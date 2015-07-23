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Учебник основ мистики / Философские основы мира

Новый Мир. Эпоха Магии.

Так называемое "грехопадение" людей состоит в том, что они потеряли связь с Духами. Духи являются связующим звеном между человеком и Творцом, а также проводниками Энергий, за счёт которых и существует этот мир. Если Духи уходят из мира, реальность становится безжизненной, а люди превращаются в беспомощных кукол.

У людей есть выбор: наладить связь с Духами, тем самым установить связь со своим Творцом, либо слушать сущностей, паразитирующих на человеческих слабостях. На сегодняшний день все люди одержимы своими сущностями, слышат только их и потакают только их желаниям, поэтому потеряли связь с Духами и со своим Творцом.

Простой пример: человек приходит на природу, чтобы забрать как можно больше энергии, при этом ничего взамен не отдаёт и любое природное Место Силы рано или поздно превращает в энергетическую помойку, то есть тем самым он всеми силами стремится "обессилить" природных Духов. В отличие от человека, Маг выходит на природу с намерением помочь Духам. При этом Маг, взаимодействуя с Духами, любое природное место превращает в Место СИЛЫ.

В Магическом Мире, пришедшем на смену нынешнему, человек в таком низковибрационном неосознанном виде естественно уже просто не нужен.

Все вирусы в этом мире запущены Духами (Высшими Силами, то есть по сути - Творцом) с тонкого плана естественно не случайно. Вирусы будут мутировать и развиваться, расчищая пространство для Нового, пока в этом мире не останутся только те, кто будет готов жить в гармонии с Духами и Создателем, развивая свои магические способности.

По сути, люди в том теле, в котором существуют сейчас, уже обречены. Продолжить свой жизненный путь душа сможет двумя способами: "трансформировать" свое нынешнее тело в магическое, не подверженное болезням; либо после ухода перевоплотиться в новое магическое тело. Но, поскольку в Новом мире в таком количестве воплощенных душ нет необходимости, поэтому для многих сейчас намного острее стоит вопрос дальнейшей реинкарнации. Далеко не всем душам будет дарована такая возможность... ®


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 13:54
Вчера, 13:54 by Aleksandr999Просмотров: 129Комментарии: 1
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Ключевые слова: Духи творение сущности авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 23:33
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Комментариев: 2 862
Основная проблема всех религий - обещания чего-то белого и пуфыфтого где-то там, в отдаленном светлом будущем, обязательно после весьма неприглядной кончины в настоящем. Вместо того, чтобы думать о чем-то отстраненном, всем этим планирующим реинкарнироваться душам лучше бы заняться приведением данной плоскости в соответствие с планируемым хорошим местом.
Вот тогда и ништячки обломились бы им уже тут.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
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