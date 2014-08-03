Куда пропадают люди? Сотни тысяч людей пропадают без вести ежегодно по всему миру

Куда пропадают люди? Сотни тысяч людей пропадают без вести ежегодно по всему мируЗнаете ли вы, что ежегодно по всему миру, во всех странах, без следа попадают сотни тысяч людей?
Из них находится только, примерно, половина. Их находят в приютах для бомжей, в больницах, домах престарелых, интернатах, даже тюрьмах, но многих не находят вообще.
Это очень серьёзная проблема, которая замалчивается. Полиция в России работает из рук вон плохо. Порой даже после написания заявления о пропаже человека не очень-то и пытается его искать. Пропавших ищет некоммерческая организация "Лиза Алерт". Ищут частные детективы, ищут в разделе "Ищу помощь" на эзотерическом форуме "Тонкий Мир".
Причины пропаж могут быть следующие (но ими пропажи далеко не ограничиваются):
1) Пожилые люди теряют память и забывают как их зовут и где они живут.
2) Людей похищают спецслужбы для своих целей.
3) Людей похищают пришельцы для медицинских опытов, или для переселения на другие планеты.
4) Люди проваливаются в параллельные миры.
5) Людей похищает мафия, чтобы зарезать и продать их внутренние органы на черном рынке.
6) Люди уходят гулять в лес, теряют ориентацию и умирают от голода, либо съедаются дикими зверьми.
7) С площади трех вокзалов в Москве людей приглашают на чашку чая, подсыпают наркотики,
а приходят в себя они уже в виде рабов-грузчиков на кирпичных заводах в Дагестане.
В заключении несколько примеров пропажи людей:
Малайзийский Боинг, так и не долетевший до аэропорта и исчезнувший над океаном без следа.
Полк британских солдат вошедший в облако тумана во время войны в Турции и исчезнувший без следа.
Загадочные исчезновения людей на Аляске.
Сотни случаев абдукции(похищения НЛО) на территории США.
Этими причинами пропажи людей далеко не ограничиваются, и эта трагедия может произойти в любой момент и с вами и с вашими близкими. Будьте бдительны, не разговаривайте с незнакомцами,и всего вам самого доброго!
Вчера, 18:36 by swandanceПросмотров: 169Комментарии: 4
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