обходим станцию вокруг, проходя мимо огромных трансформаторов размером с товарный вагон.Находим пустующий дверной проём и оказываемся внутри недостроя. Из окна видим действующую АЭС - хорошо охраняемую и недосягаемую.Стадия готовности этого энергоблока, по информации из сети, достаточно высокая - реакторный и машинный залы почти готовы. Однако, всё остальное представляет из себя бесконечный лабиринт бетонных этажей, лестниц и пустых помещений с нередкими следами творчества строителейРазнообразия бесконечному бетону добавляют защитно-герметические двери - здесь их сотни! Причем самых разных размеров, толщины и моделейПервой задачей выбираем посещение крыши станции - отличное место, чтобы встретить рассветСолнце подкрашивает сквозные коридоры в ядерно-рыжийИ вот - мы на крыше.Перед нами труба - точь в точь такая же, как возвышалась над атомной станцией в Припяти. Ту чернобыльскую трубу срезали, т.к. она мешала надвинуть новый саркофаг... А эта никому не мешает :) Было бы здорово на неё подняться, но решаем оставить эту авантюру для последователей, т.к. не хочется раньше времени быть замеченными сторожем стройплощадки.Почти все видели фото этой трубы снаружи, но мало кто заглядывал под неё изнутри. Вот такая она - огромная вентиляционная шахта энергоблока.Логично было бы предположить, что труба возвышается чётко над реактором, - но нет. Т.к. функция её общая для двух энергоблоков, стоит она чётко между ними, а непосредственно под собой имеет бетонную площадку технического этажаКрыша станции - лишь одна из трёх целей этой прогулки.Теперь наша задача отыскать в этом бетонном лабиринте способы попасть в машинный и реакторный залы.Это оказалось непросто...Один из залов, по размерам напоминающий заводской цехОбширные дыры в полу, какие-то ниши и сквозные проёмы до самого нижнего уровня... Но проход к ключевым узлам станции найти никак не получается.Переходя с этажа на этаж, из помещения в помещение, мы всё ближе приходили к пониманию, что ходим по кругу.Нет, всё это конечно же очень впечатляет - огромные вентиляторы размером с тепловоз, высокие потолки, широкие залы и множество красивых защитных дверейВот здесь нам, к примеру, попался аналог ФВУ в убежищах - фильтро-вентиляционная установка. Разобранная......И почти целаяСистемы вентиляции на АЭС заслуживают, определённо, отдельного внимания - их много, они огромные и находятся повсюдуАгрегаты, напоминающие огромные кондиционерыМногоэтажные и мощные лёгкие этого гигантаВсё это здорово, конечно, но мы снова и снова возвращаемся к тому, с чего начали.Решаем начать поиски сначала и снова выглядываем наружу. Солнце уже встало и шпарит, хотя день едва начался. Снаружи здания становится ясно, где что находится одно относительно от другого, где находимся мы и куда нам нужноВходов и выходов много, через них можно попадать в разные участки этого ядерного комплекса, которые соединяются друг с другом различными лесенками и переходамиНекоторые лесенки совсем узкие и откровенно стрёмные, ощущение присутствия на стройке - 100%Двери-двери-двери - огромные, разные, очень крутые.Даже такие вот здоровенныеНаходим несколько обширных залов с оборудованием высокого давленияЛогика и поверхностные знания об устройстве АЭС подсказывают, что где-то рядом должен быть машинный залИ вот, за очередным поворотом нашему взору открывается огромное пространство машинного зала! Он прекрасенНе торопясь спускаться вниз, гуляем по мосткам и балкам у потолка, выясняя наличие жизни в этом индустриальном раюНаконец, замечаем признаки присутствия сторожа и решаем, что рисковать и спускаться к нему не стоит - ведь реактор мы до сих пор не нашли.Возвращаемся в бетонно-тленную часть и, наконец, на одном этажей находим схему планировки и конфигурацию помещений относительно реактора с учётом высотной отметки. Полезная находка!Сразу многое становится ясно, и поиски перестают быть бессмысленными шатаниями из тлена в тленВместо пустых помещений начинают встречаться такие вот комнаты с оборудованиемЗдесь должны были появиться фоняшки, но их на станцию завезти не успели. Вероятно, это какие-то грязные трубки для грязной водыСудя по количеству всех этих трубок и каналов, мы уже где-то совсем близко к целиНержавейка сияет в свете фонарика и выглядит впечатляюще, но недостаточно круто, чтобы удовлетворить наш интересЗа очередным поворотом попадаем в большой зал с совсем другими трубами - большими и зелёными. На стене замечаем очередной привет от строителей - нарисованную кошку(?)В этом помещении несколько уровней, и всё вокруг зелёное!Огромные бочки сепараторов, за которыми переход в другие помещенияЗдесь становится менее просторно, но по-прежнему можно перемещаться в полный ростПонимаем, что ходим буквально вокруг реактора!РБМК-1000 - реактор большой мощности канальный, 1000 МВт. Каналы - как раз все эти трубы.Спустившись вниз, попадаем в помещение за очень крутой дверью, в котором работает тепловая пушка.К сожалению, вдоль двери лежат трубы, не позволяющие прикрыть её и оценить с обратной стороны. Но и с этого ракурса она прекрасна!За дверью находится одно из четырёх помещений вокруг крестовины - опоры чаши реактораПоднявшись снова наверх, видем крышку реактора, в который сверху входят каналы ввода тепловыделяющих сборокЗдесь же находим лесенку ещё выше, которой тут же решаем воспользоватьсяПоднимаясь сквозь толстую крышку защиты между реактором и реакторным залом, в щёлочку наблюдаем кирпичики свинцового настила. Достигаемая верха лесенки, отодвигаем люк...И оказываемся в реактором зале! Вот она, наша цель!Удивительно, но здесь горит свет. Без света фотографировать было бы сложноЯ видела чужие фотки с экскурсий в аналогичный, но действующий реакторный зал, - уверена, впечатления совсем другие :) Собственными ногами топтать эти свинцовые кирпичики - такое не забываетсяПодняться выше можно несколькими способами - как по открытым лесенкам, так и за стенкойШахта для подъёма оборудованияЕсть лифт, тоже с гермодверями, но пользоваться им не пыталисьМостики и переходы позволяют отснять реакторный зал с кучи ракурсов.Всё это настолько захватывающе, что описать словами невозможноК сожалению, не закончена сборка знаменитой разгрузочно-погрузочных машины, - агрегата, позволяющего менять отработавшие сборки без остановки реактора (основное преимущество РБМК над ВВЭР)Зато можно заглянуть в недра бассейна для охлаждения отработавших стержней... На действующих АЭС в этом бассейне вода и знаменитое свечениеВ общем, на этом мы закончили знакомство со станцией и отправились на выход. Благополучно вышли и довольные поехали домой.Спасибо за просмотр!!!Автор: Lana Sator.

Ключевые слова: Промышленность атомная станция реактор РБМК-100 заброшка

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