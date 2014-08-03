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Страшно интересно

Куда пропадают люди? Сотни тысяч людей пропадают без вести ежегодно по всему миру

Знаете ли вы, что ежегодно по всему миру, во всех странах, без следа попадают сотни тысяч людей?
Из них находится только, примерно, половина. Их находят в приютах для бомжей, в больницах, домах престарелых, интернатах, даже тюрьмах, но многих не находят вообще.

Это очень серьёзная проблема, которая замалчивается. Полиция в России работает из рук вон плохо. Порой даже после написания заявления о пропаже человека не очень-то и пытается его искать. Пропавших ищет некоммерческая организация "Лиза Алерт". Ищут частные детективы, ищут в разделе "Ищу помощь" на эзотерическом форуме "Тонкий Мир".

Причины пропаж могут быть следующие (но ими пропажи далеко не ограничиваются):

1) Пожилые люди теряют память и забывают как их зовут и где они живут.

2) Людей похищают спецслужбы для своих целей.

3) Людей похищают пришельцы для медицинских опытов, или для переселения на другие планеты.

4) Люди проваливаются в параллельные миры.

5) Людей похищает мафия, чтобы зарезать и продать их внутренние органы на черном рынке.

6) Люди уходят гулять в лес, теряют ориентацию и умирают от голода, либо съедаются дикими зверьми.

7) С площади трех вокзалов в Москве людей приглашают на чашку чая, подсыпают наркотики,

а приходят в себя они уже в виде рабов-грузчиков на кирпичных заводах в Дагестане.


В заключении несколько примеров пропажи людей:

Малайзийский Боинг, так и не долетевший до аэропорта и исчезнувший над океаном без следа.

Полк британских солдат вошедший в облако тумана во время войны в Турции и исчезнувший без следа.

Загадочные исчезновения людей на Аляске.

Сотни случаев абдукции(похищения НЛО) на территории США.

Этими причинами пропажи людей далеко не ограничиваются, и эта трагедия может произойти в любой момент и с вами и с вашими близкими. Будьте бдительны, не разговаривайте с незнакомцами,и всего вам самого доброго!
Вчера, 18:36 by swandanceПросмотров: 169Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Похищение инопланетянами амнезия мафия спецслужбы параллельные миры рабы пропажа людей похищение людей авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 18:48
+3
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 666
Комментариев: 8 026
Сначала я хотела удалить эту историю, т.к. она, что называется, ни о чём. На сайте куча очень подробных публикаций на эту тему. И про норфолкский полк отдельная публикация была (и не одна), и про пропавшее поселение эскимосов на берегах озера Ангикуни. И про пропажи отдельных людей на Аляске.
Короче, на общем фоне слабовато.
Зачем оставила? Для затравки. Может, когда-нибудь кто-нибудь возьмётся, прошерстит интернет и сделает хорошую авторскую публикацию (да хоть бы и компиляцию) в один из моих любимых разделов))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                         
#2 написал: swandance
Вчера, 21:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 66
Я просто хотел привлечь внимание людей к проблеме исчезновения людей. Кроме того, оставил данные тех, кто ищет пропавших людей - может кому-то это поможет.
Зарегистрирован: 28.10.2012
#3 написал: Летяга
Вчера, 21:57
+1
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 666
Комментариев: 8 026
Цитата: swandance
оставил данные тех, кто ищет пропавших людей - может кому-то это поможет.

Выделю жирным в тексте публикации, иначе не видно.
У меня, кстати, родственник числится без вести пропавшим.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                         
#4 написал: Estellan
Сегодня, 08:19
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1359|0)
Публикаций: 150
Комментариев: 1 683
А почему не вспомнили и Амелию Эрхарт, коль уж такая пьянка?

Была хорошая публикация на эту тему, про пропавших именно с концами и по непонятным причинам. Там и цифры примерные приводились, вроде причину пропажи 80 000 человек в год в одной только России объяснить не могут. А теперь вопрос, сколько из этих людей могут интересовать различные спецслужбы, торговцев рабами, и органами? Десяток? Два десятка? Инопланетяне вообще, похоже, только меряканцами интересуются)))

А вот по поводу "Тонкого мира" - вообще никому не посоветую связываться с тамошней публикой, относительно серьезных проблем. Да и "Лиза Алерт" вряд ли работает по всему миру. Нанять детектива себе может позволить далеко не каждый.
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
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