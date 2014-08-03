Куда пропадают люди? Сотни тысяч людей пропадают без вести ежегодно по всему миру

swandance Просмотров: 169 Комментарии: 4 +2 Вчера, 18:36 by

Знаете ли вы, что ежегодно по всему миру, во всех странах, без следа попадают сотни тысяч людей?Из них находится только, примерно, половина. Их находят в приютах для бомжей, в больницах, домах престарелых, интернатах, даже тюрьмах, но многих не находят вообще.Это очень серьёзная проблема, которая замалчивается. Полиция в России работает из рук вон плохо. Порой даже после написания заявления о пропаже человека не очень-то и пытается его искать.. Ищут частные детективы,Причины пропаж могут быть следующие (но ими пропажи далеко не ограничиваются):1) Пожилые люди теряют память и забывают как их зовут и где они живут.2) Людей похищают спецслужбы для своих целей.3) Людей похищают пришельцы для медицинских опытов, или для переселения на другие планеты.4) Люди проваливаются в параллельные миры.5) Людей похищает мафия, чтобы зарезать и продать их внутренние органы на черном рынке.6) Люди уходят гулять в лес, теряют ориентацию и умирают от голода, либо съедаются дикими зверьми.7) С площади трех вокзалов в Москве людей приглашают на чашку чая, подсыпают наркотики,а приходят в себя они уже в виде рабов-грузчиков на кирпичных заводах в Дагестане.В заключении несколько примеров пропажи людей:Малайзийский Боинг, так и не долетевший до аэропорта и исчезнувший над океаном без следа.Полк британских солдат вошедший в облако тумана во время войны в Турции и исчезнувший без следа.Загадочные исчезновения людей на Аляске.Сотни случаев абдукции(похищения НЛО) на территории США.Этими причинами пропажи людей далеко не ограничиваются, и эта трагедия может произойти в любой момент и с вами и с вашими близкими. Будьте бдительны, не разговаривайте с незнакомцами,и всего вам самого доброго!

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