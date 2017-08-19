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Сказки / Несерьезные истории

Пятничная рассказявка №151- Фей

Раз горошина, два горошина, раз чечевичка, два чечевичка… Золушка перебирала рассыпанную крупу, и крупные слезы обиды катились по щекам. Она тут работает, как проклятая… А они там... Веселятся! Во дворце. Там принц! Раз горошина, два горошина…

Послышались шаги, и дверь на кухню открылась. Золушка в надежде подняла взгляд. В комнату деловито вошел потрепанный дядька лет сорока в бархатном алом костюме. Без слов подошел к буфету, достал бутылку коньяка и отпил прямо из горла, хрипло крякнув.

— Лимон есть?

— Нету… А вы кто?

Дядька достал из буфета блюдце с солёным огурцом, понюхал и скривился.

— Что вам надо? - задала очередной вопрос Золушка

Тяжело вздохнув, незнакомец сел за стол, поставив перед собой бутылку и блюдце с огурцом.

— Я сейчас закричу!

— Крёстный я.

— Чей?

— Твой, дуреха.

— А крёстная? Фея?

Дядька скривился.

— Дела у неё появились. Заняла денег у кого не надо, вовремя не отдала. Сейчас в бегах. Аферистка пожилая. Стало быть, мне за тобой присматривать.

— А… - Золушка всхлипнула, - а вы, случаем, не фей?

— Кто? - дядька чуть не подавился еще одним глотком.

— Ну, волшебник.

— Нет. Я крёстный. Отец. Этого достаточно.

По щекам Золушки снова побежали слезы.

— Значит, вы не отправите меня на бал?

Крёстный укоризненно посмотрел на девушку и принялся раскуривать сигару.

— Зачем тебе бал, глупая? Ну, познакомишься ты с принцем. Ну, предположим, выйдешь за него замуж. И что дальше?

Золушка с надеждой посмотрела на мужчину.

— Охота тебе потом десять лет терпеть желчную свекровь, которая каждый день будет высказывать тебе? И что приданного у тебя нет, и сыночка ты её окрутила? Хочется? Фавориток этого любвеобильного принца терпеть хочется? А там еще лет через пятнадцать революция, толпы черни, доктор Гильотен, будь он неладен. И всё!

Дядька рубанул ребром ладони по столу.

— Один восковой бюст с посмертной маски.

Девушка зарыдала, уткнувшись лицом в ладони.

— Не плачь. Слушай крестного папу, и все будет хорошо. Сейчас берешь вещи, выходишь. Там тебя ждет карета.

Золушка подняла заплаканное лицо.

— Волшебная? Из тыквы?

— Нет, самая обычная. До Соробонты неделя пути. Зато кучер и охрана в крыс не превратятся в полночь. Хоть в прямом, хоть в переносном смысле.

— До Соробонты?

— Да, - дядька выпустил кольцо дыма к потолку, - поступишь в университет, с полным пансионом. Я уже договорился. Поучишься пять лет. Защитишь диссертацию. Пойдешь ассистентом к молодому талантливому ученому. Не помню как зовут, что-то на “Ку” или “Кю”. Всё, давай бегом, Мари, у меня мало времени.

— А как же горох и розы?

— Какой горох? Какие розы?

— Я не могу, я обещала перебрать горох и посадить розы. Я должна это сделать.

Крестный посмотрел на Золушку с уважением.

— Я сделаю. За тебя. Обещаю. А ты давай, карета уже стоит.

Проводив крестницу и помахав вслед платочком, дядька вернулся на кухню. Кряхтя, опустился на колени перед кучкой крупы. В комнату заглянули два бритых рослых парня в одинаковых черных камзолах.

— Шеф, мы, это…

Крестный отец зыркнул на них исподлобья.

— Не видите, я занят? Ну-ка, помогайте, олухи.

Амбалы послушно присоединились к крестному отцу.

— Горох налево, чечевицу направо. А ты, - крестный ткнул в сторону третьего подручного, появившегося в дверях, - бегом за королевским садовником. Нам ещё розы сажать. Давайте, поторапливайтесь.

Дон затянулся сигарой и подвинул к себе горсть гороха.

— Я обещал крестнице, что к полуночи всё будет сделано.



Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 05:53 by ЛетягаПросмотров: 37Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Фей крёстный отец коньяк лимон огурец

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 210
Классный крёстный! И прикольный и прорицатель и заботливый и амбалов своих напряг , чтобы работу за крестницу выполнили! Ну прям чудеса на ровном месте.Интересная рассказявка! Весёлая и добрая! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 08:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 77
Отличная, поднимающая настроение, пятничная история. Чтобы делать чудеса, необязательно быть феей))) Крестный понравился, колоритный персонаж. Спасибо! Плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
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