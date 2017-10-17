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Заброшки


Заброшки

Заброшенная стройка атомной станции

Заброшенная стройка атомной станции. Труба, машинный зал и реактор РБМК-1000.
Увлекаясь промышленностью как с позиции истории, так и с эстетической точки зрения, сложно не уделять внимания атомным станциям. Ну а интересуясь исследованием заброшенных промышленных объектов, практически невозможно не мечтать побывать на заброшенной АЭС.

Заброшенная стройка атомной станции

Отрасль атомной энергетики достаточно молода, и потому найти по-настоящему заброшенную АЭС, пребывание на которой не будет опасным с позиции рисков нахватать радиации, довольно сложно, если не невозможно. Поэтому эстетам остаётся довольствоваться наследием 1990-х в лице недостроенных атомных станций, заброшенные стройплощадки которых раскиданы по просторам бывшего СССР. Благо что информация об энергоблоках, не введённых в эксплуатацию из-за прекращения строительства, открыта широкой общественности вплоть до координат и сведений о стадии готовности.

В сегодняшнем своём обзоре я покажу вам как раз одну из таких остановленных атомных строек. Эдакий безопасный Чернобыль.

Ночь - наш друг.
Темнота позволяет заметить то, на что не обратишь внимания днём.
Полная луна как будто дарит возможность видеть в этой темноте.
Ну а тёплая летняя ночь даёт возможность приготовиться к предрассветной прогулке, наблюдая с ближайшей крыши за объектом интереса - огромной и мёртвой стройкой атомной станции.

Заброшенная стройка атомной станции

Понадобилось немало лет для того, чтобы продолжение замороженного строительства оказалось признано нецелесообразным, и недостроенная атомная станция превратилась в полноценную заброшку. Ржавый гигантский кран КП-640, аналогичный использовавшемуся на Чернобыльской АЭС, увы, так и пропал без дела...

Заброшенная стройка атомной станции

Дождавшись рассвета, заходим на заросшую кустами территорию и обходим станцию вокруг, проходя мимо огромных трансформаторов размером с товарный вагон.

Заброшенная стройка атомной станции


Находим пустующий дверной проём и оказываемся внутри недостроя. Из окна видим действующую АЭС - хорошо охраняемую и недосягаемую.

Заброшенная стройка атомной станции

Стадия готовности этого энергоблока, по информации из сети, достаточно высокая - реакторный и машинный залы почти готовы. Однако, всё остальное представляет из себя бесконечный лабиринт бетонных этажей, лестниц и пустых помещений с нередкими следами творчества строителей

Заброшенная стройка атомной станции

Разнообразия бесконечному бетону добавляют защитно-герметические двери - здесь их сотни! Причем самых разных размеров, толщины и моделей

Заброшенная стройка атомной станции

Первой задачей выбираем посещение крыши станции - отличное место, чтобы встретить рассвет

Заброшенная стройка атомной станции

Солнце подкрашивает сквозные коридоры в ядерно-рыжий

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

И вот - мы на крыше.
Перед нами труба - точь в точь такая же, как возвышалась над атомной станцией в Припяти. Ту чернобыльскую трубу срезали, т.к. она мешала надвинуть новый саркофаг... А эта никому не мешает :) Было бы здорово на неё подняться, но решаем оставить эту авантюру для последователей, т.к. не хочется раньше времени быть замеченными сторожем стройплощадки.

Заброшенная стройка атомной станции

Почти все видели фото этой трубы снаружи, но мало кто заглядывал под неё изнутри. Вот такая она - огромная вентиляционная шахта энергоблока.

Заброшенная стройка атомной станции

Логично было бы предположить, что труба возвышается чётко над реактором, - но нет. Т.к. функция её общая для двух энергоблоков, стоит она чётко между ними, а непосредственно под собой имеет бетонную площадку технического этажа

Заброшенная стройка атомной станции

Крыша станции - лишь одна из трёх целей этой прогулки.
Теперь наша задача отыскать в этом бетонном лабиринте способы попасть в машинный и реакторный залы.
Это оказалось непросто...

Заброшенная стройка атомной станции

Один из залов, по размерам напоминающий заводской цех

Заброшенная стройка атомной станции

Обширные дыры в полу, какие-то ниши и сквозные проёмы до самого нижнего уровня... Но проход к ключевым узлам станции найти никак не получается.

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Переходя с этажа на этаж, из помещения в помещение, мы всё ближе приходили к пониманию, что ходим по кругу.

Заброшенная стройка атомной станции

Нет, всё это конечно же очень впечатляет - огромные вентиляторы размером с тепловоз, высокие потолки, широкие залы и множество красивых защитных дверей

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Вот здесь нам, к примеру, попался аналог ФВУ в убежищах - фильтро-вентиляционная установка. Разобранная...

Заброшенная стройка атомной станции

...И почти целая

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Системы вентиляции на АЭС заслуживают, определённо, отдельного внимания - их много, они огромные и находятся повсюду

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Агрегаты, напоминающие огромные кондиционеры

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Многоэтажные и мощные лёгкие этого гиганта

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Всё это здорово, конечно, но мы снова и снова возвращаемся к тому, с чего начали.

Заброшенная стройка атомной станции

Решаем начать поиски сначала и снова выглядываем наружу. Солнце уже встало и шпарит, хотя день едва начался. Снаружи здания становится ясно, где что находится одно относительно от другого, где находимся мы и куда нам нужно

Заброшенная стройка атомной станции

Входов и выходов много, через них можно попадать в разные участки этого ядерного комплекса, которые соединяются друг с другом различными лесенками и переходами

Заброшенная стройка атомной станции

Некоторые лесенки совсем узкие и откровенно стрёмные, ощущение присутствия на стройке - 100%

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Двери-двери-двери - огромные, разные, очень крутые.

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Даже такие вот здоровенные

Заброшенная стройка атомной станции

Находим несколько обширных залов с оборудованием высокого давления

Заброшенная стройка атомной станции

Логика и поверхностные знания об устройстве АЭС подсказывают, что где-то рядом должен быть машинный зал

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

И вот, за очередным поворотом нашему взору открывается огромное пространство машинного зала! Он прекрасен

Заброшенная стройка атомной станции

Не торопясь спускаться вниз, гуляем по мосткам и балкам у потолка, выясняя наличие жизни в этом индустриальном раю

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Наконец, замечаем признаки присутствия сторожа и решаем, что рисковать и спускаться к нему не стоит - ведь реактор мы до сих пор не нашли.

Заброшенная стройка атомной станции

Возвращаемся в бетонно-тленную часть и, наконец, на одном этажей находим схему планировки и конфигурацию помещений относительно реактора с учётом высотной отметки. Полезная находка!

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Сразу многое становится ясно, и поиски перестают быть бессмысленными шатаниями из тлена в тлен

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Вместо пустых помещений начинают встречаться такие вот комнаты с оборудованием

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Здесь должны были появиться фоняшки, но их на станцию завезти не успели. Вероятно, это какие-то грязные трубки для грязной воды

Заброшенная стройка атомной станции

Судя по количеству всех этих трубок и каналов, мы уже где-то совсем близко к цели

Заброшенная стройка атомной станции

Нержавейка сияет в свете фонарика и выглядит впечатляюще, но недостаточно круто, чтобы удовлетворить наш интерес

Заброшенная стройка атомной станции

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

За очередным поворотом попадаем в большой зал с совсем другими трубами - большими и зелёными. На стене замечаем очередной привет от строителей - нарисованную кошку(?)

Заброшенная стройка атомной станции

В этом помещении несколько уровней, и всё вокруг зелёное!

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Огромные бочки сепараторов, за которыми переход в другие помещения

Заброшенная стройка атомной станции

Здесь становится менее просторно, но по-прежнему можно перемещаться в полный рост

Заброшенная стройка атомной станции

Понимаем, что ходим буквально вокруг реактора!

Заброшенная стройка атомной станции

РБМК-1000 - реактор большой мощности канальный, 1000 МВт. Каналы - как раз все эти трубы.

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Спустившись вниз, попадаем в помещение за очень крутой дверью, в котором работает тепловая пушка.

Заброшенная стройка атомной станции

К сожалению, вдоль двери лежат трубы, не позволяющие прикрыть её и оценить с обратной стороны. Но и с этого ракурса она прекрасна!

Заброшенная стройка атомной станции

За дверью находится одно из четырёх помещений вокруг крестовины - опоры чаши реактора

Заброшенная стройка атомной станции

Поднявшись снова наверх, видем крышку реактора, в который сверху входят каналы ввода тепловыделяющих сборок

Заброшенная стройка атомной станции

Здесь же находим лесенку ещё выше, которой тут же решаем воспользоваться

Заброшенная стройка атомной станции

Поднимаясь сквозь толстую крышку защиты между реактором и реакторным залом, в щёлочку наблюдаем кирпичики свинцового настила. Достигаемая верха лесенки, отодвигаем люк...

Заброшенная стройка атомной станции

И оказываемся в реактором зале! Вот она, наша цель!
Удивительно, но здесь горит свет. Без света фотографировать было бы сложно

Заброшенная стройка атомной станции

Я видела чужие фотки с экскурсий в аналогичный, но действующий реакторный зал, - уверена, впечатления совсем другие :) Собственными ногами топтать эти свинцовые кирпичики - такое не забывается

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Подняться выше можно несколькими способами - как по открытым лесенкам, так и за стенкой

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Шахта для подъёма оборудования

Заброшенная стройка атомной станции

Есть лифт, тоже с гермодверями, но пользоваться им не пытались

Заброшенная стройка атомной станции

Мостики и переходы позволяют отснять реакторный зал с кучи ракурсов.

Заброшенная стройка атомной станции
Заброшенная стройка атомной станции

Всё это настолько захватывающе, что описать словами невозможно

Заброшенная стройка атомной станции

К сожалению, не закончена сборка знаменитой разгрузочно-погрузочных машины, - агрегата, позволяющего менять отработавшие сборки без остановки реактора (основное преимущество РБМК над ВВЭР)

Заброшенная стройка атомной станции

Зато можно заглянуть в недра бассейна для охлаждения отработавших стержней... На действующих АЭС в этом бассейне вода и знаменитое свечение

Заброшенная стройка атомной станции

В общем, на этом мы закончили знакомство со станцией и отправились на выход. Благополучно вышли и довольные поехали домой.
Спасибо за просмотр!!!


Автор: Lana Sator.
Источник.
Сегодня, 12:08 by Сделано_в_СССРПросмотров: 19Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Промышленность атомная станция реактор РБМК-100 заброшка

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Комментарии

#1 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 12:16
0
Группа: Авторы
Репутация: (103|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 203
«Собственными ногами топтать эти свинцовые кирпичики - такое не забывается».

Лучевая болезнь потом тоже не забывается smile простите за чёрный юмор, не удержался) крутой заброс на объект +
Зарегистрирован: 17.10.2017
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